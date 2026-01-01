שלחו אפליקציות שנבנו על ידי Copilot ללא חיכוך

קחו את מה שאתם בונים עם GitHub Copilot ופרסו אותו על אחסון Node.js ללא הגדרות נוספות. הקוד שלכם נשלח כאפליקציה או אתר עובדים, עם נתיב פשוט מפיתוח מקומי לייצור. ברגע שהוא פעיל, הפרויקט שלכם פועל על תשתית מנוהלת שנבנתה עבור אפליקציות Node.js, כך שאתם משקיעים פחות זמן בתחזוקת שרת ויותר זמן במשלוח עדכונים. אתם מקבלים את האמינות והמרחב הנדרש כדי לשמור על יציבות ה-stack שלכם ככל שהתנועה גדלה.