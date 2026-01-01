שלחו את מה שאתם בונים ב-Windsurf, מהר יותר

קחו את האפליקציות שאתם בונים ב-Windsurf מאב טיפוס מקומי לפריסה חיה מבלי לשנות את זרימת העבודה שלכם. דחפו את הקוד שלכם לאירוח Node.js של Hostinger, והפרויקט שלכם יפעל עם הגדרות זמן הריצה, הבנייה והסביבה הדרושות לו כדי להתנהג באותו אופן בייצור. ברגע שהיא חיה, האפליקציה שלכם תפעל על תשתית מנוהלת עם זמן פעולה אמין ומקום להתמודד עם תעבורה ככל שהיא גדלה. אתם משקיעים פחות זמן בתחזוקת שרתים ויותר זמן בשיפור המוצר שבניתם.