Kodee से तुरंत मदद पाएं, जो आपका AI सपोर्ट एजेंट है।
काम पूरा करने का आपका शॉर्टकट
वेब होस्टिंग
कोडी गेम चेंजर क्यों है?
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हम आपकी सेवा में तुरंत उपलब्ध हैं।
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कोडी ने मेरी चिंता को तुरंत समझ लिया और स्पष्ट, चरण-दर-चरण मार्गदर्शन प्रदान किया जिससे मेरी समस्या बिना किसी भ्रम के हल हो गई।
कोडी, उनकी एआई सपोर्ट प्रणाली, शानदार है। मुझे तो किसी व्यक्ति से बात करने के बजाय इससे बात करना ज्यादा पसंद है क्योंकि इसमें मुझे जल्दबाजी महसूस नहीं होती।
उनका एआई सहायक कोडी बेहद मददगार है। यह मुझे अंतहीन सहायता दस्तावेज़ों का हवाला देने के बजाय, मेरे खाते में काम करता है। यह ऐसा है मानो कोई जूनियर सिस्टम एडमिन हमेशा उपलब्ध हो।
कोडी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कोडी क्या है?
कोडी, होस्टिंगर का एआई सपोर्ट एजेंट है – जिसे एक सरल चैट के माध्यम से आपकी वेबसाइटों और सेवाओं को प्रबंधित करने के लिए बनाया गया है। यह वेबसाइटों को माइग्रेट करने और बैकअप बनाने से लेकर DNS रिकॉर्ड प्रबंधित करने और सर्वर की स्थिति की जाँच करने तक, 500 से अधिक प्रशासनिक कार्य करता है। कोडी के बारे में अधिक जानने के लिए देखें।
Kodee Hostinger के किन-किन उत्पादों को सपोर्ट करता है?
कोडी होस्टिंगर के संपूर्ण इकोसिस्टम में काम करता है – वेब होस्टिंग, वर्डप्रेस, वीपीएस, वेबसाइट बिल्डर, होस्टिंगर होराइजन्स, होस्टिंगर मेल, डोमेन और भुगतान। आप जो भी प्रबंधित कर रहे हों, कोडी आपकी सहायता के लिए मौजूद है।
क्या कोडी वास्तव में मेरे खाते में बदलाव कर सकता है, या यह केवल सवालों के जवाब देता है?
क्या कोडी मोबाइल पर उपलब्ध है?
अगर कोडी मेरी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है तो क्या होगा?
कोडी 85% सहायता संबंधी समस्याओं का समाधान स्वयं ही करता है। इसके दायरे से बाहर की किसी भी समस्या के लिए, यह आपको एक विशेषज्ञ से जोड़ता है ताकि आपको हमेशा समाधान मिलता रहे।