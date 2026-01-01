נבנה עבור האופן שבו סבלט שולח

פרוס את אפליקציית Svelte שלך עם הגדרה שלא מפריעה לך. דחף את הקוד שלך, ואחסון Node.js של Hostinger יספק לך את זמן הריצה שהפרויקט שלך צריך, כך שדפים ייטענו במהירות והבנייה שלך תרוץ עם פחות הגדרה ידנית. האפליקציה שלך פועלת על תשתית מנוהלת שנועדה להתמודד עם תעבורה ללא כוונון מתמיד. משמעות הדבר היא פחות משימות פריסה למעקב ויותר זמן שהוקדש לתכונות משלוח שמשתמשים יכולים להשתמש בהן בפועל.