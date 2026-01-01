אירוח גטסבי

נבנה עבור הופעת גטסבי

פרוס את אתר Gatsby שלך על גבי אחסון Node.js ללא הגדרות נוספות. דחף את הקוד שלך, והדפים הסטטיים ולוגיקת האפליקציה שלך יוגשו ממערכת ריצה שמוכנה לפרויקטים מודרניים של JavaScript. הפרויקט שלך נשאר על תשתית מנוהלת כאשר זמן הפעילות וההרחבה מטופלים עבורך. משמעות הדבר היא פחות משימות פריסה לניהול ויותר זמן לבניית תכונות שהמשתמשים שלך יכולים לראות בפועל.