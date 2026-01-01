אירוח ויט
פריסת אפליקציות שנבנו באמצעות Vite תוך דקות
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
תמחור פשוט לאירוח Vite
פרוסו את האפליקציות שאתם בונים עם Vite על אחסון אמין שאתם יכולים לסמוך עליו. כל תוכנית כוללת אחריות להחזר כספי תוך 30 יום, כך שתוכלו לנסות אותה בביטחון.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
נבנה עבור אפליקציות המופעלות על ידי Vite
אחסנו את האפליקציה שנבנתה על ידי Vite באחסון Node.js עם הגדרה שנשארת קרובה לזרימת העבודה הקיימת שלכם. דחפו את הפרויקט, הפעילו את הבנייה והגישו את האפליקציה שנוצרה מבלי שתצורה נוספת תפריע. האתר שלכם פועל על תשתית מנוהלת שנועדה לביצועים יציבים וזמן פעולה אמין, כך שהוא ממשיך להתמודד עם תעבורה ככל שהפרויקט שלכם גדל. זה נותן לכם נתיב פשוט יותר מפיתוח מקומי לייצור, עם פחות עבודת שרת לניהול.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות בנושא אירוח Vite
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח של Vite.
מהו אירוח וייט, ולמה אני צריך אותו עבור האפליקציה שלי?
אירוח Vite פירושו פריסת האפליקציה שנבנתה באמצעות Vite בסביבת Node.js חיה כך שמשתמשים יוכלו לגשת אליה באופן מקוון. זה חשוב מכיוון ש-Vite הוא כלי בנייה, לא זמן ריצה של ייצור, כך שעדיין צריך אירוח עבור האפליקציה שעברה קומפילציה וכל backend שהיא תלויה בו.
במה שונה אירוח Vite מאירוח VPS רגיל?
עם אירוח VPS רגיל, אתם מנהלים את מערכת ההפעלה של השרת, גרסת Node.js, מנהל תהליכים, עדכונים ואבטחה בעצמכם. עם אירוח Node.js שלנו, הפלטפורמה מטפלת בשכבת השרת כך שתוכלו להתמקד באפליקציה במקום בתחזוקה.
האם ניתן לפרוס פרויקט Vite ממאגר GitHub פרטי?
כן. ניתן לחבר את חשבון GitHub שלך, להעניק גישה למאגר הפרטי ולפרוס מהענף שתבחר. לאחר מכן ניתן לפרוס עדכונים מ-GitHub ללא העלאות ידניות.
האם יש מגבלות תעבורה או דמי שימוש חריגים עבור אירוח Vite?
ישנן מגבלות משאבים, כך שאם האפליקציה שלך גדלה מעבר לקיבולת של התוכנית, תצטרך לשדרג. איננו גובים דמי שימוש מפתיעים עבור קפיצות תנועה, אך שימוש גבוה ומתמשך יכול לדרוש משאבים נוספים.
איך אני מעביר את אפליקציית Vite שלי מפיתוח מקומי או ממארח אחר?
חברו את מאגר ה-Git עבור אפליקציית Vite שלכם או העלו את הפרויקט שנבנה, לאחר מכן הגדירו את גרסת Node.js ואת משתני הסביבה הנדרשים. אם אתם עוברים ממארח אחר, הפנו את הדומיין שלכם ל-Hostinger ופרסו מחדש את האפליקציה כאן.