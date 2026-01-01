אירוח ספרי סיפורים
פריסת אפליקציות שנבנו עם Storybook תוך דקות
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מחיר אחד פשוט, ללא עמלות נסתרות
אחסנו את אפליקציות Storybook שלכם בביטחון על תשתית אמינה שנבנתה לייצור. נסו זאת ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי תוך 30 יום.
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GB 3 של RAM
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יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
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ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
שלח בקלות פרויקטים שנבנו מתוך ספרי סיפורים
פרוס את פרויקט Storybook שלך עם הגדרה ששומרת על זרימת עבודה פשוטה. דחף את הקוד שלך, ואחסון Node.js של Hostinger יספק לך נתיב ברור מבניית קוד מקומית לאתר מסמכים חי או ארגז חול של רכיבים, ללא תצורת שרת נוספת. הפרויקט שלך פועל על תשתית מנוהלת שנבנתה לאמינות, כך שעדכונים נשארים צפויים וקפיצות תעבורה קלות יותר לטיפול. משמעות הדבר היא פחות זמן על תחזוקת פריסה ויותר זמן לשיפור רכיבי ממשק המשתמש שהצוות שלך מסתמך עליהם.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות על אירוח סיפורי ספרים
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח Storybook.
מהו אחסון Storybook ולמה אני צריך אותו?
אירוח Storybook פירושו פריסת אפליקציית Node.js או אתר שבניתם עם Storybook בסביבה חיה שבה משתמשים יכולים לגשת אליהם. זה חשוב מכיוון שתצוגות מקדימות מקומיות אינן מספיקות לייצור, בדיקה או שיתוף גרסה יציבה עם הצוות שלכם.
במה שונה אירוח Storybook מאירוח VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים את השרת, גרסת ה-Node, מנהל התהליכים והעדכונים בעצמכם. עם אחסון Node.js שלנו, החלקים האלה מטופלים עבורכם, כך שתוכלו להתמקד באפליקציה מבוססת Storybook במקום בתחזוקת השרת.
האם ניתן לפרוס פרויקט Storybook ממאגר GitHub פרטי?
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, הענק גישה למאגר הפרטי ופרוס מהענף הרצוי. תוכל להמשיך לדחוף עדכונים ל-GitHub ולפרוס מחדש מאותו מאגר.
האם יש מגבלות תנועה או דמי שימוש חריגים עבור אירוח Storybook?
ישנן מגבלות תוכנית, ואם האפליקציה שלך גדלה מהן, ייתכן שתצטרך לשדרג. איננו מסתירים עמלות חריגה מאחורי חיוב מפתיע לפי בקשה, אך עליך לבדוק את משאבי התוכנית לפני ההשקה בקנה מידה גדול.
איך אני מעביר אפליקציית Storybook ממארח מקומי או מארח אחר ל-Hostinger?
חבר את מאגר ה-Git הקיים שלך או העלה את הפרויקט, הגדר את פקודת ההתחלה של Node.js ואת משתני הסביבה, ולאחר מכן פרוס. אם אתה עובר ממצב מקומי, ודא שהאפליקציה פועלת במצב ייצור ושכל שלבי הבנייה כלולים.