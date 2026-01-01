מבנייה ב-Lovable לאפליקציה פעילה

קחו את מה שאתם בונים ב-Lovable והעבירו אותו לפרודקשן ללא צורך בהגדרות נוספות. אחסון Node.js של Hostinger מעניק לאפליקציה שלכם דרך חלקה מאב טיפוס לאתר פעיל, כך שתוכלו לדחוף קוד ולהריץ את הפרויקט שלכם במינימום חיכוך. ברגע שהיא נפרסת, האפליקציה שלכם רצה על תשתית מנוהלת שנבנתה עבור אמינות וביצועים יציבים. משמעות הדבר היא פחות זמן שמוקדש לתחזוקת שרתים ויותר זמן לשחרור פיצ'רים שהמשתמשים שלכם יכולים לסמוך עליהם.