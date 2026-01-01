הפעלת ממשקי API של Express.js ללא צווארי בקבוק

פרוס את ממשקי ה-API של Express.js ואת אפליקציות האינטרנט שלך מבלי לבזבז זמן על הגדרת שרת. דחף את הקוד שלך, ואחסון Node.js שלנו יספק לך נתיב פשוט לייצור, כך שניתוב, תוכנות ביניים וטיפול בבקשות יעבדו כפי שהפרויקט שלך מצפה. האפליקציה שלך פועלת על תשתית מנוהלת שנבנתה לזמן פעולה יציב וביצועים צפויים. משמעות הדבר היא פחות זמן לתחזוקה ויותר זמן למשלוח תכונות, גם כאשר התנועה גדלה.