whatsapp automation hosting

אחסון לאוטומציה של WhatsApp
פריסת אפליקציות ובוטים של WhatsApp עם Hostinger
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
תמחור חודשי פשוט, ללא עמלות נסתרות
פרסו את האפליקציות והאוטומציות שאתם בונים עבור WhatsApp על תשתית אמינה. אתם יכולים להשיק בביטחון מלא, משום שכל תוכנית כוללת החזר כספי מובטח למשך 30 יום.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
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14.99₪/חודש
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קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
בנוי לזרימות עבודה אוטומטיות של WhatsApp
פרסו את האפליקציה או הבוט של WhatsApp שלכם על גבי אחסון Node.js מבלי להתעסק בהגדרת השרת. דחפו את הקוד שלכם וקבלו נתיב ישיר מפיתוח לפרודקשן, כך ש-webhooks, טיפול בהודעות ואינטגרציות API יהיו מוכנים להפעלה. הפרויקט שלכם נשאר על תשתית מנוהלת שנבנתה לאמינות, עם מרחב להתמודד עם תעבורה ככל שהשימוש גדל. כך יהיו לכם פחות משימות פריסה לנהל ויותר זמן להתמקד בהיגיון שמאחורי זרימת העבודה של WhatsApp.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
Whatsapp automation hosting FAQs
Get answers to the most frequently asked questions about Whatsapp automation hosting services.
מהו אחסון אוטומציה של WhatsApp ולמה זה נחוץ?
אחסון אוטומציה של WhatsApp הוא אחסון Node.js עבור האפליקציה שמפעילה את תהליכי העבודה, הבוטים או מטפלי webhook שלכם בסביבת פרודקשן. זה חשוב כי האוטומציה שלכם זקוקה לתהליך יציב, ל-endpoint פומבי ולזמינות צפויה כדי להמשיך לטפל בהודעות ובאירועים.
במה שונה אחסון אוטומציית WhatsApp מאחסון VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים בעצמכם את מערכת ההפעלה, גרסת Node.js, מנהל התהליכים, חומת האש והעדכונים. עם אחסון Node.js שלנו, התשתית הזו מנוהלת עבורכם, כך שתוכלו לפרוס את אפליקציית אוטומציית WhatsApp במקום לנהל את השרת.
האם ניתן לפרוס אפליקציית אוטומציה של WhatsApp ממאגר GitHub פרטי?
כן. חברו את חשבון GitHub שלכם, העניקו גישה למאגר הפרטי ופרסו מהברנץ' שאתם רוצים. עדכונים פועלים באותו אופן כמו עם מאגרים פומביים.
האם יש מגבלות תעבורה או עמלות חריגה עבור אחסון אוטומציה של WhatsApp?
כן, תוכניות כוללות מגבלות משאבים קבועות עבור CPU, זיכרון ואחסון. אם האפליקציה שלכם גדלה מעבר להן, יש צורך לשדרג. אנחנו לא גובים עמלות חריגה נסתרות עבור עליות תנועה רגילות, אך שימוש מתמשך גבוה יותר עשוי לדרוש תוכנית גדולה יותר.
איך מעבירים יישום אוטומציה של WhatsApp מאחסון אחר או מפיתוח מקומי?
דחפו את האפליקציה למאגר GitHub, חברו אותה ל-Hostinger ופרסו את הברנץ' שאתם רוצים. אם אתם כבר מריצים אותה במקום אחר, העבירו את משתני הסביבה שלכם ואת כתובות URL של webhook, ואז הפנו את WhatsApp ל-endpoint החדש.