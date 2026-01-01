אירוח דוקוסאורוס

נבנה עבור מסמכי Docusaurus שנותנים קנה מידה

פרוס את אתר Docusaurus שלך על גבי אחסון Node.js ללא עבודת הגדרה נוספת. דחף את אפליקציית המסמכים שלך, ו-Hostinger מטפל בזמן הריצה כך שאתר התוכן שלך מוכן להציג דפים עם זרימת עבודה פשוטה ומוכרת. הפרויקט שלך פועל גם על תשתית מנוהלת שנבנתה לאמינות, כך שאתה מבלה פחות זמן בתחזוקת שרת ויותר זמן בעדכון תוכן. זה נותן לצוות שלך בית יציב לתיעוד שיכול לעמוד בקצב ככל שהאתר שלך גדל.