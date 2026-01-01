אחסון Lovable
פרסו אפליקציות שנבנו עם Lovable תוך דקות
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
תמחור פשוט, ללא עמלות נסתרות
פרסו את האפליקציות שאתם בונים עם Lovable על תשתית אמינה שאתם יכולים לסמוך עליה. כל תוכנית כוללת החזר כספי מובטח למשך 30 יום, כך שתוכלו לנסות בביטחון.
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קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
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103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
מבנייה ב-Lovable לאפליקציה פעילה
קחו את מה שאתם בונים ב-Lovable והעבירו אותו לפרודקשן ללא צורך בהגדרות נוספות. אחסון Node.js של Hostinger מעניק לאפליקציה שלכם דרך חלקה מאב טיפוס לאתר פעיל, כך שתוכלו לדחוף קוד ולהריץ את הפרויקט שלכם במינימום חיכוך. ברגע שהיא נפרסת, האפליקציה שלכם רצה על תשתית מנוהלת שנבנתה עבור אמינות וביצועים יציבים. משמעות הדבר היא פחות זמן שמוקדש לתחזוקת שרתים ויותר זמן לשחרור פיצ'רים שהמשתמשים שלכם יכולים לסמוך עליהם.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות אודות אחסון Lovable
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר אודות שירותי אחסון Lovable.
מהו אחסון Lovable, ולמה הוא נחוץ לאפליקציית Lovable?
אחסון ב-Lovable פירושו פריסת אפליקציית Node.js שבניתם עם Lovable לשרת חי שבו משתמשים יכולים לגשת אליה. זה חשוב מכיוון ש-Lovable מיועד לבניית האפליקציה, בעוד שאחסון מספק את זמן הריצה, זמן הפעילות והגישה הציבורית שהאפליקציה שלכם צריכה בייצור.
במה שונה אחסון אפליקציית Lovable מאחסון VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים בעצמכם את מערכת ההפעלה, סביבת הריצה של Node.js, מנהל התהליכים, העדכונים, והאבטחה. עם אחסון Node.js של Hostinger, משימות השרת הללו מטופלות עבורכם, כך שתוכלו להתמקד באפליקציה שבניתם ב-Lovable במקום בתחזוקת שרתים.
האם ניתן לפרוס פרויקט Lovable ממאגר GitHub פרטי?
כן. חברו את חשבון ה-GitHub שלכם, העניקו גישה למאגר הפרטי, ופרסו את הענף שתרצו. עדכונים מאותו מאגר יוכלו אז לזרום לפריסה שלכם מבלי להפוך את הקוד לציבורי.
האם אחסון Lovable כולל מגבלות תעבורה או דמי חריגה?
כן, לכל תוכנית יש מגבלות משאבים, ואם האפליקציה שלכם חורגת מהן ייתכן שתצטרכו לשדרג. אנחנו לא גובים עמלות חריגה נסתרות עבור עליות תנועה בלתי צפויות, אך עליכם לבחור תוכנית שמתאימה לשימוש הצפוי שלכם.
איך מעבירים אפליקציית Lovable מפיתוח מקומי או ממאחסן אחר ל-Hostinger?
דחפו את אפליקציית Lovable שלכם ל-GitHub, חברו את המאגר ב-Hostinger, ופרסו אותה. אם אתם עוברים מאחסון אחר, תוכלו בדרך כלל לעשות שימוש חוזר באותו בסיס קוד ומשתני סביבה, כך שההגדרה נשארת קלה ופשוטה.