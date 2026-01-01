whatsapp automation hosting

בנוי לזרימות עבודה אוטומטיות של WhatsApp

פרסו את האפליקציה או הבוט של WhatsApp שלכם על גבי אחסון Node.js מבלי להתעסק בהגדרת השרת. דחפו את הקוד שלכם וקבלו נתיב ישיר מפיתוח לפרודקשן, כך ש-webhooks, טיפול בהודעות ואינטגרציות API יהיו מוכנים להפעלה. הפרויקט שלכם נשאר על תשתית מנוהלת שנבנתה לאמינות, עם מרחב להתמודד עם תעבורה ככל שהשימוש גדל. כך יהיו לכם פחות משימות פריסה לנהל ויותר זמן להתמקד בהיגיון שמאחורי זרימת העבודה של WhatsApp.