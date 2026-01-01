אחסון תוכנה
פריסת אפליקציות שנבנו עם Softr ב-Hostinger
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
תמחור חודשי פשוט, ללא עמלות נסתרות
פרוסו את האפליקציות שאתם בונים עם Softr על גבי אחסון אמין שנבנה לייצור. נסו זאת בביטחון, מגובה על ידי אחריות להחזר כספי תוך 30 יום.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
מ-Softr לאפליקציות חיות, מהר יותר
קחו את האפליקציות והאתרים שאתם בונים ב-Softr מאב טיפוס לייצור מבלי לעבד מחדש את ה-stack שלכם. אחסון Node.js של Hostinger מספק לכם דרך פשוטה לפריסת הפרויקט שלכם, כך שהלוגיקה המותאמת אישית שלכם ו-APIs יעלו לאוויר עם מינימום הגדרות. ברגע שהאפליקציה שלכם מקוונת, תשתית מנוהלת שומרת על יציבות זמן הריצה ככל שהתנועה גדלה. אתם מקבלים זמן פעולה אמין, מרחב להרחבה ופחות זמן המושקע בתחזוקת שרתים.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות על אירוח Softr
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אחסון של Softr.
מהו אחסון Softr, ולמה זה חשוב לאפליקציות ייצור?
אירוח Softr פירושו פריסת אפליקציית Node.js או אתר שבניתם עם Softr לשרת חי שבו משתמשים יכולים לגשת אליו. זה חשוב מכיוון שאירוח ייצור מטפל בזמן פעולה, תצורת זמן ריצה וגישה לאפליקציה שלכם מחוץ למחשב המקומי שלכם.
במה שונה אירוח אפליקציית Softr מאירוח VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים את מערכת ההפעלה, גרסת ה-Node, מנהל התהליכים, העדכונים והאבטחה בעצמכם. עם אירוח Node.js של Hostinger, משימות השרת הללו מטופלות עבורכם, כך שתוכלו להתמקד בפרויקט Softr במקום בניהול השרת.
האם ניתן לפרוס אפליקציית Softr ממאגר GitHub פרטי?
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, הענק גישה למאגר הפרטי ופרוס מהענף הרצוי. ניתן לשלוף עדכונים מהמאגר מבלי לפרסם את הקוד.
האם יש מגבלות תנועה או דמי שימוש חריגים עבור אחסון Softr?
כן, לכל תוכנית יש מגבלות משאבים, ואם האפליקציה שלך תגדל מעבר להן ייתכן שתצטרך לשדרג. איננו מוסיפים דמי שימוש מפתיעים עבור שימוש רגיל, אך תעבורה או שימוש במשאבים גבוהים יותר באופן מתמשך עשויים לדרוש תוכנית גדולה יותר.
איך אני מעביר פרויקט Softr מפיתוח מקומי או ממארח אחר?
חברו את בסיס הקוד הקיים שלכם ל-Git או העלו אותו, לאחר מכן כוונו את Hostinger לנקודת הכניסה של האפליקציה ולמשתני הסביבה. אם אתם עוברים ממארח אחר, תוכלו להעביר את אותו פרויקט Node.js עם שינויי קוד מינימליים.