React hosting
פריסת אפליקציות React בפרודקשן עם אחסון Node.js
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
מחיר חודשי פשוט, ללא עמלות נסתרות
אחסנו את אפליקציות ה-React שלכם בביטחון על תשתית אמינה שנבנתה לייצור. נסו ללא סיכון עם החזר כספי מובטח למשך 30 יום.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
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14.99₪/חודש
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קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
נבנה עבור האופן שבו React מתרחב
פרסו את אפליקציית React שלכם עם ההתקנה שיוצרת נתיב פשוט מקוד לפרודקשן. דחפו את הפרויקט שלכם לאחסון Node.js של Hostinger, וה-frontend שלכם פועל בסביבה שמוכנה לבניית JavaScript מודרנית ולהתנהגות אפליקציה דינמית. האפליקציה שלכם נשארת מחוברת על תשתית מנוהלת שנבנתה לביצועים יציבים וזמן פעולה אמין. זה מעניק לכם פחות מטלות פריסה, יותר מקום להתרחב כשהשימוש גדל, ויותר זמן להתמקד בממשק ובתכונות שהמשתמשים שלכם באמת רואים.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות אודות אחסון React
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות אודות שירותי אחסון של React.
מה זה אחסון React?
אחסון React הוא סביבת פרודקשן לאפליקציות שנבנו עם React, כך שניתן יהיה לפרוס אותן, להגיש אותן ולאפשר למשתמשים לגשת אליהן. זה חשוב מכיוון שהאפליקציה שלכם זקוקה לסביבת ריצה, לטיפול בבנייה ולנקודת קצה ציבורית יציבה, ולא רק לקבצים סטטיים במחשב נייד.
במה שונה אחסון React מאחסון VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים בעצמכם את השרת, גרסת Node.js, מנהל התהליכים, העדכונים והאבטחה. עם אחסון Node.js של Hostinger, משימות השרת הללו מטופלות עבורכם, מה שמפחית את ההגדרה והתחזוקה עבור אפליקציית React שלכם.
האם ניתן לפרוס אפליקציית React ממאגר GitHub פרטי?
כן. חברו את חשבון ה-GitHub שלכם, העניקו גישה למאגר הפרטי ופרסו מהברנץ' שאתם רוצים. אתם יכולים להשאיר את המאגר פרטי תוך כדי שימוש בתהליך העבודה הרגיל של push-to-deploy.
האם יש מגבלות תעבורה או עמלות חריגה עבור אחסון React?
קיימות מגבלות לתוכנית, ואם האפליקציה שלכם תגדל מעבר להן, תצטרכו לעבור לתוכנית גדולה יותר או להגדרה מתאימה. לא מוסיפים עמלות חריגה מפתיעות עבור עליות תנועה רגילות, אך שימוש מתמשך צריך להתאים למשאבי התוכנית שלכם.
איך מעבירים אפליקציית React מאחסון מקומי או אחר ל-Hostinger?
דחפו את האפליקציה ל-GitHub, חברו את המאגר ב-Hostinger ופרסו את הברנץ' שאתם רוצים. אם אתם עוברים מאחסון, אתם יכולים להפנות את האפליקציה לאותו בסיס קוד ולעדכן כל משתני סביבה או הגדרות בנייה במהלך ההתקנה.