InvenTree の1クリック導入
在庫、部品表、サプライヤー情報の追跡に対応した部品・在庫管理システム（オープンソース）
InvenTree向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
InvenTreeの活用例
InvenTreeは、エンジニアリングおよび製造チーム向けに構築された、ウェブベースの在庫および部品管理プラットフォームです。スプレッドシートベースの追跡やバラバラのツールを、在庫レベル、部品カタログ、部品表、サプライヤー情報、発注書、受注書をすべて一元的に管理する統合システムに置き換えます。クリーンなREST APIと拡張可能なプラグインアーキテクチャで構築されており、チームに順応を強制するのではなく、既存のエンジニアリングワークフローに適合します。
VPSでInvenTreeをセルフホストすることで、部品データベース、サプライヤー価格、生産BOMを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。これは、ハードウェアプロジェクトや、部品調達データを専有情報として扱うメーカーにとって特に重要です。
InvenTreeの主な機能
部品表
複雑な組立品に対して、複数レベルのBOMを定義し、自動的な在庫引当と不足計算を用いて、生産計画を正確に立てます。
在庫管理
複数の保管場所にある在庫数量を、すべての部品について完全な移動履歴と在庫不足アラート付きで追跡します。
サプライヤー管理
各部品に、価格帯、リードタイム、最小注文数を含めて、サプライヤーおよびメーカーのリンクを添付し、直接調達の比較ができるようにしてください。
注文書
発注書を、作成から納品まで管理・追跡します。入荷時には、自動的に在庫が更新されます。
REST API とプラグイン
完全なREST APIとプラグインシステムにより、InvenTreeはバーコードスキャナー、ラベルプリンター、ERPシステム、およびカスタム自動化ワークフローに接続されます。
受注
顧客の注文を管理し、履行のために在庫を割り当て、個別の注文管理ツールなしで販売と在庫を同期させます。
HostingerでInvenTreeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。