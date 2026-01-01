אירוח קופיילוט של גיטהאב
פריסת אפליקציות שנבנו באמצעות GitHub Copilot, מהר יותר
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
מחיר אחד, ללא עמלות נסתרות
פרוסו את האפליקציות שאתם בונים עם GitHub Copilot על אחסון אמין שאתם יכולים לסמוך עליו. כל תוכנית כוללת את התחייבותנו להחזר כספי תוך 30 יום, כך שתוכלו לנסות אותה בביטחון.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
שלחו אפליקציות שנבנו על ידי Copilot ללא חיכוך
קחו את מה שאתם בונים עם GitHub Copilot ופרסו אותו על אחסון Node.js ללא הגדרות נוספות. הקוד שלכם נשלח כאפליקציה או אתר עובדים, עם נתיב פשוט מפיתוח מקומי לייצור. ברגע שהוא פעיל, הפרויקט שלכם פועל על תשתית מנוהלת שנבנתה עבור אפליקציות Node.js, כך שאתם משקיעים פחות זמן בתחזוקת שרת ויותר זמן במשלוח עדכונים. אתם מקבלים את האמינות והמרחב הנדרש כדי לשמור על יציבות ה-stack שלכם ככל שהתנועה גדלה.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות בנושא אירוח קופיילוט של Github
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח Github Copilot.
מה המשמעות של אירוח GitHub Copilot?
זה אומר לארח את אפליקציית Node.js שבניתם עם GitHub Copilot כדי שתוכל לפעול בסביבת ייצור ולשרת משתמשים אמיתיים. GitHub Copilot עוזר לכם לכתוב את הקוד, אבל Hostinger מפעיל את האפליקציה, מנהל את זמן הריצה ושומר אותה זמינה באינטרנט.
במה שונה אירוח GitHub Copilot מאירוח VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים את השרת, את הגדרת Node.js, את העדכונים ואת ניהול התהליכים בעצמכם. עם אירוח Node.js ב-Hostinger, החלקים האלה מטופלים עבורכם, כך שאירוח github copilot קרוב יותר לפריסה והפעלה מאשר לניהול שרת מלא.
האם ניתן לפרוס מאגר פרטי ב-GitHub?
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, הענק גישה למאגר הפרטי ופרוס מהענף הרצוי. תוכל להמשיך להשתמש במאגרים פרטיים לשליטה בקוד המקור ולדחוף עדכונים כרגיל.
מה קורה אם האפליקציה שלי שנבנתה על ידי GitHub Copilot מקבלת הרבה תנועה?
האפליקציה שלך ממשיכה לפעול, אך מגבלות התוכנית עדיין חלות, כך שעומס גבוה מתמשך עשוי לדרוש שדרוג. איננו גובים דמי שימוש מפתיעים עבור קפיצות תנועה, אך עליך לבחור תוכנית התואמת את השימוש הצפוי שלך.
איך אני מעביר אפליקציה מפיתוח מקומי או ממארח אחר?
דחפו את האפליקציה ל-GitHub, חברו את המאגר ב-Hostinger ופרסו אותה. אם אתם עוברים ממארח אחר, עדכנו את כל משתני הסביבה, הגדרות מסד הנתונים ורשומות הדומיין, ולאחר מכן בדקו את גירסת ה-production.