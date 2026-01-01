נבנה עבור האופן שבו Preact מתרחב

פרוס את אפליקציית Preact שלך על גבי אחסון Node.js ללא צורך בהגדרות נוספות. דחף את הקוד שלך, וזמן הריצה יטפל באפליקציה כך שהדפים והרכיבים שלך ייטענו כפי שבנית אותם, עם נתיב פשוט מפיתוח מקומי לייצור. הפרויקט שלך פועל על תשתית מנוהלת שנועדה להישאר יציבה ככל שהתנועה גדלה. זה נותן לך פחות דאגות פריסה, אמינות יומיומית טובה יותר ויותר זמן להתמקד בתכונות משלוח במקום בתחזוקת שרת.