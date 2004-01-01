AiToEarnは、クリエイター、個人事業主、ブランドが、Douyin、Xiaohongshu（Rednote）、Kuaishou、Bilibili、TikTok、YouTube、Facebook、Instagram、Threads、X（Twitter）、Pinterest、LinkedInといったプラットフォーム全体で、単一のインターフェースからコンテンツを生成、スケジュール設定、配信するのを支援するオープンソースのAIコンテンツマーケティングエージェントです。

独自のVPSでAiToEarnをセルフホストすることで、アカウントトークン、生成されたメディア、公開分析を管理下に置き、シートベースのSaaS料金をなくし、各プラットフォームで開発者として登録することなく、独自のAIプロバイダーとOAuth用のRelay認証情報を統合できます。