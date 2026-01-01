אירוח Webflow

זה אומר פריסת אתר שנבנה על ידי Webflow בשרת ייצור שבו משתמשים יכולים לגשת אליו דרך דומיין. זה חשוב מכיוון שהאפליקציה שלך זקוקה לזמן ריצה מנוהל של Node.js, ולא רק אירוח בזמן עיצוב, כדי לטפל בקוד בצד השרת ובתנועה חיה.