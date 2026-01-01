אירוח דוקוסאורוס
פריסת אתרי דוקוסאורוס תוך דקות, לא שעות
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
תמחור פשוט לאירוח Docusaurus
אחסנו את אתר ה-Docusaurus שלכם בביטחון על גבי אחסון Node.js אמין שנבנה לייצור. כל תוכנית כוללת את התחייבותנו להחזר כספי תוך 30 יום, כך שתוכלו לנסות אותו ללא סיכון.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
נבנה עבור מסמכי Docusaurus שנותנים קנה מידה
פרוס את אתר Docusaurus שלך על גבי אחסון Node.js ללא עבודת הגדרה נוספת. דחף את אפליקציית המסמכים שלך, ו-Hostinger מטפל בזמן הריצה כך שאתר התוכן שלך מוכן להציג דפים עם זרימת עבודה פשוטה ומוכרת. הפרויקט שלך פועל גם על תשתית מנוהלת שנבנתה לאמינות, כך שאתה מבלה פחות זמן בתחזוקת שרת ויותר זמן בעדכון תוכן. זה נותן לצוות שלך בית יציב לתיעוד שיכול לעמוד בקצב ככל שהאתר שלך גדל.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות על אירוח דוקסאורוס
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח של Docusaurus.
מה מארח Docusaurus?
אירוח Docusaurus פירושו פריסת אתר שנבנה עם Docusaurus בסביבת Node.js חיה כדי שאנשים יוכלו לגשת אליו באינטרנט. זה חשוב מכיוון שהמסמכים, הבלוג או אתר הפרויקט שלך זקוקים לזמן ריצה של שרת ותהליך פריסה יציב, לא רק פיתוח מקומי.
במה שונה אירוח Docusaurus מאירוח VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים את מערכת ההפעלה, גרסת Node.js, אתחול התהליך, עדכונים ואבטחה בעצמכם. עם אחסון Node.js של Hostinger עבור אחסון docusaurus, זמן הריצה והגדרת הפריסה מנוהלים עבורכם, כך שאתם מתמקדים באתר במקום בתחזוקת השרת.
האם ניתן לפרוס מאגר פרטי של GitHub עם Docusaurus?
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, הענק גישה למאגר הפרטי ופרוס מהענף הרצוי. לאחר מכן, הודעות לענף זה יכולות להפעיל עדכונים באותו אופן כמו במאגר ציבורי.
האם יש מגבלות תנועה או דמי שימוש חריגים באתרי Docusaurus?
התנועה תלויה במגבלות תוכנית האירוח שלך, ואם אתר Docusaurus שלך יגדל מעבר להן, ייתכן שתצטרך לשדרג. איננו מסתירים דמי שימוש עודף מאחורי ניסוח מעורפל, לכן בדוק את מגבלות התוכנית לפני ההשקה.
כיצד אוכל להעביר את אתר הדוקוסאורוס שלי ממארח פיתוח מקומי או מארח אחר?
העבירו את האתר למאגר Git, חברו אותו ל-Hostinger, ופרסו את הענף שמכיל את גרסת ה-production שלכם. אם אתם עוברים משרת אחר, הפנו את הדומיין שלכם לאחר הפריסה וודאו שהגדרות ה-build תואמות את ההגדרה הקיימת שלכם.