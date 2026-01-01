אחסון Next.js
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מחבר כלול
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דומיין חינם לשנה אחת
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חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
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גיבויים יומיים ולפי-דרישה
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קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
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תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
מותאם לאופן שבו Next.js מתרחב
פרסו את אפליקציית Next.js שלכם מבלי להתעסק עם הגדרת שרת. דחפו את הקוד שלכם, ואחסון Node.js של Hostinger ידאג לבנייה, לזמן הריצה ולניתוב כך שהנתיבים של SSR, ISR ו-API יעבדו כמצופה. הפרויקט שלכם גם פועל על תשתית שנבנתה לביצועים יציבים וזמן פעולה אמין, עם מקום לטפל בתעבורה ככל שהיא גדלה. זה מעניק לכם נתיב פשוט יותר לייצור ופחות זמן המושקע בעבודת תפעול.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות על אחסון Next.js
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות לגבי לשירותי אחסון של Next.js.
מה זה אחסון Next.js?
אחסון Next.js הוא סביבת פרודקשן להרצת אפליקציות Next.js עם סביבת הריצה של Node.js, תהליך הבנייה ופיצ'רים של צד השרת שהאפליקציה שלכם צריכה. זה חשוב מכיוון שפרויקטי Next.js לעיתים קרובות תלויים ב-SSR, נתיבי API, ורינדור דינמי שאחסון סטטי לבדו אינו יכול לטפל בהם.
במה שונה אחסון Next.js מאחסון VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים בעצמכם את מערכת ההפעלה (OS), גרסת Node.js, מנהל התהליכים, עדכוני אבטחה והגדרות הפריסה. עם אחסון Node.js שלנו, משימות השרת הללו מטופלות עבורכם, כך שתוכלו לפרוס את אפליקציית Next.js שלכם מבלי לתחזק את הסטאק של השרת.
האם ניתן לפרוס אפליקציית Next.js ממאגר GitHub פרטי?
כן. חברו את חשבון ה-GitHub שלכם, העניקו גישה למאגר הפרטי ופרסו מהברנץ' שאתם רוצים. ניתן למשוך עדכונים מ-Git בדיוק כמו ממאגר פומבי.
האם יש מגבלות תעבורה או עמלות חריגה עבור אחסון Next.js?
כן, לתוכניות יש מגבלות משאבים, ואם האפליקציה שלכם תגדל מעבר להן, ייתכן שתצטרכו לשדרג. לא נגבות עמלות חריגה מפתיעות עבור עליות תנועה רגילות, אך שימוש מתמשך שחורג מהקיבולת של התוכנית שלכם עשוי לדרוש רמה גבוהה יותר.
איך מעבירים יישום Next.js מפיתוח מקומי או מאחסון אחר?
דחפו את האפליקציה שלכם למאגר Git, חברו אותה ל-Hostinger, ופרסו את הברנץ' שאתם רוצים להריץ בסביבת פרודקשן. אם אתם עוברים מאחסון אחר, אתם יכולים להפנות את הדומיין שלכם לאחר הפריסה ולהעביר משתני סביבה והגדרות בנייה לפי הצורך.