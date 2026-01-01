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פריסת אפליקציות Fastify תוך דקות, לא שעות
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
תמחור Fastify פשוט, ללא עמלות נסתרות
אחסנו את אפליקציית Fastify שלכם בביטחון על אחסון Node.js אמין שנבנה לייצור. כל תוכנית כוללת אחריות להחזר כספי תוך 30 יום, כך שתוכלו לנסות אותה ללא סיכון.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
מהירות אירוח ללא צווארי בקבוק
פרוס את אפליקציית Fastify שלך עם הגדרה ששומרת על פשטות המסלול מקוד לייצור. דחף את הפרויקט שלך, הפעל את זמן הריצה של Node.js והפעל ממשקי API או אתרי אינטרנט מבלי לבזבז זמן על תצורת שרת מותאמת אישית. האפליקציה שלך נשארת על אירוח מנוהל שנבנה לאמינות, כך שגידול בתנועה ותחזוקה שוטפת מטופלים בפחות עבודה ידנית. זה נותן לך תהליך פריסה נקי יותר ויותר זמן להתמקד בנתיבים, בלוגיקה ובתכונות החשובות.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות על אירוח Fastify
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח של Fastify.
מה זה אחסון ב-fastify ולמה אני צריך אותו?
אירוח Fastify פירושו הפעלת אפליקציית Fastify בסביבת שרת שתומכת ב-Node.js, תלויות ותהליך ההפעלה של האפליקציה שלך. זה חשוב מכיוון שהקוד שלך זקוק למקום שבו יוכל לפעול ברציפות, לטפל בבקשות ולהישאר נגיש בייצור.
במה שונה אירוח Fastify מאירוח VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים את מערכת ההפעלה, גרסת Node.js, מנהל תהליכים, Reverse Proxy ועדכונים בעצמכם. עם אירוח Node.js שלנו עבור Fastify, משימות ברמת השרת מטופלות עבורכם, כך שתוכלו לפרוס את האפליקציה מבלי לנהל את כל המחשב.
האם אני יכול לפרוס מאגר GitHub פרטי עבור אפליקציית Fastify שלי?
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, הענק גישה למאגר הפרטי ופרוס מהענף הרצוי. לאחר מכן ניתן למשוך עדכונים מ-Git בדיוק כמו במאגר ציבורי.
האם יש מגבלות תנועה או דמי שימוש חריגים עבור אפליקציות Fastify?
התוכניות כוללות מגבלות משאבים מוגדרות, כך שאם אפליקציית Fastify שלך תגדל מעבר להן, ייתכן שתצטרך לשדרג. איננו גובים דמי שימוש מפתיעים עבור שימוש רגיל, אך תעבורה מתמשכת מעבר לקיבולת התוכנית שלך עלולה להשפיע על הביצועים.
איך אני מעביר את אפליקציית Fastify שלי מהמארח המקומי או מהמארח אחר?
דחפו את פרויקט Fastify שלכם ל-GitHub או העלו אותו, לאחר מכן חברו אותו ל-Hostinger והגדירו את פקודת ההתחלה ואת משתני הסביבה. אם האפליקציה שלכם כבר פועלת באופן מקומי עם Node.js, תהליך הפריסה בדרך כלל פשוט.