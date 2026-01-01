אירוח גלישת רוח
בנה עם Windsurf, אחסון ב-Hostinger
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
תמחור ברור לכל פרויקט גלישת רוח
פרוסו את האפליקציות שאתם בונים עם Windsurf על אחסון אמין שאתם יכולים לסמוך עליו. כל תוכנית כוללת אחריות להחזר כספי תוך 30 יום, כך שתוכלו לנסות אותה ללא סיכון.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
שלחו את מה שאתם בונים ב-Windsurf, מהר יותר
קחו את האפליקציות שאתם בונים ב-Windsurf מאב טיפוס מקומי לפריסה חיה מבלי לשנות את זרימת העבודה שלכם. דחפו את הקוד שלכם לאירוח Node.js של Hostinger, והפרויקט שלכם יפעל עם הגדרות זמן הריצה, הבנייה והסביבה הדרושות לו כדי להתנהג באותו אופן בייצור. ברגע שהיא חיה, האפליקציה שלכם תפעל על תשתית מנוהלת עם זמן פעולה אמין ומקום להתמודד עם תעבורה ככל שהיא גדלה. אתם משקיעים פחות זמן בתחזוקת שרתים ויותר זמן בשיפור המוצר שבניתם.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות על אירוח Windsurf
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח של Windsurf.
מה המשמעות של אירוח Windsurf עבור אפליקציות שנבנו עם Windsurf?
אירוח ב-Windsurf פירושו פריסת אפליקציות Node.js שבניתם ב-Windsurf לשרת חי שבו משתמשים יכולים לגשת אליהן. זה חשוב מכיוון ש-Windsurf הוא כלי הפיתוח, בעוד אירוח הוא סביבת הייצור שמפעילה את האפליקציה.
במה שונה אירוח גלישת רוח מאירוח VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים את מערכת ההפעלה, זמן הריצה של Node.js, עדכונים וניהול תהליכים בעצמכם. עם אירוח Node.js של Hostinger, משימות השרת הללו מטופלות עבורכם, כך שתוכלו להתמקד באפליקציה המובנית ב-Windsurf במקום בניהול השרת.
האם ניתן לפרוס מאגר GitHub פרטי מ-Windsurf?
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, אשר גישה למאגר הפרטי ופרוס את הענף הרצוי. ניתן לשמור על המאגר פרטי ועדיין להשתמש ב-push-to-deploy.
האם יש מגבלות תנועה או דמי שימוש חריגים לאירוח גלישת רוח?
לכל תוכנית יש מגבלות משאבים, כך שאם האפליקציה שלך תגדל מעבר להן, הביצועים עלולים להיפגע וייתכן שתצטרך לשדרג. איננו גובים דמי שימוש מפתיעים עבור שימוש רגיל, אך עליך להתאים את התוכנית לצורכי התעבורה וזמן הריצה הצפויים.
איך אני מעביר פרויקט Windsurf מפיתוח מקומי או ממארח אחר?
דחפו את הפרויקט שלכם ל-GitHub, חברו את המאגר ב-Hostinger, ופרסו את הענף הרצוי. אם אתם עוברים ממארח אחר, עדכנו את כל משתני הסביבה והגדרות מסד הנתונים לפני העברת התעבורה.