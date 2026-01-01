אירוח רמיקסים

פריסת אפליקציות Remix מהר יותר ב-Hostinger

דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99/חודש
התחילו עכשיו
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
אירוח רמיקסים

תמחור חודשי פשוט, ללא עמלות נסתרות

אחסנו את אפליקציית הרמיקס שלכם בביטחון על תשתית אמינה שנבנתה לייצור. נסו אותה ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי תוך 30 יום.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
70.99
14.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦719.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦3,407.52⁩₪). מתחדש ב-⁦62.99⁩₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת

יתרונות של תכנית Business

מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
103.99
29.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦1,439.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦4,991.52⁩₪). מתחדש ב-⁦96.99⁩₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת

כל מה שב-Business, בנוסף:

תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
70.99
14.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦719.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦3,407.52⁩₪). מתחדש ב-⁦62.99⁩₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת

יתרונות של תכנית Business

מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
103.99
29.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦1,439.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦4,991.52⁩₪). מתחדש ב-⁦96.99⁩₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת

כל מה שב-Business, בנוסף:

תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הצג את כל הפיצ'רים

המחיר המוצג הוא התעריף החודשי לא כולל מיסים ישימים. המחיר הכולל עבור התוכנית שישולם מראש בקופה כולל את התעריף החודשי כפול מספר החודשים בתוכנית שלכם, יחד עם מיסים ישימים שהם.

אירוח רמיקסים בנוי למהירות

פרוס את אפליקציית Remix שלך על גבי אחסון Node.js ללא צורך בהגדרות נוספות. דחף את הקוד שלך, והנתיבים, הטעינים והפעולות שלך יפעלו בסביבה מוכנה לשרת שנבנתה עבור אפליקציות אינטרנט מלאות. הפרויקט שלך נשאר על תשתית מנוהלת עם זמן פעולה ומרחב צמיחה הדרושים לתעבורת הייצור. משמעות הדבר היא פחות זמן לתחזוקת שרת ויותר זמן לבניית תכונות עבור משתמשים.
אירוח רמיקסים

דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן

1. חברו את הפרויקט שלכם

1. חברו את הפרויקט שלכם

חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.

2. פרסו מיידית

2. פרסו מיידית

השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.

3. נהלו והתרחבו

3. נהלו והתרחבו

הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.

הצג תוכניות

מיקום שרת מומלץ:

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פריסה מקומית. נוכחות עולמית

בחרו מיקום שרת או CDN הקרוב לקהל שלכם כדי להאיץ את מהירות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ו-CDN ברחבי העולם: צפון אמריקה, אירופה, אסיה, דרום אמריקה, דרום אפריקה, ואוסטרליה.
התחילו
פריסה מקומית. נוכחות עולמית

שאלות נפוצות על אירוח רמיקסים

קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח של Remix.
אירוח Remix פירושו פריסת אפליקציית Remix בסביבת Node.js שיכולה להריץ את קוד השרת שלה ולשרת תעבורה אמיתית. זה חשוב מכיוון ש-Remix זקוק לזמן ריצה התומך בטיפול מלא בבקשות, ולא רק באירוח קבצים סטטי.
עם VPS, אתם מנהלים את מערכת ההפעלה, גרסת הצומת, מנהל התהליכים, העדכונים והאבטחה בעצמכם. עם אירוח Remix שלנו, זמן הריצה והגדרת השרת מטופלים עבורכם, כך שתוכלו לפרוס את האפליקציה מבלי לתחזק את המכונה.
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, הענק גישה למאגר הפרטי ופרוס מהענף הרצוי. גיוסי קוד עתידיים יכולים להפעיל בניות חדשות באותו אופן שהם עושים עבור מאגרים ציבוריים.
אין דמי שימוש מפתיעים. אם האפליקציה שלך גדלה מעבר למגבלות הכלולות בתוכנית, תצטרך לעבור לתוכנית גבוהה יותר או להתאים את השימוש כדי שהשירות יוכל להמשיך לפעול במסגרת המשאבים שהוקצו לו.
דחפו את פרויקט ה-Remix שלכם ל-GitHub, חברו את המאגר ב-Hostinger, ופרסו את הענף הרצוי. אם אתם עוברים ממארח אחר, שמרו את קוד האפליקציה ואת משתני הסביבה, ולאחר מכן הפנו את התעבורה לפריסה החדשה לאחר הבדיקה.

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