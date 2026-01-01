Kodee से तुरंत मदद पाएं, जो आपका AI सपोर्ट एजेंट है।

कोडी प्रतिदिन 45,000 से अधिक चैट को संभालता है - सेवाओं का प्रबंधन करना, ब्लॉग पोस्ट लिखना और वेबसाइटों को माइग्रेट करना - यह सब एक सरल बातचीत के माध्यम से होता है।
WhatsApp पर आज़माएँ
Kodee से तुरंत मदद पाएं, जो आपका AI सपोर्ट एजेंट है।

काम पूरा करने का आपका शॉर्टकट

कोडी होस्टिंगर के सभी उत्पादों में, यहां तक कि आपके फोन पर भी आपके साथ है - बस इसे बताएं कि आपको क्या चाहिए।

वेब होस्टिंग

वेबसाइट को माइग्रेट करें
इसे तेज करो
बैकअप बनाएं
hPanel में सेटिंग्स ढूंढें
साइटों, डेटाबेस और उपकरणों का प्रबंधन करें
वेब होस्टिंग

कोडी गेम चेंजर क्यों है?

500 से अधिक कार्रवाइयां और गिनती जारी है

कोडी 500 से अधिक प्रशासनिक स्तर के कार्यों को अंजाम देता है, जिनमें वेबसाइट माइग्रेशन, बैकअप और सर्वर स्वास्थ्य जांच शामिल हैं।

85% सफलता दर

कोडी अधिकांश सहायता अनुरोधों को पहली ही कोशिश में हल कर देता है - बार-बार संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं होती।

हम आपकी सेवा में तुरंत उपलब्ध हैं।

कोडी हमेशा उपलब्ध है – कतार में इंतजार करने या कॉल बैक शेड्यूल करने की कोई जरूरत नहीं। जब भी आपको मदद की जरूरत हो, तुरंत सहायता प्राप्त करें।

पैसे बचाना आपके लिए पैसे बचाने का एक तरीका है।

सपोर्ट को स्वचालित रूप से संभालकर, कोडी लागत को कम रखने में मदद करता है और उन बचत का लाभ आपको देता है।

क्या आप WhatsApp पसंद करते हैं? Kodee भी उपलब्ध है।

योजनाओं, सेटअप और समस्या निवारण के लिए वही सहायता सीधे उसी ऐप में प्राप्त करें जिसका आप पहले से उपयोग कर रहे हैं।
व्हाट्सएप पर चैट करें
क्या आप WhatsApp पसंद करते हैं? Kodee भी उपलब्ध है।

लाखों संतुष्ट ग्राहकों में शामिल हों

कोडी ने मेरी चिंता को तुरंत समझ लिया और स्पष्ट, चरण-दर-चरण मार्गदर्शन प्रदान किया जिससे मेरी समस्या बिना किसी भ्रम के हल हो गई।

Anas Rk

Anas Rk

कोडी, उनकी एआई सपोर्ट प्रणाली, शानदार है। मुझे तो किसी व्यक्ति से बात करने के बजाय इससे बात करना ज्यादा पसंद है क्योंकि इसमें मुझे जल्दबाजी महसूस नहीं होती।

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

उनका एआई सहायक कोडी बेहद मददगार है। यह मुझे अंतहीन सहायता दस्तावेज़ों का हवाला देने के बजाय, मेरे खाते में काम करता है। यह ऐसा है मानो कोई जूनियर सिस्टम एडमिन हमेशा उपलब्ध हो।

Philip

Philip

बस कोडी को बता दो और समझ लो काम हो गया।

बस कोडी को बता दो और समझ लो काम हो गया।

कोडी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हमारे एआई ग्राहक सहायता एजेंट कोडी के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर यहां पाएं।

कोडी क्या है?

कोडी, होस्टिंगर का एआई सपोर्ट एजेंट है – जिसे एक सरल चैट के माध्यम से आपकी वेबसाइटों और सेवाओं को प्रबंधित करने के लिए बनाया गया है। यह वेबसाइटों को माइग्रेट करने और बैकअप बनाने से लेकर DNS रिकॉर्ड प्रबंधित करने और सर्वर की स्थिति की जाँच करने तक, 500 से अधिक प्रशासनिक कार्य करता है। कोडी के बारे में अधिक जानने के लिए देखें

Kodee Hostinger के किन-किन उत्पादों को सपोर्ट करता है?

कोडी होस्टिंगर के संपूर्ण इकोसिस्टम में काम करता है – वेब होस्टिंग, वर्डप्रेस, वीपीएस, वेबसाइट बिल्डर, होस्टिंगर होराइजन्स, होस्टिंगर मेल, डोमेन और भुगतान। आप जो भी प्रबंधित कर रहे हों, कोडी आपकी सहायता के लिए मौजूद है।

क्या कोडी वास्तव में मेरे खाते में बदलाव कर सकता है, या यह केवल सवालों के जवाब देता है?

दोनों ही काम करते हैं – लेकिन कोडी की खासियत यह है कि यह सीधे कार्रवाई करता है। आपको किसी सहायता दस्तावेज़ की ओर निर्देशित करने के बजाय, कोडी सीधे आपके खाते में डोमेन कनेक्ट करता है, DNS सेटिंग्स अपडेट करता है, प्लगइन इंस्टॉल करता है, और भी बहुत कुछ करता है।

क्या कोडी मोबाइल पर उपलब्ध है?

जी हां। कोडी होस्टिंगर के सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है – मोबाइल और यहां तक कि व्हाट्सएप पर भी – इसलिए आप जहां से भी काम कर रहे हों, तत्काल सहायता हमेशा एक संदेश की दूरी पर है।

अगर कोडी मेरी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है तो क्या होगा?

कोडी 85% सहायता संबंधी समस्याओं का समाधान स्वयं ही करता है। इसके दायरे से बाहर की किसी भी समस्या के लिए, यह आपको एक विशेषज्ञ से जोड़ता है ताकि आपको हमेशा समाधान मिलता रहे।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।