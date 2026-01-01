react hosting

נבנה עבור האופן שבו React מתרחב

פרסו את אפליקציית React שלכם עם ההתקנה שיוצרת נתיב פשוט מקוד לפרודקשן. דחפו את הפרויקט שלכם לאחסון Node.js של Hostinger, וה-frontend שלכם פועל בסביבה שמוכנה לבניית JavaScript מודרנית ולהתנהגות אפליקציה דינמית. האפליקציה שלכם נשארת מחוברת על תשתית מנוהלת שנבנתה לביצועים יציבים וזמן פעולה אמין. זה מעניק לכם פחות מטלות פריסה, יותר מקום להתרחב כשהשימוש גדל, ויותר זמן להתמקד בממשק ובתכונות שהמשתמשים שלכם באמת רואים.