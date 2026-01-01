אפליקציות React Router שנשארות מהירות

פרוס את אפליקציית React Router שלך עם הגדרה שמתאימה לאופן העבודה שלך. דחף את הקוד שלך לאירוח Node.js והפעל את הנתיבים, הטעינים ולוגיקת השרת שלך ללא תצורה נוספת, כך שהפיתוח המקומי יעבור לייצור עם פחות חיכוך. האפליקציה שלך נשארת על תשתית מנוהלת שנבנתה להתמודד עם תעבורה ולהישאר מקוונת בצורה אמינה. זה נותן לך פחות משימות פריסה לנהל ויותר זמן להתמקד בממשק המשתמש, בזרימת הנתונים ובשינויים במוצר.