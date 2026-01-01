אירוח חבילות

חבילת משלוח נבנית מהר יותר

קחו את הקוד שאתם מקבצים עם Parcel מגירסאות בניה מקומיות לפריסה חיה מבלי לשנות את זרימת העבודה שלכם. אירוח Node.js של Hostinger מעניק לאפליקציה שלכם נתיב פשוט לייצור, כך שתוכלו לשלוח את הפרויקט שבניתם עם פחות התקנה ופחות שלבי פריסה. ברגע שהיא מקוונת, האפליקציה שלכם פועלת על תשתית מנוהלת המיועדת לעומסי עבודה של Node.js, עם זמן פעולה וקנה מידה מכוסים ככל שהתנועה גדלה. אתם משקיעים פחות זמן בתחזוקת שרת ויותר זמן בשיפור הקוד והתכונות החשובות.