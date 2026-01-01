אחסון Google Antigravity
פריסה מהירה יותר של אפליקציות שנבנו באמצעות Google Antigravity
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
מחיר פשוט אחד לאחסון Google Antigravity
פרסו את האפליקציות שאתם בונים עם Google Antigravity על אחסון Node.js אמין שאתם יכולים לסמוך עליו. כל תוכנית כוללת אחריות להחזר כספי תוך 30 יום, כך שתוכלו לנסות אותה בביטחון.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
שלחו מהר יותר עם זרימות עבודה של Google Antigravity
קחו את מה שבניתם ב-Google Antigravity והעבירו אותו לפרודקשן באחסון Node.js מבלי לעבד מחדש את ה-stack שלכם. דחפו את הקוד שלכם, ו-Hostinger תטפל בהגדרת זמן הריצה כך שהאפליקציה שלכם תתחיל בצורה נקייה ותתנהג כפי שאתם מצפים. ברגע שהיא פעילה, הפרויקט שלכם יפעל על תשתית מנוהלת שנבנתה לזמן פעולה קבוע ומרחב לצמיחה. זה נותן לכם נתיב פריסה פשוט יותר ופחות זמן שהוקדש לתחזוקת שרת.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות בנושא אחסון Google Antigravity
קבלu תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אחסון Google Antigravity.
מהו אחסון Google Antigravity, ולמה צריך אותו?
אחסון Google Antigravity פירושו פריסת אפליקציות או אתרים של Node.js שאתם בונים עם Google Antigravity בסביבת שרת חיה. זה חשוב מכיוון שהפרויקט שלכם זקוק לזמן ריצה, רשת וזמן פעולה מחוץ למחשב המקומי שלכם לפני שמישהו אחר יוכל להשתמש בו.
במה שונה אחסון Google Antigravity מאחסון VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים את מערכת ההפעלה, גרסת Node.js, מנהל תהליכים, עדכונים ואבטחה בעצמכם. עם אחסון Node.js ב-Hostinger, משימות השרת הללו מטופלות עבורכם, כך שתוכלו להתמקד באפליקציה שנבנתה עם Google Antigravity במקום בניהול השרת.
האם ניתן לפרוס מאגר פרטי של GitHub עבור פרויקט של Google Antigravity?
כן. חברו את חשבון GitHub שלכם, העניקו גישה למאגר הפרטי ופרסו מהברנץ' שאתם רוצים. אתם יכולים לשמור את המאגר פרטי תוך כדי שימוש בפריסות מבוססות push.
האם יש מגבלות תעבורה או דמי שימוש חריגים עבור אחסון Google Antigravity?
לכל תוכנית יש מגבלות משאבים, כך שאם האפליקציה שלכם תגדל מעבר להן, ייתכן שתצטרכו לשדרג לתוכנית גדולה יותר. איננו גובים עמלות חריגה מפתיעות עבור עליות תנועה רגילות, אך שימוש מתמשך שחורג מהקיבולת של התוכנית שלכם עשוי לדרוש רמה גבוהה יותר.
כיצד ניתן להעביר פרויקט של Google Antigravity מפיתוח מקומי או מאחסון אחר?
אם האפליקציה שלכם נמצאת ב-Git או על גבי שרת אחר, העבירו אותה ל-GitHub, חברו את המאגר ופרסו אותה ב-Hostinger. אם אתם מתחילים מקוד מקומי, העלו אותה תחילה למאגר, ולאחר מכן השתמשו באותו תהליך פריסה עם שינויים מינימליים.