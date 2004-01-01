Lagoは、柔軟な従量課金制を必要とするSaaS、フィンテック、インフラ企業向けに構築されたオープンソースの計測・請求プラットフォームです。リアルタイムのイベント取り込み、サブスクリプション管理、請求書生成、そして開発者優先のAPIを提供し、シートごとのプランから段階的、パッケージ、パーセンテージの各ティアまで、複雑な料金モデルをサポートします。

独自のVPSでLagoをセルフホストすることで、すべての顧客イベント、請求書、料金ルールを直接管理下に置き、ホスト型請求ツールによって課される取引ごとの手数料を排除し、特定のコンプライアンスおよび製品要件に合わせて統合とデータ保持を調整できます。