אירוח Vuejs
פריסת אפליקציות Vue.js תוך דקות, לא שעות
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
תמחור פשוט לאירוח Vue.js, ללא עמלות נסתרות
אחסנו את אפליקציית Vue.js שלכם בביטחון על תשתית אמינה שנבנתה לייצור. אם היא לא מתאימה לכם, אחריות ההחזר הכספי שלנו תוך 30 יום מכסה אתכם.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
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14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
נבנה עבור האופן שבו Vue.js מתרחב
פרוס את אפליקציית Vue.js שלך על אחסון Node.js ללא צורך בהגדרות נוספות. דחף את הקוד שלך, והפרויקט שלך יפעל בסביבה שנבנתה לרינדור בצד השרת, קריאות API ותהליך הבנייה שהמחסנית שלך מצפה לו. ברגע שהוא פעיל, האחסון נשאר מחוץ לדרכך עם זמן פעולה אמין ומקום להתמודד עם תעבורה ככל שהאפליקציה שלך גדלה. אתה מקבל נתיב פשוט יותר מפיתוח לייצור, עם פחות עבודה לניהול על השרת.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות על אירוח Vuejs
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח Vuejs.
מהו אחסון Vue.js, ולמה אני צריך אותו?
אירוח Vue.js הוא סביבת ייצור לפריסה והרצה של אפליקציות Vue כך שמשתמשים יוכלו לגשת אליהן באינטרנט. זה חשוב מכיוון שאתם זקוקים לזמן ריצה של Node.js, ניהול תהליכי אפליקציה ותשתית יציבה לאחר שאפליקציית Vue.js שלכם עוזבת את תהליך הפיתוח המקומי.
במה שונה אירוח Vue.js מאירוח VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים את השרת, גרסת Node.js, עדכוני אבטחה ופיקוח על התהליכים בעצמכם. עם אירוח vuejs שלנו, משימות זמן הריצה והתשתית מטופלות עבורכם, כך שתוכלו להתמקד באפליקציה במקום בניהול השרת.
האם ניתן לפרוס אפליקציית Vue.js ממאגר GitHub פרטי?
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, הענק גישה למאגר הפרטי ופרוס מהענף הרצוי. ניתן לפרוס עדכונים מהודעות חדשות באותו אופן כמו במאגרים ציבוריים.
האם יש מגבלות תנועה או דמי שימוש חריגים עבור אפליקציות Vue.js?
התנועה כלולה עד למגבלות התוכנית שלך. אם האפליקציה שלך חורגת מהן, ייתכן שתצטרך לשדרג לתוכנית גבוהה יותר; איננו גובים דמי חריגה מפתיעים עבור קפיצות תנועה.
כיצד ניתן להעביר את אפליקציית Vue.js שלי מפיתוח מקומי או ממארח אחר?
דחפו את האפליקציה למאגר Git, חברו אותה ל-Hostinger ופרסו את הענף הראשי. אם האפליקציה שלכם כבר פועלת במקום אחר, תוכלו להעביר תחילה את הגדרות הקוד והסביבה, ולאחר מכן לעדכן את ה-DNS כשתהיו מוכנים.