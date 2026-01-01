שלחו פרויקטים של Replit לפרודקשן מהר יותר

קחו את היישומים והאבות-טיפוס שאתם בונים ב-Replit מסביבת עבודה לייצור מבלי לשנות את ה-stack שלכם. דחפו את קוד ה-Node.js שלכם ל-Hostinger והריצו אותו עם הגדרה שמפשטת את הפריסה, כך שהפרויקט שלכם יהיה פעיל ללא תצורה נוספת או עבודת שרתים. לאחר הפריסה, היישום שלכם פועל על תשתית מנוהלת שנבנתה כדי להישאר יציבה תחת עומס. אתם מקבלים זמן פעולה אמין, מקום להתרחב, ופחות זמן שמושקע בתחזוקת שרתים, כך שתוכלו להתמקד בקוד החשוב.