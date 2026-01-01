אירוח גטסבי
פריסת אתרי Gatsby תוך דקות, לא שעות
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
תמחור פשוט לאירוח Gatsby
אחסנו את אפליקציית Gatsby שלכם בביטחון על אחסון Node.js אמין שנבנה לייצור. כל תוכנית כוללת אחריות להחזר כספי תוך 30 יום, כך שתוכלו לנסות אותה ללא סיכון.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
נבנה עבור הופעת גטסבי
פרוס את אתר Gatsby שלך על גבי אחסון Node.js ללא הגדרות נוספות. דחף את הקוד שלך, והדפים הסטטיים ולוגיקת האפליקציה שלך יוגשו ממערכת ריצה שמוכנה לפרויקטים מודרניים של JavaScript. הפרויקט שלך נשאר על תשתית מנוהלת כאשר זמן הפעילות וההרחבה מטופלים עבורך. משמעות הדבר היא פחות משימות פריסה לניהול ויותר זמן לבניית תכונות שהמשתמשים שלך יכולים לראות בפועל.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות בנושא אירוח גטסבי
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח בגטסבי.
מהו אירוח Gatsby, ולמה זה חשוב לאתרי ייצור?
אירוח Gatsby פירושו פריסת אפליקציה או אתר Gatsby למערכת ריצה שמשרתת את הקצה הקדמי שנוצר ותומך בחלקי Node.js שהפרויקט שלך עשוי להזדקק להם. זה חשוב מכיוון שאירוח ייצור מטפל בזמן פעולה, קנה מידה ופריסה, כך שלא תצטרך להריץ הכל מהמחשב המקומי שלך.
במה שונה אירוח Gatsby מאירוח VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים את השרת, גרסת Node.js, מנהל התהליכים, העדכונים והאבטחה בעצמכם. עם אירוח מנוהל של Gatsby, הפלטפורמה מטפלת בזמן הריצה ובזרימת הפריסה עבורכם, כך שתוכלו להתמקד באפליקציה במקום בהגדרת השרת.
האם ניתן לפרוס אפליקציית Gatsby ממאגר GitHub פרטי?
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, הענק גישה למאגר הפרטי ופרוס מהענף שברצונך להשתמש בו. ניתן לפרוס עדכונים מהודעות עתידיות באותו אופן כמו במאגר ציבורי.
האם יש מגבלות תנועה או עמלות נוספות עבור אירוח בגטסבי?
ישנן מגבלות תוכנית עבור משאבים ותעבורה, ואם פרויקט גדל מעליהן, עליך לשדרג במקום לשלם דמי עודף אקראיים. בדוק את פרטי התוכנית את המגבלות הנוכחיות לפני שתשיק בקנה מידה גדול.
איך אני מעביר אתר Gatsby מפיתוח מקומי או מארח אחר?
חברו את פרויקט Gatsby ממאגר ה-Git שלכם או העלו את קוד הבנייה, ולאחר מכן פרוסו אותו ב-Hostinger. אם אתם עוברים ממארח אחר, עדכנו את משתני הסביבה ואת הגדרות הדומיין, ולאחר מכן ודאו שהבנייה וזמן הריצה תואמים להגדרה הנוכחית שלכם.