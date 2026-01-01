दोनों ही काम करते हैं – लेकिन कोडी की खासियत यह है कि यह सीधे कार्रवाई करता है। आपको किसी सहायता दस्तावेज़ की ओर निर्देशित करने के बजाय, कोडी सीधे आपके खाते में डोमेन कनेक्ट करता है, DNS सेटिंग्स अपडेट करता है, प्लगइन इंस्टॉल करता है, और भी बहुत कुछ करता है।