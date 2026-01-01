אירוח V0.dev

פריסת אפליקציות שנבנו עם vO.dev תוך דקות

דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99/חודש
התחילו עכשיו
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
אירוח v0.dev

מחיר חודשי אחד, ללא עמלות נסתרות

פרוס את אפליקציית vO.dev שלך בביטחון על גבי אחסון Vercel אמין. קבל ביצועים מהירים, תשתית מאובטחת והתמיכה הדרושה לך לבנייה ללא דאגות - והכל מגובה על ידי אחריות להחזר כספי תוך 30 יום.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
70.99
14.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦719.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦3,407.52⁩₪). מתחדש ב-⁦62.99⁩₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת

יתרונות של תכנית Business

מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
103.99
29.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦1,439.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦4,991.52⁩₪). מתחדש ב-⁦96.99⁩₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת

כל מה שב-Business, בנוסף:

תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
70.99
14.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦719.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦3,407.52⁩₪). מתחדש ב-⁦62.99⁩₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת

יתרונות של תכנית Business

מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
103.99
29.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦1,439.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦4,991.52⁩₪). מתחדש ב-⁦96.99⁩₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת

כל מה שב-Business, בנוסף:

תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הצג את כל הפיצ'רים

המחיר המוצג הוא התעריף החודשי לא כולל מיסים ישימים. המחיר הכולל עבור התוכנית שישולם מראש בקופה כולל את התעריף החודשי כפול מספר החודשים בתוכנית שלכם, יחד עם מיסים ישימים שהם.

מאב טיפוס של vO.dev לאתר חי, במהירות

קחו את הפרויקטים שאתם בונים עם vO.dev מאב טיפוס לייצור מבלי לעבד מחדש את ה-stack שלכם. אירוח Node.js של Hostinger מספק לכם דרך פשוטה לפריסת האפליקציה מאחורי המוקאפים של ממשק המשתמש שלכם, כך שהקוד שלכם עובר מבדיקות מקומיות לסביבה חיה עם מינימום הגדרות. ברגע שהוא מקוון, האפליקציה שלכם פועלת על תשתית מנוהלת שנבנתה עבור Node.js, כאשר קנה מידה וזמן פעולה מטופלים ברקע. אתם משקיעים פחות זמן בתחזוקת שרת ויותר זמן בשיפור המוצר שהמשתמשים שלכם רואים בפועל.
אירוח v0.dev

דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן

1. חברו את הפרויקט שלכם

1. חברו את הפרויקט שלכם

חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.

2. פרסו מיידית

2. פרסו מיידית

השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.

3. נהלו והתרחבו

3. נהלו והתרחבו

הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.

הצג תוכניות

מיקום שרת מומלץ:

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פריסה מקומית. נוכחות עולמית

בחרו מיקום שרת או CDN הקרוב לקהל שלכם כדי להאיץ את מהירות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ו-CDN ברחבי העולם: צפון אמריקה, אירופה, אסיה, דרום אמריקה, דרום אפריקה, ואוסטרליה.
התחילו
פריסה מקומית. נוכחות עולמית

שאלות נפוצות על אירוח V0.dev

קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח V0.dev.
אירוח v0.dev הוא פתרון לפריסת אפליקציות שנבנו עם v0.dev על גבי Vercel. הוא מספק לך פריסה מנוהלת, קנה מידה אוטומטי וזרימות עבודה פשוטות מבוססות Git.
אירוח VPS מספק לכם שרת וירטואלי שאתם מנהלים בעצמכם. אירוח v0.dev ב-Vercel מנוהל במלואו, כך שאתם לא צריכים לטפל בהגדרת השרת, תיקונים או קנה מידה.
כן. ניתן לחבר מאגר GitHub פרטי ולפרוס אותו בצורה מאובטחת דרך Vercel. הגישה נשלטת דרך הרשאות ספק ה-Git שלך.
תוכניות Vercel כוללות מגבלות שימוש עבור רוחב פס, זמן בנייה וביצוע ללא שרת. אם תחרוג מהן, ייתכן שתחויב עבור שימוש נוסף בהתאם לתוכנית שלך.
כן. ברוב המקרים, ניתן לחבר את המאגר, לבדוק משתני סביבה ולפרוס אותו. במידת הצורך, ניתן להעביר את הדומיין ולעדכן את ה-DNS לאחר ההתקנה.

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