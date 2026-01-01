אירוח נוקסט

נבנה עבור האופן שבו Nuxt מתרחב

פרוס את אפליקציית Nuxt שלך על גבי אחסון Node.js של Hostinger ללא צורך בהתקנה נוספת. דחף את הקוד שלך, והפרויקט שלך יפעל בסביבת Node.js התומכת ברינדור בצד השרת, נתיבי API וזרימת הבנייה שהמחסנית שלך מצפה לה. ניהול האפליקציה שלך נשאר קל ככל שהתנועה גדלה, עם זמן פעולה ומרחב משאבים להתמודדות עם שימוש אמיתי. זה נותן לך נתיב פשוט מפיתוח לייצור, עם פחות זמן שהוקדש לתחזוקת שרת.