אירוח Typedream
פריסת אפליקציות שנבנו עם Typedream תוך דקות
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
תמחור פשוט לאירוח Typedream
פרוסו את האפליקציות והאתרים שאתם בונים עם Typedream על אחסון אמין שאתם יכולים לסמוך עליו. כל תוכנית כוללת אחריות להחזר כספי תוך 30 יום, כך שתוכלו לנסות אותה בביטחון.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
מבניית Typedream לאתר חי
קחו את האתרים שנבנו על ידי Typedream שלכם מאב טיפוס לייצור ללא תהליך פריסה מסובך. דחפו את קוד האפליקציה מאחורי פרויקט Typedream שלכם, ואחסון Node.js של Hostinger יספק לכם הגדרה פשוטה להפעלתו עם זמן הריצה והניתוב הדרושים. ברגע שהוא פעיל, הפרויקט שלכם פועל על תשתית מנוהלת שנועדה להישאר יציבה ככל שהתנועה גדלה. אתם מקבלים פחות דאגות לגבי תחזוקת השרת, בנוסף לביטחון שהאפליקציה שלכם יכולה להתמודד עם משתמשים אמיתיים ללא עבודת תפעול נוספת.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות על אירוח Typedream
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אחסון של Typedream.
מהו אחסון Typedream, ולמה אני צריך אותו?
אירוח Typedream פירושו פריסת אפליקציית Node.js או אתר שבניתם עם Typedream בסביבת שרת חיה. זה חשוב מכיוון שהפרויקט שלכם זקוק לזמן ריצה, גישה לרשת וזמן פעולה מחוץ למחשב המקומי שלכם לפני שמשתמשים יוכלו להגיע אליו.
במה שונה אירוח Typedream מאירוח VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים את מערכת ההפעלה, גרסת Node.js, מנהל תהליכים, עדכונים ואבטחה בעצמכם. עם אירוח Node.js של Hostinger, משימות השרת הללו מטופלות עבורכם, כך שאירוח Typedream פשוט יותר להפעלה ולתחזוקה.
האם ניתן לפרוס מאגר GitHub פרטי עבור פרויקט Typedream?
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, הענק גישה למאגר הפרטי ופרוס מהענף שברצונך להשתמש בו. לאחר מכן ניתן לפרוס עדכונים מענף זה מבלי להפוך את המאגר לציבורי.
האם יש מגבלות תנועה או דמי שימוש חריגים עבור אחסון Typedream?
התוכניות כוללות מגבלות משאבים ספציפיות, ואם האפליקציה שלך תגדל מעבר להן, ייתכן שתצטרך לשדרג לתוכנית גבוהה יותר. איננו גובים דמי שימוש מפתיעים בגין קפיצות תנועה, אך האפליקציה שלך עלולה להיות מוגבלת אם היא תחרוג ממשאבי התוכנית.
איך אני מעביר אפליקציית Typedream מפיתוח מקומי או ממארח אחר?
דחפו את הפרויקט שלכם ל-GitHub, חברו את המאגר ב-Hostinger, ופרסו את הענף הרצוי. אם אתם עוברים ממארח אחר, פנו את האפליקציה שלכם לאותם משתני סביבה והגדרות בנייה, ולאחר מכן החליפו תעבורה לאחר שתאמתו את הפריסה.