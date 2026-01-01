שלחו מהר יותר עם זרימות עבודה של Google Antigravity

קחו את מה שבניתם ב-Google Antigravity והעבירו אותו לפרודקשן באחסון Node.js מבלי לעבד מחדש את ה-stack שלכם. דחפו את הקוד שלכם, ו-Hostinger תטפל בהגדרת זמן הריצה כך שהאפליקציה שלכם תתחיל בצורה נקייה ותתנהג כפי שאתם מצפים. ברגע שהיא פעילה, הפרויקט שלכם יפעל על תשתית מנוהלת שנבנתה לזמן פעולה קבוע ומרחב לצמיחה. זה נותן לכם נתיב פריסה פשוט יותר ופחות זמן שהוקדש לתחזוקת שרת.