אירוח V0.dev
פריסת אפליקציות שנבנו עם vO.dev תוך דקות
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
מחיר חודשי אחד, ללא עמלות נסתרות
פרוס את אפליקציית vO.dev שלך בביטחון על גבי אחסון Vercel אמין. קבל ביצועים מהירים, תשתית מאובטחת והתמיכה הדרושה לך לבנייה ללא דאגות - והכל מגובה על ידי אחריות להחזר כספי תוך 30 יום.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
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14.99₪/חודש
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קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
מאב טיפוס של vO.dev לאתר חי, במהירות
קחו את הפרויקטים שאתם בונים עם vO.dev מאב טיפוס לייצור מבלי לעבד מחדש את ה-stack שלכם. אירוח Node.js של Hostinger מספק לכם דרך פשוטה לפריסת האפליקציה מאחורי המוקאפים של ממשק המשתמש שלכם, כך שהקוד שלכם עובר מבדיקות מקומיות לסביבה חיה עם מינימום הגדרות. ברגע שהוא מקוון, האפליקציה שלכם פועלת על תשתית מנוהלת שנבנתה עבור Node.js, כאשר קנה מידה וזמן פעולה מטופלים ברקע. אתם משקיעים פחות זמן בתחזוקת שרת ויותר זמן בשיפור המוצר שהמשתמשים שלכם רואים בפועל.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות על אירוח V0.dev
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח V0.dev.
מהו אירוח v0.dev?
אירוח v0.dev הוא פתרון לפריסת אפליקציות שנבנו עם v0.dev על גבי Vercel. הוא מספק לך פריסה מנוהלת, קנה מידה אוטומטי וזרימות עבודה פשוטות מבוססות Git.
במה שונה אירוח v0.dev מאירוח VPS?
אירוח VPS מספק לכם שרת וירטואלי שאתם מנהלים בעצמכם. אירוח v0.dev ב-Vercel מנוהל במלואו, כך שאתם לא צריכים לטפל בהגדרת השרת, תיקונים או קנה מידה.
האם ניתן לפרוס מאגר פרטי ב-GitHub?
כן. ניתן לחבר מאגר GitHub פרטי ולפרוס אותו בצורה מאובטחת דרך Vercel. הגישה נשלטת דרך הרשאות ספק ה-Git שלך.
האם יש מגבלות תנועה או דמי שימוש חריגים?
תוכניות Vercel כוללות מגבלות שימוש עבור רוחב פס, זמן בנייה וביצוע ללא שרת. אם תחרוג מהן, ייתכן שתחויב עבור שימוש נוסף בהתאם לתוכנית שלך.
האם ניתן להעביר אפליקציה קיימת לאירוח v0.dev?
כן. ברוב המקרים, ניתן לחבר את המאגר, לבדוק משתני סביבה ולפרוס אותו. במידת הצורך, ניתן להעביר את הדומיין ולעדכן את ה-DNS לאחר ההתקנה.