אירוח Framer
פריסת פרויקטים של Framer עם אירוח מהיר ופשוט יותר
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
אירוח פשוט של Framer, מחיר אחד ברור
אחסנו את האפליקציות והאתרים שאתם בונים עם Framer על תשתית אמינה שאתם יכולים לסמוך עליה. כל תוכנית כוללת את התחייבותנו להחזר כספי תוך 30 יום, כך שתוכלו לנסות אותה בביטחון.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
מרעיונות של ממסגרים לאתרים חיים
הפכו את פרויקט Framer שלכם לאפליקציית Node.js חיה מבלי להוסיף חיכוך בפריסה. דחפו את הקוד שלכם, ו-Hostinger מטפל בזמן הריצה ובהתקנה כך שהאתר או האפליקציה שלכם יעברו מבנייה מקומית לייצור עם פחות עבודה ידנית. הפרויקט שלכם פועל על תשתית מנוהלת שנבנתה לזמן פעולה יציב וביצועים צפויים ככל שתעבורה משתנה. זה נותן לכם דרך פשוטה יותר לשמור על עדכונים מבלי לבזבז זמן על תחזוקת שרת.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות על אירוח Framer
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח של Framer.
מהו אירוח מסגרים ולמה אני צריך אותו?
אירוח Framer פירושו פריסת אפליקציות או אתרים של Node.js שאתם בונים עם Framer בשרת חי כדי שמשתמשים יוכלו להגיע אליהם. זה חשוב מכיוון שבניות מקומיות או גרסאות תצוגה מקדימה אינן אירוח ייצור, ועדיין אתם זקוקים לזמן ריצה, זמן פעולה וכתובת URL ציבורית.
במה שונה אירוח Framer מאירוח VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים את מערכת ההפעלה, זמן הריצה של Node.js, מנהל התהליכים, העדכונים והאבטחה בעצמכם. עם אירוח Node.js ב-Hostinger, ניהול השרת הזה מטופל עבורכם, כך שתוכלו להתמקד באפליקציה שנבנתה עם Framer במקום לתחזק את התשתית.
האם אני יכול לפרוס מאגר GitHub פרטי עבור פרויקט Framer שלי?
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, הענק גישה למאגר הפרטי ופרוס מהענף הרצוי. לאחר מכן, ניתן לפרוס עדכונים מאותו מאגר מבלי להפוך אותו לציבורי.
האם יש מגבלות תנועה או דמי שימוש חריג עבור אירוח Framer?
לתוכניות יש מגבלות משאבים, ואם האפליקציה שלך חורגת מהן ייתכן שתצטרך לשדרג. איננו גובים דמי שימוש מפתיעים עבור קפיצות תנועה רגילות, אך שימוש מתמשך מעבר למגבלות התוכנית צריך להיות מועבר לתוכנית גדולה יותר.
איך אני מעביר את אפליקציית Framer שלי ממארח מקומי או מארח אחר ל-Hostinger?
דחפו את הפרויקט שלכם ל-GitHub, חברו את המאגר ב-Hostinger, ופרסו את הענף הרצוי. אם אתם עוברים ממארח אחר, הפנו את הדומיין שלכם לאפליקציה החדשה לאחר הפריסה וודאו את משתני הסביבה והגדרות הבנייה.