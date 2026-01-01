אירוח סוולטקיט
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דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
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תוכניות אירוח SvelteKit ברורות, ללא עמלות נסתרות
אחסנו את אפליקציית SvelteKit שלכם בביטחון על תשתית אמינה שנבנתה לייצור. נסו אותה ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי תוך 30 יום.
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5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
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קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
נבנה עבור האופן שבו SvelteKit מתרחב
פרוס את אפליקציית SvelteKit שלך על גבי אחסון Node.js מבלי להוסיף עבודת פריסה נוספת. דחף את הקוד שלך, ו-Hostinger יריץ את צד הבנייה והשרת של הפרויקט שלך כך שהנתיבים, נקודות הקצה של השרת והדפים המעובדים שלך יתנהגו כצפוי. האפליקציה שלך נשארת על תשתית מנוהלת שנבנתה עבור Node.js, עם האמינות והמרחב הנדרש להתמודד עם צמיחה ללא תחזוקה מתמדת של השרת. זה נותן לך נתיב פשוט יותר מפיתוח מקומי לייצור, ויותר זמן להתמקד בתכונות שהמשתמשים שלך רואים.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות על אירוח סוולטקיט
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח של סוולטקיט.
מהו אירוח SvelteKit?
אירוח SvelteKit פירושו הפעלת אפליקציית SvelteKit שלך על שרת שיכול לבצע את זמן הריצה של Node.js ואת הנתיבים בצד השרת. זה חשוב מכיוון שאירוח סטטי לבדו אינו מספיק אם האפליקציה שלך משתמשת ב-SSR, נקודות קצה או פעולות שרת.
במה שונה אירוח SvelteKit מאירוח VPS רגיל?
עם VPS, אתם מתקינים ומתחזקים בעצמכם את Node.js, מנהל תהליכים, TLS, עדכונים ואבטחה. עם אירוח SvelteKit מנוהל, שכבת זמן הריצה הזו מטופלת עבורכם, כך שאתם פורסים את האפליקציה במקום לנהל את השרת.
האם ניתן לפרוס אפליקציית SvelteKit ממאגר GitHub פרטי?
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, הענק גישה למאגר הפרטי ופרוס מהענף הרצוי. ניתן לפרוס עדכונים באופן אוטומטי כשאתה דוחף שינויים.
האם יש מגבלות תנועה או דמי שימוש חריגים עבור אירוח SvelteKit?
אם האפליקציה שלך גדלה מעבר למשאבים הכלולים בתוכנית, ייתכן שתצטרך לשדרג לתוכנית גדולה יותר. איננו גובים דמי שימוש מפתיעים עבור קפיצות תנועה רגילות, אך שימוש גבוה ומתמשך דורש יותר משאבים.
איך אני מעביר את אפליקציית SvelteKit שלי מפיתוח מקומי או ממארח אחר?
דחפו את הפרויקט שלכם ל-GitHub, חברו את המאגר ופרסו אותו ב-Hostinger. אם אתם עוברים ממארח אחר, עדכנו את משתני הסביבה ואת הגדרות הדומיין, ולאחר מכן בדקו את ה-SSR והנתיבים לאחר הפריסה הראשונה.