אירוח Expressjs
הפעלת אפליקציות Express.js בסביבת ייצור בקלות
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
אירוח Express.js פשוט, תמחור חודשי ברור
הפעילו אפליקציות ו-API של Express.js על תשתית אמינה, עם הביטחון לפרוס בידיעה שכל תוכנית כוללת אחריות להחזר כספי תוך 30 יום.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפעלת ממשקי API של Express.js ללא צווארי בקבוק
פרוס את ממשקי ה-API של Express.js ואת אפליקציות האינטרנט שלך מבלי לבזבז זמן על הגדרת שרת. דחף את הקוד שלך, ואחסון Node.js שלנו יספק לך נתיב פשוט לייצור, כך שניתוב, תוכנות ביניים וטיפול בבקשות יעבדו כפי שהפרויקט שלך מצפה. האפליקציה שלך פועלת על תשתית מנוהלת שנבנתה לזמן פעולה יציב וביצועים צפויים. משמעות הדבר היא פחות זמן לתחזוקה ויותר זמן למשלוח תכונות, גם כאשר התנועה גדלה.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות בנושא אירוח Expressjs
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח של Expressjs.
מהו אחסון Express.js, ולמה אני צריך אותו?
אירוח Express.js הוא סביבת זמן ריצה לפריסה והרצה של אפליקציות Express על שרת פעיל. זה חשוב מכיוון שהאפליקציה שלך זקוקה ל-Node.js, טיפול בתהליכים וגישה לרשת שתצורתם נכונה לפני שמשתמשים יוכלו להגיע אליה.
במה שונה אירוח Express.js מאירוח VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים את מערכת ההפעלה, גרסת Node.js, עדכוני אבטחה ומנהל תהליכים בעצמכם. עם אחסון Node.js של Hostinger, הגדרת השרת מטופלת עבורכם, כך שאחסון expressjs מתמקד באפליקציה שלכם, לא בניהול השרת.
האם אני יכול לפרוס מאגר GitHub פרטי ב-Hostinger?
כן. ניתן לחבר את חשבון GitHub שלך, לאשר גישה למאגר הפרטי ולפרוס אותו מהענף הרצוי. לאחר מכן ניתן למשוך עדכונים באופן אוטומטי מאותו מאגר.
האם יש מגבלות תנועה או דמי שימוש חריגים עבור אפליקציות Express.js?
אם האפליקציה שלך חורגת מהמשאבים הכלולים בתוכנית שלך, הביצועים עלולים להיפגע וייתכן שתצטרך לשדרג. Hostinger אינה גובה עמלות מפתיעות עבור קפיצות תעבורה באירוח Node.js.
כיצד ניתן להעביר אפליקציית Express.js מפיתוח מקומי או ממארח אחר?
ניתן לפרוס ממאגר Git או להעלות את האפליקציה, להגדיר את גרסת Node.js ואת פקודת start, ולכוון את הדומיין שלך אליה. אם האפליקציה שלך כבר פועלת באופן מקומי, ההעברה היא בדרך כלל רק שלב של הגדרה ופריסה, לא כתיבה מחדש.