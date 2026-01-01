„Hostinger Mail“ ir „GoDaddy“ el. pašto palyginimas

Ieškote „GoDaddy“ el. pašto alternatyvų? Palyginkite „Hostinger“ ir „GoDaddy“, kad rastumėte tinkamiausią verslo el. pašto talpinimo paslaugą pagal savo poreikius.
Žr. palyginimą

Kodėl verta rinktis „Hostinger Mail“?

Puikus el. laiškas nebūtinai turi būti sudėtingas ar brangus. Štai kur „Hostinger“ tai užtikrina.

Vertė, kuri iš tikrųjų yra prasminga

Profesionali pašto dėžutė neturėtų kainuoti labai brangiai. „Hostinger Business Email“ suteikia jums firminį adresą, patikimą saugumą ir erdvę augimui – be netikėtų atnaujinimo išlaidų.

Pasiruošimas veikti per kelias minutes

Jokių techninių diegimo rūpesčių. Nesvarbu, ar jūsų domenas yra „Hostinger“, ar ne, vos keliais paspaudimais galite suaktyvinti savo pašto dėžutę – ir jūsų pirmasis profesionalus el. laiškas bus paruoštas siųsti.

Svarbiausia, aptarta

Šlamšto filtravimas, el. pašto autentifikavimas, prieiga prie mobiliųjų įrenginių ir dirbtinio intelekto rašymo įrankiai – visa tai integruota. Kad galėtumėte sutelkti dėmesį į savo verslą, o ne į gautuosius.

Tiesioginis palyginimas

Palyginkite kainas ir funkcijas iš pirmo žvilgsnio.
Hostinger Mail
GoDaddy Email

Pradinė kaina už pašto dėžutę*

Starts at 0,39 €/mėnesį
1,99 USD/mėn.

Nemokamas domenas

Taip
Ne

Saugykla vienoje pašto dėžutėje

10–50 GB
10–100 GB

El. pašto slapyvardžiai

Iki 30
Iki 300

Persiuntimo taisyklės

Taip
Taip

Automatiniai atsakikliai

Taip
Taip

Apsauga nuo šlamšto ir virusų

Taip
Taip

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Taip
Taip

Pažiūrėkite, kas atidarė jūsų el. laiškus

Visi planai
Ribotas

El. pašto sąveika

Taip
Taip

Dirbtinio intelekto funkcijos

Taip, dirbtinio intelekto asistentas, dirbtinio intelekto rašymas, išmanioji paieška ir santraukos
Taip, dirbtinio intelekto valdomas el. laiškų rengimas

Agento el. pašto adresas

Taip
Ne

Klientų aptarnavimas

Visą parą veikiantis tiesioginis pokalbis
Telefonas ir pokalbių kambariai visą parą

Įvertinimas „Trustpilot“ platformoje

4.5 / 5.0
4,5 / 5,0
Pradėk

*Palyginimo data: 2026 m. birželio 1 d.

Sužinokite, kodėl daugiau nei 5 milijonai svetainių savininkų renkasi „Hostinger“

Nepasikliaukite vien mūsų žodžiais – štai ką apie savo patirtį sako žmonės, kurie naudojosi „Hostinger“ verslo el. pašto paslaugomis.

Simos

Review provider

„Hostinger“ naudojuosi jau daugiau nei metus ir esu be galo sužavėtas. Nors bendras jų profesionalumas akivaizdus, el. pašto paslauga yra išties fantastiška – patikima, lengvai nustatoma ir puikiai tinka profesionaliam bendravimui.

Bob Stewart

Review provider

„Hostinger“ paslauga turi viską, ko man reikia el. paštui ir domenui, su tinkamomis funkcijomis ir prieinama kaina. Kitos prieglobos paslaugos skelbiasi esančios geriausios, bet jos užgožia jus sudėtingumu ir rinkodara.

OASK Publishers

Review provider

Verslo komunikacijai naudojuosi „Hostinger“ el. pašto paslaugomis ir apskritai patirtis buvo sklandi ir patikima. Sąrankos procesas buvo paprastas, o pasirinktinio domeno el. pašto adresų prijungimas buvo lengvas net ir neturint specialių techninių žinių.

Įsigykite dirbtiniu intelektu pagrįstą verslo el. pašto planą

30 d. pinigų grąžinimo garantija

Atšauk bet kada

Pagalba 24/7

48 mėn. planas
87% nuolaida
Starter
Geriausias: solo verslams
2,99
0,39/mėn.
Rinktis planą
Kaina už pašto dėžutę. 48 mėn. laikotarpiui. Pratęsiama už 1,59 €/mėn. 48 mėn. laikotarpiui.
Įtraukta 1 pašto dėžutė
5 GB vienai pašto dėžutei
5 persiuntimo paskyrų
5 el. pašto pseudonimų

Privalumai:

