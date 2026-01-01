אירוח סטודיו לבינה מלאכותית של גוגל
פריסת אפליקציות שנבנו עם Google AI Studio תוך דקות
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
תמחור פשוט לאירוח Google AI Studio
אחסנו את האפליקציות שאתם בונים עם Google AI Studio על תשתית אמינה המיועדת לייצור. כל תוכנית כוללת את התחייבותנו להחזר כספי תוך 30 יום, כך שתוכלו לנסות אותה בביטחון.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
מ-Google AI Studio לאפליקציה חיה מהירה
קחו את האפליקציות והאבות טיפוס שאתם בונים ב-Google AI Studio מבדיקות מקומיות לסביבת Node.js חיה מבלי לשנות את זרימת העבודה שלכם. דחפו את הקוד שלכם, ו-Hostinger מטפל בזמן הריצה ובפריסה כך שהפרויקט שלכם יהיה מוכן לשרת משתמשים אמיתיים עם פחות התקנה. ברגע שהוא פעיל, האפליקציה שלכם פועלת על תשתית מנוהלת שנועדה לזמן פעולה קבוע ומרחב לצמיחה ככל שהתנועה גוברת. אתם משקיעים פחות זמן בתחזוקת שרתים ויותר זמן בשיפור התכונות שהסטאק שלכם תלוי בהן.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות על אירוח סטודיו של גוגל בינה מלאכותית
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח אולפני בינה מלאכותית של גוגל.
מה המשמעות של אירוח ב-Google AI Studio עבור אפליקציית Node.js שנבנתה באמצעותו?
פירוש הדבר הוא פריסת אפליקציית Node.js או אתר שבניתם באמצעות Google AI Studio בשרת חי כדי שמשתמשים יוכלו לגשת אליו. Google AI Studio הוא כלי פיתוח, לא משהו שאתם מארחים ישירות.
במה שונה אירוח ב-Google AI Studio מאירוח VPS רגיל?
עם אחסון VPS, אתם מנהלים את השרת, עדכוני מערכת ההפעלה, גרסת Node.js, מנהל תהליכים ואבטחה בעצמכם. עם אחסון Node.js של Hostinger, משימות הפלטפורמה הללו מטופלות עבורכם, כך שתוכלו להתמקד באפליקציה שבניתם.
האם אני יכול לפרוס מאגר GitHub פרטי עם פרויקט Google AI Studio שלי?
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, הענק גישה למאגר הפרטי ופרוס מהענף הרצוי. ניתן לפרוס עדכונים מ-Git באותו אופן כמו במאגר ציבורי.
האם יש מגבלות תנועה או דמי שימוש חריגים עבור אפליקציות שנבנו באמצעות Google AI Studio?
התוכניות כוללות מגבלות משאבים מוגדרות, ואם האפליקציה שלך גדלה מהן, היא עלולה להאט או להזדקק לתוכנית גבוהה יותר. איננו מוסיפים דמי חריגה מפתיעים עבור קפיצות תנועה רגילות; אם אתה זקוק לקיבולת נוספת, עליך לשדרג את התוכנית.
כיצד ניתן להעביר אפליקציית Google AI Studio מפיתוח מקומי או ממארח אחר?
דחפו את האפליקציה ל-GitHub, חברו את המאגר ב-Hostinger, ופרסו את הענף הרצוי. אם הוא כבר פועל במקום אחר, תוכלו להפנות את אותו בסיס קוד לכאן עם שינויים מינימליים, כל עוד הוא תואם את דרישות האירוח של Node.js.