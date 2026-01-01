אירוח רמיקסים
פריסת אפליקציות Remix מהר יותר ב-Hostinger
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
תמחור חודשי פשוט, ללא עמלות נסתרות
אחסנו את אפליקציית הרמיקס שלכם בביטחון על תשתית אמינה שנבנתה לייצור. נסו אותה ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי תוך 30 יום.
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5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
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Cloud Startup
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10 יישומי רשת
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אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
אירוח רמיקסים בנוי למהירות
פרוס את אפליקציית Remix שלך על גבי אחסון Node.js ללא צורך בהגדרות נוספות. דחף את הקוד שלך, והנתיבים, הטעינים והפעולות שלך יפעלו בסביבה מוכנה לשרת שנבנתה עבור אפליקציות אינטרנט מלאות. הפרויקט שלך נשאר על תשתית מנוהלת עם זמן פעולה ומרחב צמיחה הדרושים לתעבורת הייצור. משמעות הדבר היא פחות זמן לתחזוקת שרת ויותר זמן לבניית תכונות עבור משתמשים.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות על אירוח רמיקסים
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח של Remix.
מהו אחסון Remix, ולמה אני צריך אותו?
אירוח Remix פירושו פריסת אפליקציית Remix בסביבת Node.js שיכולה להריץ את קוד השרת שלה ולשרת תעבורה אמיתית. זה חשוב מכיוון ש-Remix זקוק לזמן ריצה התומך בטיפול מלא בבקשות, ולא רק באירוח קבצים סטטי.
במה שונה אירוח Remix מאירוח VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים את מערכת ההפעלה, גרסת הצומת, מנהל התהליכים, העדכונים והאבטחה בעצמכם. עם אירוח Remix שלנו, זמן הריצה והגדרת השרת מטופלים עבורכם, כך שתוכלו לפרוס את האפליקציה מבלי לתחזק את המכונה.
האם ניתן לפרוס אפליקציית Remix ממאגר GitHub פרטי?
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, הענק גישה למאגר הפרטי ופרוס מהענף הרצוי. גיוסי קוד עתידיים יכולים להפעיל בניות חדשות באותו אופן שהם עושים עבור מאגרים ציבוריים.
מה קורה אם אפליקציית Remix שלי מקבלת יותר תנועה ממה שהחבילה כוללת?
אין דמי שימוש מפתיעים. אם האפליקציה שלך גדלה מעבר למגבלות הכלולות בתוכנית, תצטרך לעבור לתוכנית גבוהה יותר או להתאים את השימוש כדי שהשירות יוכל להמשיך לפעול במסגרת המשאבים שהוקצו לו.
איך אני מעביר את אפליקציית Remix שלי מפיתוח מקומי או מארח אחר ל-Hostinger?
דחפו את פרויקט ה-Remix שלכם ל-GitHub, חברו את המאגר ב-Hostinger, ופרסו את הענף הרצוי. אם אתם עוברים ממארח אחר, שמרו את קוד האפליקציה ואת משתני הסביבה, ולאחר מכן הפנו את התעבורה לפריסה החדשה לאחר הבדיקה.