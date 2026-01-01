שלחו את מה שאתם בונים ב-Cursor AI, מהר יותר

קחו את האפליקציות שאתם בונים עם Cursor AI מקבצים מקומיים לסביבת Node.js חיה מבלי לשנות את זרימת העבודה שלכם. דחפו את הקוד שלכם, ו-Hostinger מטפל בהתקנה כך שהפרויקט שלכם יהיה מוכן להפעלה עם פחות חיכוך ופחות שלבי פריסה. ברגע שהיא חיה, האפליקציה שלכם פועלת על תשתית מנוהלת שנבנתה עבור עומסי עבודה של Node.js, עם זמן פעולה וקנה מידה מכוסים עבורכם. זה נותן לכם נתיב פשוט יותר מאב טיפוס לייצור, בזמן שאתם נשארים ממוקדים בקוד בעורך שלכם.