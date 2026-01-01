מהירות אירוח ללא צווארי בקבוק

פרוס את אפליקציית Fastify שלך עם הגדרה ששומרת על פשטות המסלול מקוד לייצור. דחף את הפרויקט שלך, הפעל את זמן הריצה של Node.js והפעל ממשקי API או אתרי אינטרנט מבלי לבזבז זמן על תצורת שרת מותאמת אישית. האפליקציה שלך נשארת על אירוח מנוהל שנבנה לאמינות, כך שגידול בתנועה ותחזוקה שוטפת מטופלים בפחות עבודה ידנית. זה נותן לך תהליך פריסה נקי יותר ויותר זמן להתמקד בנתיבים, בלוגיקה ובתכונות החשובות.