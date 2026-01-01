אירוח Nestjs
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אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
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מחבר כלול
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בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
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CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
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4 ליבות CPU
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ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
אירוח מוכן לייצור עבור NestJS
פרוס את אפליקציית NestJS שלך עם הגדרה שמתאימה לאופן שבו פרויקטים של Node.js בנויים ומשלוחים. דחף את הקוד שלך, ו-Hostinger מטפל בזמן הריצה כך שבקרים, שירותים וממשקי API מוכנים להפעלה ללא הגדרת שרת נוספת. הפרויקט שלך נשאר על תשתית שנבנתה לאמינות, עם מקום להתמודד עם תעבורה ככל שהיא גדלה. זה נותן לך פחות זמן להשקיע בתחזוקה ויותר זמן לשלוח שינויים לאפליקציה שלך.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות בנושא אירוח Nestjs
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח Nestjs.
מהו אירוח NestJS ולמה אני צריך אותו?
אירוח NestJS הוא הסביבה שבה אתם פורסים ומריצים את אפליקציית NestJS שלכם כדי שתוכל לקבל תעבורה אמיתית דרך האינטרנט. זה חשוב מכיוון שהאפליקציה שלכם זקוקה לזמן ריצה מנוהל של Node.js, טיפול בתהליכים ומשאבים מספיקים כדי להישאר במצב מקוון לאחר הפריסה.
במה שונה אירוח NestJS מאירוח VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים את השרת, גרסת Node.js, מנהל התהליכים, העדכונים והאבטחה בעצמכם. עם אירוח NestJS שלנו, כל הפרטים האלה מטופלים עבורכם, כך שתוכלו לפרוס את האפליקציה מבלי להגדיר את כל מחסנית השרתים.
האם ניתן לפרוס מאגר GitHub פרטי באירוח NestJS?
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, הענק גישה למאגר הפרטי ובחר את הענף שברצונך לפרוס. לאחר מכן, ניתן לפרוס עדכונים מהודעות חדשות בדיוק כמו במאגר ציבורי.
האם יש מגבלות תעבורה או דמי שימוש חריגים באירוח NestJS?
התוכניות כוללות מגבלות משאבים, כך שאם האפליקציה שלך תגדל מעבר להן, ייתכן שתצטרך לשדרג במקום לשלם דמי שימוש עודף מפתיעים. אם התנועה עולה באופן חד, המגבלה העיקרית היא המעבד, הזיכרון וקיבולת האפליקציה של התוכנית שלך.
כיצד ניתן להעביר אפליקציית NestJS ממארח אחר או מהמחשב המקומי שלי?
דחפו את פרויקט NestJS שלכם ל-GitHub או ייבאו את המאגר הקיים, לאחר מכן חברו אותו ל-Hostinger והגדירו את פקודת ההתחלה ואת משתני הסביבה. אם אתם עוברים ממארח אחר, העתיקו תחילה את הגדרות התצורה ובסיס הנתונים שלכם, ולאחר מכן פרסו את אותו בסיס קוד כאן.