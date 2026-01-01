אירוח גלישת רוח

בנה עם Windsurf, אחסון ב-Hostinger

דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99/חודש
התחילו עכשיו
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
אירוח גלישת רוח

תמחור ברור לכל פרויקט גלישת רוח

פרוסו את האפליקציות שאתם בונים עם Windsurf על אחסון אמין שאתם יכולים לסמוך עליו. כל תוכנית כוללת אחריות להחזר כספי תוך 30 יום, כך שתוכלו לנסות אותה ללא סיכון.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
70.99
14.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦719.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦3,407.52⁩₪). מתחדש ב-⁦62.99⁩₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת

יתרונות של תכנית Business

מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
103.99
29.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦1,439.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦4,991.52⁩₪). מתחדש ב-⁦96.99⁩₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת

כל מה שב-Business, בנוסף:

תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
70.99
14.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦719.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦3,407.52⁩₪). מתחדש ב-⁦62.99⁩₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת

יתרונות של תכנית Business

מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
103.99
29.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦1,439.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦4,991.52⁩₪). מתחדש ב-⁦96.99⁩₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת

כל מה שב-Business, בנוסף:

תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הצג את כל הפיצ'רים

המחיר המוצג הוא התעריף החודשי לא כולל מיסים ישימים. המחיר הכולל עבור התוכנית שישולם מראש בקופה כולל את התעריף החודשי כפול מספר החודשים בתוכנית שלכם, יחד עם מיסים ישימים שהם.

שלחו את מה שאתם בונים ב-Windsurf, מהר יותר

קחו את האפליקציות שאתם בונים ב-Windsurf מאב טיפוס מקומי לפריסה חיה מבלי לשנות את זרימת העבודה שלכם. דחפו את הקוד שלכם לאירוח Node.js של Hostinger, והפרויקט שלכם יפעל עם הגדרות זמן הריצה, הבנייה והסביבה הדרושות לו כדי להתנהג באותו אופן בייצור. ברגע שהיא חיה, האפליקציה שלכם תפעל על תשתית מנוהלת עם זמן פעולה אמין ומקום להתמודד עם תעבורה ככל שהיא גדלה. אתם משקיעים פחות זמן בתחזוקת שרתים ויותר זמן בשיפור המוצר שבניתם.
אירוח גלישת רוח

דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן

1. חברו את הפרויקט שלכם

1. חברו את הפרויקט שלכם

חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.

2. פרסו מיידית

2. פרסו מיידית

השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.

3. נהלו והתרחבו

3. נהלו והתרחבו

הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.

הצג תוכניות

מיקום שרת מומלץ:

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פריסה מקומית. נוכחות עולמית

בחרו מיקום שרת או CDN הקרוב לקהל שלכם כדי להאיץ את מהירות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ו-CDN ברחבי העולם: צפון אמריקה, אירופה, אסיה, דרום אמריקה, דרום אפריקה, ואוסטרליה.
התחילו
פריסה מקומית. נוכחות עולמית

שאלות נפוצות על אירוח Windsurf

קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח של Windsurf.
אירוח ב-Windsurf פירושו פריסת אפליקציות Node.js שבניתם ב-Windsurf לשרת חי שבו משתמשים יכולים לגשת אליהן. זה חשוב מכיוון ש-Windsurf הוא כלי הפיתוח, בעוד אירוח הוא סביבת הייצור שמפעילה את האפליקציה.
עם VPS, אתם מנהלים את מערכת ההפעלה, זמן הריצה של Node.js, עדכונים וניהול תהליכים בעצמכם. עם אירוח Node.js של Hostinger, משימות השרת הללו מטופלות עבורכם, כך שתוכלו להתמקד באפליקציה המובנית ב-Windsurf במקום בניהול השרת.
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, אשר גישה למאגר הפרטי ופרוס את הענף הרצוי. ניתן לשמור על המאגר פרטי ועדיין להשתמש ב-push-to-deploy.
לכל תוכנית יש מגבלות משאבים, כך שאם האפליקציה שלך תגדל מעבר להן, הביצועים עלולים להיפגע וייתכן שתצטרך לשדרג. איננו גובים דמי שימוש מפתיעים עבור שימוש רגיל, אך עליך להתאים את התוכנית לצורכי התעבורה וזמן הריצה הצפויים.
דחפו את הפרויקט שלכם ל-GitHub, חברו את המאגר ב-Hostinger, ופרסו את הענף הרצוי. אם אתם עוברים ממארח אחר, עדכנו את כל משתני הסביבה והגדרות מסד הנתונים לפני העברת התעבורה.

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