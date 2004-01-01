1クリックでのAiToEarnデプロイ
個人事業主、クリエイター、ブランドが12以上のソーシャルプラットフォームにコンテンツを公開するための、オープンソースAIコンテンツマーケティングエージェントです。
AiToEarn向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
AiToEarnの活用例
AiToEarnは、クリエイター、個人事業主、ブランドが、Douyin、Xiaohongshu（Rednote）、Kuaishou、Bilibili、TikTok、YouTube、Facebook、Instagram、Threads、X（Twitter）、Pinterest、LinkedInといったプラットフォーム全体で、単一のインターフェースからコンテンツを生成、スケジュール設定、配信するのを支援するオープンソースのAIコンテンツマーケティングエージェントです。
独自のVPSでAiToEarnをセルフホストすることで、アカウントトークン、生成されたメディア、公開分析を管理下に置き、シートベースのSaaS料金をなくし、各プラットフォームで開発者として登録することなく、独自のAIプロバイダーとOAuth用のRelay認証情報を統合できます。
AiToEarnの主な機能
マルチプラットフォーム出版
動画、記事、投稿を、Douyin、TikTok、YouTube、Instagram、X、LinkedInなど12以上のネットワークに、1つの共有ワークフローから公開できます。
AIコンテンツ生成
組み込みAIエージェントは、コピーを生成し、下書きを拡張または書き直し、各ターゲットプラットフォームに合わせて調整された画像や短い動画を制作します。
リレー経由のOAuth
AiToEarn Relayサービスを通じて、サポートされているすべてのプラットフォームを単一のAPIキーで接続します。プラットフォームごとの開発者アカウントは不要です。
MCP＆エージェント準備完了
ネイティブMCPプロトコルサポートにより、Web UIが使用するのと同じAPIを介して、Claude、Cursor、およびその他のエージェントランタイムからAiToEarnを駆動できます。
セルフホスト型ストレージ
組み込みのS3互換オブジェクトストア、MongoDBレプリカセット、およびRedisキャッシュを搭載しており、すべてのメディア、アカウント、キューをVPS上に保持できます。
HostingerでAiToEarnを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。