נבנה עבור האופן שבו SvelteKit מתרחב

פרוס את אפליקציית SvelteKit שלך על גבי אחסון Node.js מבלי להוסיף עבודת פריסה נוספת. דחף את הקוד שלך, ו-Hostinger יריץ את צד הבנייה והשרת של הפרויקט שלך כך שהנתיבים, נקודות הקצה של השרת והדפים המעובדים שלך יתנהגו כצפוי. האפליקציה שלך נשארת על תשתית מנוהלת שנבנתה עבור Node.js, עם האמינות והמרחב הנדרש להתמודד עם צמיחה ללא תחזוקה מתמדת של השרת. זה נותן לך נתיב פשוט יותר מפיתוח מקומי לייצור, ויותר זמן להתמקד בתכונות שהמשתמשים שלך רואים.