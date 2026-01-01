אירוח חבילות
פריסת אפליקציות שנבנו עם Parcel מהר יותר ב-Hostinger
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
תמחור פשוט, ללא עמלות נסתרות
אחסנו את האפליקציות שלכם שנבנו על ידי Parcel בביטחון על אחסון Node.js אמין. כל תוכנית כוללת אחריות להחזר כספי תוך 30 יום, כך שתוכלו לנסות אותה ללא סיכון.
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5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
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10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
חבילת משלוח נבנית מהר יותר
קחו את הקוד שאתם מקבצים עם Parcel מגירסאות בניה מקומיות לפריסה חיה מבלי לשנות את זרימת העבודה שלכם. אירוח Node.js של Hostinger מעניק לאפליקציה שלכם נתיב פשוט לייצור, כך שתוכלו לשלוח את הפרויקט שבניתם עם פחות התקנה ופחות שלבי פריסה. ברגע שהיא מקוונת, האפליקציה שלכם פועלת על תשתית מנוהלת המיועדת לעומסי עבודה של Node.js, עם זמן פעולה וקנה מידה מכוסים ככל שהתנועה גדלה. אתם משקיעים פחות זמן בתחזוקת שרת ויותר זמן בשיפור הקוד והתכונות החשובות.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות בנושא אירוח חבילות
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אחסון חבילות.
מהו אחסון חבילות ולמה אני צריך אותו?
אירוח חבילות פירושו פריסת אפליקציית Node.js או אתר שבניתם עם Parcel בשרת פעיל כדי שמשתמשים יוכלו לגשת אליו. זה חשוב מכיוון שהפרויקט שלכם זקוק לזמן ריצה, ניהול תהליכים וגישה לרשת מחוץ למחשב המקומי שלכם.
במה שונה אירוח חבילות (Package Hosting) מאירוח VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים את השרת, עדכוני מערכת ההפעלה, גרסת ה-Node והגדרת הפריסה בעצמכם. עם אחסון Node.js שלנו, הסביבה מנוהלת עבורכם, כך שאתם מתמקדים באפליקציה במקום בתחזוקת השרת.
האם ניתן לפרוס פרויקט Parcel ממאגר GitHub פרטי?
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, הענק גישה למאגר הפרטי ופרוס מהענף הרצוי. לאחר מכן ניתן למשוך עדכונים מ-Git בדיוק כמו במאגר ציבורי.
האם יש מגבלות תעבורה או דמי חריגה עבור אירוח חבילות?
התוכניות כוללות מגבלות משאבים מוגדרות, ואם האפליקציה שלך תגדל מעבר להן, ייתכן שתצטרך לשדרג במקום לשלם דמי שימוש עודף מפתיעים. אם התנועה הופכת למתמשכת או כבדה במשאבים, עדיף לעבור לתוכנית גדולה יותר לפני שהביצועים יירדו.
איך אני מעביר את אפליקציית Parcel שלי מפיתוח מקומי או ממארח אחר?
דחפו את הפרויקט שלכם ל-GitHub או העלו אותו מהסביבה המקומית שלכם, לאחר מכן חברו את המאגר והגדירו את פקודות הבנייה וההפעלה. אם אתם עוברים ממארח אחר, שמרו על אותה גרסת Node.js ומשתני סביבה כדי להפחית את עבודת ההתקנה.