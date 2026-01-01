אחסון Replit
פרסו אפליקציות שנבנו עם Replit תוך דקות
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
תמחור חודשי פשוט, בלי עמלות נסתרות
פרסו את האפליקציות שאתם בונים עם Replit על גבי אחסון אמין שמיועד לסביבת פרודקשן. נסו אותו בביטחון הודות להחזר הכספי המובטח שלנו למשך 30 יום.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
שלחו פרויקטים של Replit לפרודקשן מהר יותר
קחו את היישומים והאבות-טיפוס שאתם בונים ב-Replit מסביבת עבודה לייצור מבלי לשנות את ה-stack שלכם. דחפו את קוד ה-Node.js שלכם ל-Hostinger והריצו אותו עם הגדרה שמפשטת את הפריסה, כך שהפרויקט שלכם יהיה פעיל ללא תצורה נוספת או עבודת שרתים. לאחר הפריסה, היישום שלכם פועל על תשתית מנוהלת שנבנתה כדי להישאר יציבה תחת עומס. אתם מקבלים זמן פעולה אמין, מקום להתרחב, ופחות זמן שמושקע בתחזוקת שרתים, כך שתוכלו להתמקד בקוד החשוב.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות אודות אחסון Replit
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר אודות שירותי אחסון Replit.
מה המשמעות של אחסון Replit עבור אתר או אפליקציית Node.js?
הכוונה היא לפרוס את אפליקציית Node.js או אתר שבניתם ב-Replit לשרת ייצור שאליו משתמשים אמיתיים יכולים לגשת. זה חשוב מכיוון ש-Replit מצוינת לבנייה, אך אחסון בייצור מעניק לכם שליטה על זמן פעולה רציף, דומיינים, והתנהגות הפריסה.
במה שונה אחסון Replit מאחסון VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים בעצמכם את מערכת ההפעלה, סביבת הריצה של Node.js, תיקוני אבטחה, וטיפול בתהליכים. עם אחסון Node.js של Hostinger, סביבת הריצה והתשתית מנוהלות עבורכם, כך שתוכלו לפרוס את האפליקציה ללא עבודת ניהול שרתים.
האם ניתן לפרוס מאגר GitHub פרטי עבור אחסון Replit?
כן. חברו את חשבון ה-GitHub שלכם, העניקו גישה למאגר הפרטי, ופרסו מהענף שאתם רוצים להריץ. ניתן לפרוס עדכונים מ-GitHub מבלי להפוך את המאגר לציבורי.
האם יש מגבלות תעבורה או עמלות חריגה עבור אחסון Replit?
אם האפליקציה שלכם חורגת ממגבלות התוכנית שלכם, היא עלולה להיות מוגבלת על ידי מגבלות משאבים עד שתשדרגו. אנחנו לא גובים עמלות חריגה מפתיעות עבור עליות פתאומיות בתעבורה; המגבלה העיקרית היא הקיבולת הכלולה בתוכנית שלכם.
איך מעבירים פרויקט Replit ל-Hostinger מאחסון מקומי או מאחסן אחר?
דחפו את האפליקציה שלכם ל-GitHub, חברו את המאגר ב-Hostinger, ופרסו אותה. אם אתם עוברים ממחשב מקומי או מאחסון אחר, ודאו שגרסת ה-Node שלכם, משתני הסביבה, ופקודת ההפעלה תואמים לאפליקציה לפני שאתם מעבירים את התעבורה.