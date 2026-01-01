אירוח Framer

מרעיונות של ממסגרים לאתרים חיים

הפכו את פרויקט Framer שלכם לאפליקציית Node.js חיה מבלי להוסיף חיכוך בפריסה. דחפו את הקוד שלכם, ו-Hostinger מטפל בזמן הריצה ובהתקנה כך שהאתר או האפליקציה שלכם יעברו מבנייה מקומית לייצור עם פחות עבודה ידנית. הפרויקט שלכם פועל על תשתית מנוהלת שנבנתה לזמן פעולה יציב וביצועים צפויים ככל שתעבורה משתנה. זה נותן לכם דרך פשוטה יותר לשמור על עדכונים מבלי לבזבז זמן על תחזוקת שרת.