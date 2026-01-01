מ-Google AI Studio לאפליקציה חיה מהירה

קחו את האפליקציות והאבות טיפוס שאתם בונים ב-Google AI Studio מבדיקות מקומיות לסביבת Node.js חיה מבלי לשנות את זרימת העבודה שלכם. דחפו את הקוד שלכם, ו-Hostinger מטפל בזמן הריצה ובפריסה כך שהפרויקט שלכם יהיה מוכן לשרת משתמשים אמיתיים עם פחות התקנה. ברגע שהוא פעיל, האפליקציה שלכם פועלת על תשתית מנוהלת שנועדה לזמן פעולה קבוע ומרחב לצמיחה ככל שהתנועה גוברת. אתם משקיעים פחות זמן בתחזוקת שרתים ויותר זמן בשיפור התכונות שהסטאק שלכם תלוי בהן.