InvenTreeは、エンジニアリングおよび製造チーム向けに構築された、ウェブベースの在庫および部品管理プラットフォームです。スプレッドシートベースの追跡やバラバラのツールを、在庫レベル、部品カタログ、部品表、サプライヤー情報、発注書、受注書をすべて一元的に管理する統合システムに置き換えます。クリーンなREST APIと拡張可能なプラグインアーキテクチャで構築されており、チームに順応を強制するのではなく、既存のエンジニアリングワークフローに適合します。

VPSでInvenTreeをセルフホストすることで、部品データベース、サプライヤー価格、生産BOMを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。これは、ハードウェアプロジェクトや、部品調達データを専有情報として扱うメーカーにとって特に重要です。