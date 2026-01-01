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פריסת אפליקציות Preact במהירות ב-Hostinger
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
תמחור חודשי פשוט, ללא עמלות נסתרות
אחסנו את אפליקציית Preact שלכם על תשתית אמינה שנבנתה לייצור. כל תוכנית כוללת אחריות להחזר כספי תוך 30 יום, כך שתוכלו לפרוס אותה בביטחון.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
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14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
נבנה עבור האופן שבו Preact מתרחב
פרוס את אפליקציית Preact שלך על גבי אחסון Node.js ללא צורך בהגדרות נוספות. דחף את הקוד שלך, וזמן הריצה יטפל באפליקציה כך שהדפים והרכיבים שלך ייטענו כפי שבנית אותם, עם נתיב פשוט מפיתוח מקומי לייצור. הפרויקט שלך פועל על תשתית מנוהלת שנועדה להישאר יציבה ככל שהתנועה גדלה. זה נותן לך פחות דאגות פריסה, אמינות יומיומית טובה יותר ויותר זמן להתמקד בתכונות משלוח במקום בתחזוקת שרת.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות על אירוח פריאקט
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח Preact.
מהו אירוח Preact, ולמה זה חשוב?
אירוח Preact פירושו פריסת אפליקציית Preact בסביבת ייצור שיכולה להריץ את גרסת Node.js שלך ולהגיש אותה למשתמשים. זה חשוב מכיוון שאתה זקוק לזמן ריצה יציב, זרימת עבודה של פריסה ונתיב קנה מידה ברגע שהאפליקציה עוזבת את המחשב המקומי שלך.
במה שונה אירוח Preact מאירוח VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים את השרת, גרסת Node.js, עדכונים, מנהל תהליכים ואבטחה בעצמכם. עם אירוח Node.js של Hostinger, משימות התשתית הללו מטופלות עבורכם, כך שתוכלו להתמקד באפליקציית Preact במקום בתחזוקת השרת.
האם ניתן לפרוס אפליקציית Preact ממאגר GitHub פרטי?
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, הענק גישה למאגר הפרטי ופרוס את הענף הרצוי. ניתן לשלוף עדכונים מהמאגר בדיוק כמו בפרויקט ציבורי.
האם יש מגבלת תנועה או דמי שימוש חריגים עבור אירוח Preact?
לתוכנית שלך יש מגבלות משאבים, ואם האפליקציה שלך תגדל מעבר להן ייתכן שתצטרך לשדרג. איננו גובים דמי שימוש מפתיעים עבור קפיצות תנועה רגילות, אך שימוש מתמשך מעבר למגבלות התוכנית שלך דורש רמה גבוהה יותר.
איך אני מעביר את אפליקציית Preact שלי מפיתוח מקומי או ממארח אחר?
דחפו את האפליקציה שלכם ל-GitHub, חברו את המאגר ב-Hostinger ופרסו את ה-build. אם אתם עוברים ממארח אחר, עדכנו את משתני הסביבה והגדרות הדומיין שלכם, ולאחר מכן אמתו את האפליקציה במצב ייצור.