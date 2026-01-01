אחסון Next.js

מותאם לאופן שבו Next.js מתרחב

פרסו את אפליקציית Next.js שלכם מבלי להתעסק עם הגדרת שרת. דחפו את הקוד שלכם, ואחסון Node.js של Hostinger ידאג לבנייה, לזמן הריצה ולניתוב כך שהנתיבים של SSR, ISR ו-API יעבדו כמצופה. הפרויקט שלכם גם פועל על תשתית שנבנתה לביצועים יציבים וזמן פעולה אמין, עם מקום לטפל בתעבורה ככל שהיא גדלה. זה מעניק לכם נתיב פשוט יותר לייצור ופחות זמן המושקע בעבודת תפעול.