Lagoの1クリックデプロイ
SaaS、フィンテック、インフラ企業向けの計測および従量課金プラットフォーム（オープンソース）
Lago向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Lagoの活用例
Lagoは、柔軟な従量課金制を必要とするSaaS、フィンテック、インフラ企業向けに構築されたオープンソースの計測・請求プラットフォームです。リアルタイムのイベント取り込み、サブスクリプション管理、請求書生成、そして開発者優先のAPIを提供し、シートごとのプランから段階的、パッケージ、パーセンテージの各ティアまで、複雑な料金モデルをサポートします。
独自のVPSでLagoをセルフホストすることで、すべての顧客イベント、請求書、料金ルールを直接管理下に置き、ホスト型請求ツールによって課される取引ごとの手数料を排除し、特定のコンプライアンスおよび製品要件に合わせて統合とデータ保持を調整できます。
Lagoの主な機能
従量課金
APIコール、シート、GB、または任意の指標に基づいて課金し、カスタムの請求インフラをゼロから構築する必要はありません。
リアルタイム計測
顧客イベントをリアルタイムで取り込み、正確な使用状況データを請求書やダッシュボードに表示します。
柔軟な料金モデル
フラット、段階的、パッケージ、パーセンテージの各ティアを単一のプラン内で組み合わせることで、あらゆる料金戦略を表現できます。
請求書生成
サブスクリプション期間と従量課金の使用量に基づいて、PDF請求書を自動的に生成およびエクスポートします。
開発者優先API
ホストされたUIの代わりに、クリーンなREST APIとWebhookを通じて、製品に請求機能を統合します。
HostingerでLagoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。