Agentic Mail
Populiariausias
75% nuolaida
Standard
Geriausiai tinka: smulkiam verslui, pasiruošusiam plėstis
3,99
0,99/mėn.
Rinktis planą
Kaina už pašto dėžutę. 48 mėn. laikotarpiui. Pratęsiama už 2,79 €/mėn. 48 mėn. laikotarpiui.
Įtraukta 1 pašto dėžutė
20 GB vienai pašto dėžutei
20 persiuntimo paskyrų
10 el. pašto pseudonimų

Privalumai:

Atlik paiešką, atsakyk, apibendrink ir rašyk – viskas su DI įrankiais – neribotai
Pamatyk, kas atidarė tavo el. laiškus
Išmanūs DI paremti el. pašto atsakymai
Automatiniai atsakymai
Agentic Mail
67% nuolaida
Premium
Geriausiai tinka: augančioms komandoms
5,99
1,99/mėn.
Rinktis planą
Kaina už pašto dėžutę. 48 mėn. laikotarpiui. Pratęsiama už 3,99 €/mėn. 48 mėn. laikotarpiui.
Įtraukta 1 pašto dėžutė
50 GB vienai pašto dėžutei
50 persiuntimo paskyrų
30 el. pašto pseudonimų

Privalumai:

Nemokamas domenas 1 metams
Stebėk nuorodų paspaudimus ir failų atidarymus
Atlik paiešką, atsakyk, apibendrink ir rašyk – viskas su DI įrankiais – neribotai
Pamatyk, kas atidarė tavo el. laiškus
Automatiniai atsakymai
Agentic Mail
87% nuolaida
Starter
Geriausias: solo verslams
2,99
0,39/mėn.
Rinktis planą
Kaina už pašto dėžutę. 48 mėn. laikotarpiui. Pratęsiama už 1,59 €/mėn. 48 mėn. laikotarpiui.
Įtraukta 1 pašto dėžutė
5 GB vienai pašto dėžutei
5 persiuntimo paskyrų
5 el. pašto pseudonimų

Privalumai:

Agentic Mail
Populiariausias
75% nuolaida
Standard
Geriausiai tinka: smulkiam verslui, pasiruošusiam plėstis
3,99
0,99/mėn.
Rinktis planą
Kaina už pašto dėžutę. 48 mėn. laikotarpiui. Pratęsiama už 2,79 €/mėn. 48 mėn. laikotarpiui.
Įtraukta 1 pašto dėžutė
20 GB vienai pašto dėžutei
20 persiuntimo paskyrų
10 el. pašto pseudonimų

Privalumai:

Atlik paiešką, atsakyk, apibendrink ir rašyk – viskas su DI įrankiais – neribotai
Pamatyk, kas atidarė tavo el. laiškus
Išmanūs DI paremti el. pašto atsakymai
Automatiniai atsakymai
Agentic Mail
67% nuolaida
Premium
Geriausiai tinka: augančioms komandoms
5,99
1,99/mėn.
Rinktis planą
Kaina už pašto dėžutę. 48 mėn. laikotarpiui. Pratęsiama už 3,99 €/mėn. 48 mėn. laikotarpiui.
Įtraukta 1 pašto dėžutė
50 GB vienai pašto dėžutei
50 persiuntimo paskyrų
30 el. pašto pseudonimų

Privalumai:

Nemokamas domenas 1 metams
Stebėk nuorodų paspaudimus ir failų atidarymus
Atlik paiešką, atsakyk, apibendrink ir rašyk – viskas su DI įrankiais – neribotai
Pamatyk, kas atidarė tavo el. laiškus
Automatiniai atsakymai
Agentic Mail

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Būk apsaugotas nuo šlamšto, virusų ir fišingo
Pasiek el. paštą bet kurioje programėlėje ar įrenginyje
Stebėk el. pašto veikimą su audito žurnalais
Apsaugok duomenis su end-to-end šifravimu
Lengvai perkelk savo el. laiškus
Nustatyk automatinius atsakymus, kai būsi išvykęs
Persiųsk laiškus bet kokiu kitu adresu
Pagauk el. laiškus, išsiųstus neteisingai įvestais adresais
Naudokis greitu, saugiu ir intuityviu web el. paštu
Būk apsaugotas nuo šlamšto, virusų ir fišingo
Pasiek el. paštą bet kurioje programėlėje ar įrenginyje
Stebėk el. pašto veikimą su audito žurnalais
Apsaugok duomenis su end-to-end šifravimu
Lengvai perkelk savo el. laiškus
Nustatyk automatinius atsakymus, kai būsi išvykęs
Persiųsk laiškus bet kokiu kitu adresu
Pagauk el. laiškus, išsiųstus neteisingai įvestais adresais
Naudokis greitu, saugiu ir intuityviu web el. paštu

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Atsineškite savo pašto dėžutę su savimi

Persikeli iš kito el. pašto paslaugų teikėjo? Su Kodee, tavo DI el. pašto asistentu, akimirksniu perkelk laiškus, aplankus ir kontaktus.
Perkelk pašto dėžutę
Atsineškite savo pašto dėžutę su savimi

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