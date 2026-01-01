אירוח Nuxt

פריסת אפליקציות Nuxt תוך דקות, לא שעות

דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99/חודש
התחילו עכשיו
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
אירוח נוקסט

תמחור פשוט של אירוח Nuxt, ללא עמלות נסתרות

אחסנו את אפליקציית Nuxt שלכם בביטחון על תשתית אמינה שנבנתה לייצור. כל תוכנית כוללת אחריות להחזר כספי תוך 30 יום, כך שתוכלו לנסות אותה ללא סיכון.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
70.99
14.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦719.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦3,407.52⁩₪). מתחדש ב-⁦62.99⁩₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת

יתרונות של תכנית Business

מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
103.99
29.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦1,439.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦4,991.52⁩₪). מתחדש ב-⁦96.99⁩₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת

כל מה שב-Business, בנוסף:

תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
70.99
14.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦719.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦3,407.52⁩₪). מתחדש ב-⁦62.99⁩₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת

יתרונות של תכנית Business

מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
103.99
29.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦1,439.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦4,991.52⁩₪). מתחדש ב-⁦96.99⁩₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת

כל מה שב-Business, בנוסף:

תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הצג את כל הפיצ'רים

המחיר המוצג הוא התעריף החודשי לא כולל מיסים ישימים. המחיר הכולל עבור התוכנית שישולם מראש בקופה כולל את התעריף החודשי כפול מספר החודשים בתוכנית שלכם, יחד עם מיסים ישימים שהם.

נבנה עבור האופן שבו Nuxt מתרחב

פרוס את אפליקציית Nuxt שלך על גבי אחסון Node.js של Hostinger ללא צורך בהתקנה נוספת. דחף את הקוד שלך, והפרויקט שלך יפעל בסביבת Node.js התומכת ברינדור בצד השרת, נתיבי API וזרימת הבנייה שהמחסנית שלך מצפה לה. ניהול האפליקציה שלך נשאר קל ככל שהתנועה גדלה, עם זמן פעולה ומרחב משאבים להתמודדות עם שימוש אמיתי. זה נותן לך נתיב פשוט מפיתוח לייצור, עם פחות זמן שהוקדש לתחזוקת שרת.
אירוח נוקסט

דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן

1. חברו את הפרויקט שלכם

1. חברו את הפרויקט שלכם

חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.

2. פרסו מיידית

2. פרסו מיידית

השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.

3. נהלו והתרחבו

3. נהלו והתרחבו

הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.

הצג תוכניות

מיקום שרת מומלץ:

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פריסה מקומית. נוכחות עולמית

בחרו מיקום שרת או CDN הקרוב לקהל שלכם כדי להאיץ את מהירות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ו-CDN ברחבי העולם: צפון אמריקה, אירופה, אסיה, דרום אמריקה, דרום אפריקה, ואוסטרליה.
התחילו
פריסה מקומית. נוכחות עולמית

שאלות נפוצות על אירוח Nuxt

קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח של Nuxt.
אירוח Nuxt הוא סביבת ייצור להפעלת אפליקציות Nuxt, כולל זמן הריצה והפריסה של Node.js הדרושות להן. זה חשוב מכיוון שאירוח קבצים סטטי לבדו אינו מכסה רינדור בצד השרת, נתיבי API או תכונות שרת אחרות שאפליקציית Nuxt שלך עשויה להשתמש בהן.
עם אירוח VPS רגיל, אתם מנהלים את השרת, עדכוני מערכת ההפעלה, גרסת Node.js, מנהל התהליכים והאבטחה בעצמכם. עם אירוח Nuxt שלנו, שכבת התשתית הזו מטופלת עבורכם, כך שאתם פורסים ומריצים את האפליקציה מבלי לתחזק מחסנית שרתים מלאה.
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, הענק גישה למאגר הפרטי ובחר את הענף שברצונך לפרוס. לאחר מכן, ניתן לפרוס עדכונים מהודעות חדשות בדיוק כמו במאגר ציבורי.
התנועה מוגבלת על ידי משאבי התוכנית שלך, כך שאם אפליקציית Nuxt שלך תגדל מעבר להם, ייתכן שתצטרך לשדרג. איננו מוסיפים דמי שימוש מפתיעים עבור שימוש רגיל, אך תנועה גבוהה ומתמשכת עשויה לדרוש תוכנית גדולה יותר.
ניתן להעביר אפליקציית Nuxt על ידי דחיפת הפרויקט ל-GitHub, חיבור המאגר ופריסתו ב-Hostinger. אם כבר יש לכם אפליקציה חיה במקום אחר, הפנו את אותו בסיס קוד לכאן ועדכנו את כל משתני הסביבה או הגדרות הבנייה לפי הצורך.

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