אירוח nestjs

אירוח מוכן לייצור עבור NestJS

פרוס את אפליקציית NestJS שלך עם הגדרה שמתאימה לאופן שבו פרויקטים של Node.js בנויים ומשלוחים. דחף את הקוד שלך, ו-Hostinger מטפל בזמן הריצה כך שבקרים, שירותים וממשקי API מוכנים להפעלה ללא הגדרת שרת נוספת. הפרויקט שלך נשאר על תשתית שנבנתה לאמינות, עם מקום להתמודד עם תעבורה ככל שהיא גדלה. זה נותן לך פחות זמן להשקיע בתחזוקה ויותר זמן לשלוח שינויים לאפליקציה שלך.