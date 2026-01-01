אירוח נתבים של React
פריסת אפליקציות React Router תוך דקות, לא שעות
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
תמחור פשוט לאירוח React Router
אחסנו את אפליקציית React Router שלכם על תשתית אמינה שנבנתה לייצור. פרוסו אותה בביטחון, ואם היא לא מתאימה, אחריות ההחזר הכספי שלנו תוך 30 יום מכסה אתכם.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
אפליקציות React Router שנשארות מהירות
פרוס את אפליקציית React Router שלך עם הגדרה שמתאימה לאופן העבודה שלך. דחף את הקוד שלך לאירוח Node.js והפעל את הנתיבים, הטעינים ולוגיקת השרת שלך ללא תצורה נוספת, כך שהפיתוח המקומי יעבור לייצור עם פחות חיכוך. האפליקציה שלך נשארת על תשתית מנוהלת שנבנתה להתמודד עם תעבורה ולהישאר מקוונת בצורה אמינה. זה נותן לך פחות משימות פריסה לנהל ויותר זמן להתמקד בממשק המשתמש, בזרימת הנתונים ובשינויים במוצר.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות על אירוח נתבים של React
קבל תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח נתבים של React.
מהו אירוח React Router?
אירוח ב-React Router פירושו פריסת אפליקציית React המשתמשת ב-React Router כדי שתוכל לפעול בסביבת ייצור ולשרת משתמשים אמיתיים. זה חשוב מכיוון שניתוב בצד הלקוח זקוק למארח מוכן ל-Node.js שיכול להגיש את האפליקציה בצורה נכונה בטעינות ורענון של URL ישיר.
במה שונה אירוח React Router מאירוח VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים את מערכת ההפעלה, גרסת ה-Node, הגדרת התהליך, עדכונים ואבטחה בעצמכם. עם אירוח Node.js של Hostinger, עבודת השרת מטופלת עבורכם, כך שתוכלו להתמקד באפליקציה במקום בתחזוקת המכונה.
האם ניתן לפרוס אפליקציית React Router ממאגר GitHub פרטי?
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, הענק גישה למאגר הפרטי, ולאחר מכן פרוס מהענף הרצוי. ניתן למשוך עדכונים מ-GitHub מבלי להפוך את המאגר לציבורי.
האם יש מגבלות תעבורה או דמי שימוש חריגים עבור אירוח React Router?
כן, לתוכניות אירוח יש מגבלות משאבים מוגדרות, ואם האפליקציה שלך גדלה מהן ייתכן שתצטרך לשדרג. אין דמי שימוש מפתיעים עבור קפיצות תעבורה, אך שימוש גבוה ומתמשך יכול לדרוש תוכנית גבוהה יותר.
איך אני מעביר את אפליקציית React Router שלי מפיתוח מקומי או ממארח אחר?
דחפו את האפליקציה ל-GitHub או ייבאו את המאגר הקיים שלכם, לאחר מכן חברו אותו ל-Hostinger ופרסו אותו. אם אתם עוברים ממארח אחר, כוונו את הגדרות הבנייה וההפעלה שלכם לאפליקציית Node.js הנוכחית ואמתו את משתני הסביבה לפני העלייה לאוויר.