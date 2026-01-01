אירוח Webflow
פריסת אפליקציות שנבנו עם Webflow, במהירות
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
אירוח Webflow ברור, מחיר אחד פשוט
אחסנו את האתרים שאתם בונים עם Webflow על תשתית אמינה, עם הביטחון לפרוס ולגדול ללא ספקות. כל תוכנית כוללת אחריות להחזר כספי תוך 30 יום.
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79% הנחה
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5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
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קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
מעיצובי Webflow ועד לאתרים חיים
העבירו את הפרויקטים שאתם בונים ב-Webflow מאב טיפוס לייצור ללא הגדרות נוספות. אירוח Node.js של Hostinger מעניק לאפליקציה שלכם מקום פשוט להפעלה, כך שליגמת backend מותאמת אישית, ממשקי API ותכונות דינמיות נפרסות בצורה חלקה לצד ה-front-end. לאחר שהאפליקציה פעילה, ה-stack שלכם פועל על תשתית מנוהלת שנועדה להישאר אמינה ככל שהתנועה גדלה. משמעות הדבר היא פחות זמן בטיפול בעבודת שרת ויותר זמן בשיפור החוויה שהמשתמשים שלכם רואים.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות על אירוח Webflow
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח של Webflow.
מהו אחסון Webflow עבור אתרים שנבנו באמצעות Webflow?
זה אומר פריסת אתר שנבנה על ידי Webflow בשרת ייצור שבו משתמשים יכולים לגשת אליו דרך דומיין. זה חשוב מכיוון שהאפליקציה שלך זקוקה לזמן ריצה מנוהל של Node.js, ולא רק אירוח בזמן עיצוב, כדי לטפל בקוד בצד השרת ובתנועה חיה.
במה שונה אירוח Webflow מאירוח VPS רגיל?
שרת VPS מספק לכם שרת לינוקס גולמי, כך שאתם מתקינים ומתחזקים בעצמכם את Node.js, שרתים פרוקסיים הפוכים, מנהלי תהליכים ועדכונים. עם אחסון Node.js של Hostinger, חלקי זמן הריצה והתשתית הללו מטופלים עבורכם, כך שתוכלו לפרוס את האתר במקום לנהל את השרת.
האם ניתן לפרוס אפליקציית Webflow ממאגר GitHub פרטי?
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, אשר את המאגר הפרטי ובחר את הענף שברצונך לפרוס. לאחר מכן, דחיפות לענף זה יכולות להפעיל פריסות חדשות.
מה קורה אם אתר Webflow שלי מקבל יותר תנועה מהתוכנית שלי?
אם כמות התעבורה או השימוש במשאבים חורגת מהתוכנית שלך, האפליקציה עלולה להאט או להיות מוגבלת באופן זמני עד שתשדרג. Hostinger אינה גובה עמלות מפתיעות עבור תעבורה נוספת במוצר זה; במקום זאת, תוכל לעבור לתוכנית גדולה יותר כשאתה זקוק לקיבולת גדולה יותר.
כיצד ניתן להעביר פרויקט Webflow ממארח אחר או מפיתוח מקומי?
פרוס את קוד האפליקציה שלך מ-Git או העלה אותו מהסביבה המקומית שלך, לאחר מכן הפנה את הדומיין שלך למופע Hostinger החדש. אם הפרויקט כבר פועל באופן מקומי, ודא שגרסת Node.js ומשתני הסביבה שלך תואמים לפני שתעביר את התנועה.