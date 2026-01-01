אירוח v0.dev

מאב טיפוס של vO.dev לאתר חי, במהירות

קחו את הפרויקטים שאתם בונים עם vO.dev מאב טיפוס לייצור מבלי לעבד מחדש את ה-stack שלכם. אירוח Node.js של Hostinger מספק לכם דרך פשוטה לפריסת האפליקציה מאחורי המוקאפים של ממשק המשתמש שלכם, כך שהקוד שלכם עובר מבדיקות מקומיות לסביבה חיה עם מינימום הגדרות. ברגע שהוא מקוון, האפליקציה שלכם פועלת על תשתית מנוהלת שנבנתה עבור Node.js, כאשר קנה מידה וזמן פעולה מטופלים ברקע. אתם משקיעים פחות זמן בתחזוקת שרת ויותר זמן בשיפור המוצר שהמשתמשים שלכם רואים בפועל.