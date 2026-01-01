אירוח סמן
פריסת אפליקציות שנבנו עם Cursor AI תוך דקות
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
תמחור פשוט, ללא עמלות נסתרות
פרוסו את האפליקציות שאתם בונים עם Cursor AI באחסון אמין שאתם יכולים לסמוך עליו. כל תוכנית כוללת אחריות להחזר כספי תוך 30 יום, כך שתוכלו לנסות אותה בביטחון.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
שלחו את מה שאתם בונים ב-Cursor AI, מהר יותר
קחו את האפליקציות שאתם בונים עם Cursor AI מקבצים מקומיים לסביבת Node.js חיה מבלי לשנות את זרימת העבודה שלכם. דחפו את הקוד שלכם, ו-Hostinger מטפל בהתקנה כך שהפרויקט שלכם יהיה מוכן להפעלה עם פחות חיכוך ופחות שלבי פריסה. ברגע שהיא חיה, האפליקציה שלכם פועלת על תשתית מנוהלת שנבנתה עבור עומסי עבודה של Node.js, עם זמן פעולה וקנה מידה מכוסים עבורכם. זה נותן לכם נתיב פשוט יותר מאב טיפוס לייצור, בזמן שאתם נשארים ממוקדים בקוד בעורך שלכם.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות על אירוח סמנים
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח Cursor.
מה המשמעות של אפליקציות אירוח שנבנו באמצעות Cursor AI?
זה אומר לפרוס את אפליקציית Node.js שבניתם ב-Cursor AI לשרת חי שבו משתמשים יכולים לגשת אליה. זה חשוב מכיוון ש-Cursor AI עוזר לכם לכתוב קוד, אבל אירוח הוא מה ששומר על האפליקציה פועלת בסביבת ייצור.
במה שונה אירוח סוֹרְסוֹר מאירוח VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים את מערכת ההפעלה, זמן הריצה של Node.js, מנהל התהליכים, העדכונים והאבטחה בעצמכם. עם אירוח Node.js של Hostinger, עבודת השרת מטופלת עבורכם, כך שתוכלו להתמקד באפליקציה שנבנתה ב-Cursor AI.
האם אני יכול לפרוס מאגר GitHub פרטי עבור פרויקט Cursor AI שלי?
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, הענק גישה למאגר הפרטי ופרוס מהענף הרצוי. ניתן לשמור על המאגר פרטי לאורך כל התהליך.
האם יש מגבלות תעבורה או דמי שימוש חריגים עבור אירוח סמנים?
התוכנית שלך כוללת כמות קבועה של משאבים, ואם האפליקציה שלך תגדל מעבר לה, תצטרך לשדרג. איננו גובים דמי שימוש מפתיעים עבור קפיצות תנועה, אך שימוש גבוה ומתמשך עשוי לדרוש תוכנית גדולה יותר.
כיצד ניתן להעביר פרויקט Cursor AI מאתר מקומי או מארח אחר אל Hostinger?
דחפו את הפרויקט שלכם ל-GitHub או העלו את הקוד, לאחר מכן חברו אותו ל-Hostinger ופרסו את אפליקציית Node.js. אם אתם עוברים ממארח אחר, הפנו את אותן הגדרות אפליקציה, משתני סביבה ופקודות בנייה לפריסה החדשה.