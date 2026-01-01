אירוח דלפק
פריסת אפליקציות Svelte תוך דקות, לא שעות
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
אירוח פשוט של Svelte, תמחור חודשי שקוף
אחסנו את אפליקציית Svelte שלכם על תשתית אמינה שנבנתה לייצור. פרוסו בביטחון, מגובה על ידי אחריות להחזר כספי תוך 30 יום.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
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14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
נבנה עבור האופן שבו סבלט שולח
פרוס את אפליקציית Svelte שלך עם הגדרה שלא מפריעה לך. דחף את הקוד שלך, ואחסון Node.js של Hostinger יספק לך את זמן הריצה שהפרויקט שלך צריך, כך שדפים ייטענו במהירות והבנייה שלך תרוץ עם פחות הגדרה ידנית. האפליקציה שלך פועלת על תשתית מנוהלת שנועדה להתמודד עם תעבורה ללא כוונון מתמיד. משמעות הדבר היא פחות משימות פריסה למעקב ויותר זמן שהוקדש לתכונות משלוח שמשתמשים יכולים להשתמש בהן בפועל.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות על אירוח סוולטה
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח של Svelte.
מה זה אירוח סוולטה?
אירוח Svelte הוא מבנה אירוח Node.js לפריסת אפליקציות שנבנו עם Svelte לשרת חי. זה חשוב מכיוון שהאפליקציה שלך זקוקה לזמן ריצה, תהליך בנייה וזרימת עבודה של פריסה כדי להגיש דפים ולטפל בעדכונים בצורה אמינה בייצור.
במה שונה אירוח Svelte מאירוח VPS רגיל?
עם אירוח VPS רגיל, אתם מנהלים את מערכת ההפעלה, Node.js, מנהל התהליכים, העדכונים והאבטחה בעצמכם. עם אירוח Node.js של Hostinger, משימות השרת הללו מטופלות עבורכם, כך שתוכלו להתמקד באפליקציית Svelte שלכם ובתהליך הפריסה.
האם ניתן לפרוס אפליקציית Svelte ממאגר GitHub פרטי?
כן. ניתן לחבר את חשבון GitHub שלכם, להעניק גישה למאגר הפרטי ולפרוס מהענף שתבחרו. לאחר מכן, דחיפות לענף זה יכולות להפעיל עדכונים כמו כל פריסה אחרת מבוססת Git.
האם יש מגבלות תעבורה או דמי שימוש חריגים עבור אירוח Svelte?
ישנן מגבלות תוכנית עבור משאבים ותעבורה, ואם האפליקציה שלך תגדל מעבר להן ייתכן שתצטרך לשדרג. איננו מוסיפים דמי שימוש מפתיעים עבור שימוש רגיל, אך תעבורה גבוהה ומתמשכת צריכה להיות מותאמת לתוכנית גדולה יותר.
כיצד ניתן להעביר אפליקציית Svelte מהמחשב המקומי שלי או ממארח אחר?
דחפו את האפליקציה למאגר Git, חברו אותה ל-Hostinger, והגדירו את פקודות הבנייה וההפעלה מהפאנל. אם האפליקציה שלכם כבר פועלת באופן מקומי, ההעברה בדרך כלל כוללת רק התאמת משתני סביבה והגדרות פריסה.