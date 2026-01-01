אירוח vuejs

נבנה עבור האופן שבו Vue.js מתרחב

פרוס את אפליקציית Vue.js שלך על אחסון Node.js ללא צורך בהגדרות נוספות. דחף את הקוד שלך, והפרויקט שלך יפעל בסביבה שנבנתה לרינדור בצד השרת, קריאות API ותהליך הבנייה שהמחסנית שלך מצפה לו. ברגע שהוא פעיל, האחסון נשאר מחוץ לדרכך עם זמן פעולה אמין ומקום להתמודד עם תעבורה ככל שהאפליקציה שלך גדלה. אתה מקבל נתיב פשוט יותר מפיתוח לייצור, עם פחות עבודה לניהול על השרת.