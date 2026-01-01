נבנה עבור אפליקציות המופעלות על ידי Vite

אחסנו את האפליקציה שנבנתה על ידי Vite באחסון Node.js עם הגדרה שנשארת קרובה לזרימת העבודה הקיימת שלכם. דחפו את הפרויקט, הפעילו את הבנייה והגישו את האפליקציה שנוצרה מבלי שתצורה נוספת תפריע. האתר שלכם פועל על תשתית מנוהלת שנועדה לביצועים יציבים וזמן פעולה אמין, כך שהוא ממשיך להתמודד עם תעבורה ככל שהפרויקט שלכם גדל. זה נותן לכם נתיב פשוט יותר מפיתוח מקומי לייצור, עם פחות עבודת שרת לניהול.