מ-Softr לאפליקציות חיות, מהר יותר

קחו את האפליקציות והאתרים שאתם בונים ב-Softr מאב טיפוס לייצור מבלי לעבד מחדש את ה-stack שלכם. אחסון Node.js של Hostinger מספק לכם דרך פשוטה לפריסת הפרויקט שלכם, כך שהלוגיקה המותאמת אישית שלכם ו-APIs יעלו לאוויר עם מינימום הגדרות. ברגע שהאפליקציה שלכם מקוונת, תשתית מנוהלת שומרת על יציבות זמן הריצה ככל שהתנועה גדלה. אתם מקבלים זמן פעולה אמין, מרחב להרחבה ופחות זמן המושקע בתחזוקת שרתים.