אירוח Nestjs

פריסת אפליקציות NestJS תוך דקות, לא שעות

דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99/חודש
התחילו עכשיו
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
אירוח nestjs

מחיר אחד פשוט, ללא עמלות נסתרות

אחסנו את אפליקציות NestJS שלכם בביטחון על תשתית אמינה שנבנתה לייצור. נסו זאת ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי תוך 30 יום.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
70.99
14.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦719.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦3,407.52⁩₪). מתחדש ב-⁦62.99⁩₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת

יתרונות של תכנית Business

מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
103.99
29.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦1,439.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦4,991.52⁩₪). מתחדש ב-⁦96.99⁩₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת

כל מה שב-Business, בנוסף:

תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
70.99
14.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦719.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦3,407.52⁩₪). מתחדש ב-⁦62.99⁩₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת

יתרונות של תכנית Business

מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
103.99
29.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦1,439.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦4,991.52⁩₪). מתחדש ב-⁦96.99⁩₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת

כל מה שב-Business, בנוסף:

תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הצג את כל הפיצ'רים

המחיר המוצג הוא התעריף החודשי לא כולל מיסים ישימים. המחיר הכולל עבור התוכנית שישולם מראש בקופה כולל את התעריף החודשי כפול מספר החודשים בתוכנית שלכם, יחד עם מיסים ישימים שהם.

אירוח מוכן לייצור עבור NestJS

פרוס את אפליקציית NestJS שלך עם הגדרה שמתאימה לאופן שבו פרויקטים של Node.js בנויים ומשלוחים. דחף את הקוד שלך, ו-Hostinger מטפל בזמן הריצה כך שבקרים, שירותים וממשקי API מוכנים להפעלה ללא הגדרת שרת נוספת. הפרויקט שלך נשאר על תשתית שנבנתה לאמינות, עם מקום להתמודד עם תעבורה ככל שהיא גדלה. זה נותן לך פחות זמן להשקיע בתחזוקה ויותר זמן לשלוח שינויים לאפליקציה שלך.
אירוח nestjs

דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן

1. חברו את הפרויקט שלכם

1. חברו את הפרויקט שלכם

חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.

2. פרסו מיידית

2. פרסו מיידית

השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.

3. נהלו והתרחבו

3. נהלו והתרחבו

הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.

הצג תוכניות

מיקום שרת מומלץ:

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פריסה מקומית. נוכחות עולמית

בחרו מיקום שרת או CDN הקרוב לקהל שלכם כדי להאיץ את מהירות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ו-CDN ברחבי העולם: צפון אמריקה, אירופה, אסיה, דרום אמריקה, דרום אפריקה, ואוסטרליה.
התחילו
פריסה מקומית. נוכחות עולמית

שאלות נפוצות בנושא אירוח Nestjs

קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח Nestjs.
אירוח NestJS הוא הסביבה שבה אתם פורסים ומריצים את אפליקציית NestJS שלכם כדי שתוכל לקבל תעבורה אמיתית דרך האינטרנט. זה חשוב מכיוון שהאפליקציה שלכם זקוקה לזמן ריצה מנוהל של Node.js, טיפול בתהליכים ומשאבים מספיקים כדי להישאר במצב מקוון לאחר הפריסה.
עם VPS, אתם מנהלים את השרת, גרסת Node.js, מנהל התהליכים, העדכונים והאבטחה בעצמכם. עם אירוח NestJS שלנו, כל הפרטים האלה מטופלים עבורכם, כך שתוכלו לפרוס את האפליקציה מבלי להגדיר את כל מחסנית השרתים.
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, הענק גישה למאגר הפרטי ובחר את הענף שברצונך לפרוס. לאחר מכן, ניתן לפרוס עדכונים מהודעות חדשות בדיוק כמו במאגר ציבורי.
התוכניות כוללות מגבלות משאבים, כך שאם האפליקציה שלך תגדל מעבר להן, ייתכן שתצטרך לשדרג במקום לשלם דמי שימוש עודף מפתיעים. אם התנועה עולה באופן חד, המגבלה העיקרית היא המעבד, הזיכרון וקיבולת האפליקציה של התוכנית שלך.
דחפו את פרויקט NestJS שלכם ל-GitHub או ייבאו את המאגר הקיים, לאחר מכן חברו אותו ל-Hostinger והגדירו את פקודת ההתחלה ואת משתני הסביבה. אם אתם עוברים ממארח אחר, העתיקו תחילה את הגדרות התצורה ובסיס הנתונים שלכם, ולאחר מכן פרסו את אותו בסיס קוד כאן.

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