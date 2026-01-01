אירוח נוקסט

אירוח Nuxt
פריסת אפליקציות Nuxt תוך דקות, לא שעות
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
תמחור פשוט של אירוח Nuxt, ללא עמלות נסתרות
אחסנו את אפליקציית Nuxt שלכם בביטחון על תשתית אמינה שנבנתה לייצור. כל תוכנית כוללת אחריות להחזר כספי תוך 30 יום, כך שתוכלו לנסות אותה ללא סיכון.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
נבנה עבור האופן שבו Nuxt מתרחב
פרוס את אפליקציית Nuxt שלך על גבי אחסון Node.js של Hostinger ללא צורך בהתקנה נוספת. דחף את הקוד שלך, והפרויקט שלך יפעל בסביבת Node.js התומכת ברינדור בצד השרת, נתיבי API וזרימת הבנייה שהמחסנית שלך מצפה לה. ניהול האפליקציה שלך נשאר קל ככל שהתנועה גדלה, עם זמן פעולה ומרחב משאבים להתמודדות עם שימוש אמיתי. זה נותן לך נתיב פשוט מפיתוח לייצור, עם פחות זמן שהוקדש לתחזוקת שרת.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות על אירוח Nuxt
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח של Nuxt.
מהו אירוח Nuxt, ולמה אני צריך אותו?
אירוח Nuxt הוא סביבת ייצור להפעלת אפליקציות Nuxt, כולל זמן הריצה והפריסה של Node.js הדרושות להן. זה חשוב מכיוון שאירוח קבצים סטטי לבדו אינו מכסה רינדור בצד השרת, נתיבי API או תכונות שרת אחרות שאפליקציית Nuxt שלך עשויה להשתמש בהן.
במה שונה אירוח Nuxt מאירוח VPS רגיל?
עם אירוח VPS רגיל, אתם מנהלים את השרת, עדכוני מערכת ההפעלה, גרסת Node.js, מנהל התהליכים והאבטחה בעצמכם. עם אירוח Nuxt שלנו, שכבת התשתית הזו מטופלת עבורכם, כך שאתם פורסים ומריצים את האפליקציה מבלי לתחזק מחסנית שרתים מלאה.
האם ניתן לפרוס מאגר פרטי של GitHub עם אירוח Nuxt?
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, הענק גישה למאגר הפרטי ובחר את הענף שברצונך לפרוס. לאחר מכן, ניתן לפרוס עדכונים מהודעות חדשות בדיוק כמו במאגר ציבורי.
האם יש מגבלות תעבורה או דמי שימוש חריגים עבור אירוח Nuxt?
התנועה מוגבלת על ידי משאבי התוכנית שלך, כך שאם אפליקציית Nuxt שלך תגדל מעבר להם, ייתכן שתצטרך לשדרג. איננו מוסיפים דמי שימוש מפתיעים עבור שימוש רגיל, אך תנועה גבוהה ומתמשכת עשויה לדרוש תוכנית גדולה יותר.
כיצד ניתן להעביר אפליקציית Nuxt ממארח אחר או מפיתוח מקומי?
ניתן להעביר אפליקציית Nuxt על ידי דחיפת הפרויקט ל-GitHub, חיבור המאגר ופריסתו ב-Hostinger. אם כבר יש לכם אפליקציה חיה במקום אחר, הפנו את אותו בסיס קוד לכאן ועדכנו את כל משתני הסביבה או הגדרות הבנייה לפי הצורך.