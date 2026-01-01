אירוח רמיקסים בנוי למהירות

פרוס את אפליקציית Remix שלך על גבי אחסון Node.js ללא צורך בהגדרות נוספות. דחף את הקוד שלך, והנתיבים, הטעינים והפעולות שלך יפעלו בסביבה מוכנה לשרת שנבנתה עבור אפליקציות אינטרנט מלאות. הפרויקט שלך נשאר על תשתית מנוהלת עם זמן פעולה ומרחב צמיחה הדרושים לתעבורת הייצור. משמעות הדבר היא פחות זמן לתחזוקת שרת ויותר זמן לבניית תכונות עבור משתמשים.