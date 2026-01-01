אירוח סמן

פריסת אפליקציות שנבנו עם Cursor AI תוך דקות

דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99/חודש
התחילו עכשיו
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
אירוח סמן

תמחור פשוט, ללא עמלות נסתרות

פרוסו את האפליקציות שאתם בונים עם Cursor AI באחסון אמין שאתם יכולים לסמוך עליו. כל תוכנית כוללת אחריות להחזר כספי תוך 30 יום, כך שתוכלו לנסות אותה בביטחון.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
70.99
14.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦719.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦3,407.52⁩₪). מתחדש ב-⁦62.99⁩₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת

יתרונות של תכנית Business

מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
103.99
29.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦1,439.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦4,991.52⁩₪). מתחדש ב-⁦96.99⁩₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת

כל מה שב-Business, בנוסף:

תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
70.99
14.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦719.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦3,407.52⁩₪). מתחדש ב-⁦62.99⁩₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת

יתרונות של תכנית Business

מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
103.99
29.99/חודש
בחירת תוכנית
קבלו 48 חודשים עבור ⁦1,439.52⁩₪ (מחיר רגיל ⁦4,991.52⁩₪). מתחדש ב-⁦96.99⁩₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת

כל מה שב-Business, בנוסף:

תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הצג את כל הפיצ'רים

המחיר המוצג הוא התעריף החודשי לא כולל מיסים ישימים. המחיר הכולל עבור התוכנית שישולם מראש בקופה כולל את התעריף החודשי כפול מספר החודשים בתוכנית שלכם, יחד עם מיסים ישימים שהם.

שלחו את מה שאתם בונים ב-Cursor AI, מהר יותר

קחו את האפליקציות שאתם בונים עם Cursor AI מקבצים מקומיים לסביבת Node.js חיה מבלי לשנות את זרימת העבודה שלכם. דחפו את הקוד שלכם, ו-Hostinger מטפל בהתקנה כך שהפרויקט שלכם יהיה מוכן להפעלה עם פחות חיכוך ופחות שלבי פריסה. ברגע שהיא חיה, האפליקציה שלכם פועלת על תשתית מנוהלת שנבנתה עבור עומסי עבודה של Node.js, עם זמן פעולה וקנה מידה מכוסים עבורכם. זה נותן לכם נתיב פשוט יותר מאב טיפוס לייצור, בזמן שאתם נשארים ממוקדים בקוד בעורך שלכם.
אירוח סמן

דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן

1. חברו את הפרויקט שלכם

1. חברו את הפרויקט שלכם

חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.

2. פרסו מיידית

2. פרסו מיידית

השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.

3. נהלו והתרחבו

3. נהלו והתרחבו

הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.

הצג תוכניות

מיקום שרת מומלץ:

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פריסה מקומית. נוכחות עולמית

בחרו מיקום שרת או CDN הקרוב לקהל שלכם כדי להאיץ את מהירות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ו-CDN ברחבי העולם: צפון אמריקה, אירופה, אסיה, דרום אמריקה, דרום אפריקה, ואוסטרליה.
התחילו
פריסה מקומית. נוכחות עולמית

שאלות נפוצות על אירוח סמנים

קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח Cursor.
זה אומר לפרוס את אפליקציית Node.js שבניתם ב-Cursor AI לשרת חי שבו משתמשים יכולים לגשת אליה. זה חשוב מכיוון ש-Cursor AI עוזר לכם לכתוב קוד, אבל אירוח הוא מה ששומר על האפליקציה פועלת בסביבת ייצור.
עם VPS, אתם מנהלים את מערכת ההפעלה, זמן הריצה של Node.js, מנהל התהליכים, העדכונים והאבטחה בעצמכם. עם אירוח Node.js של Hostinger, עבודת השרת מטופלת עבורכם, כך שתוכלו להתמקד באפליקציה שנבנתה ב-Cursor AI.
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, הענק גישה למאגר הפרטי ופרוס מהענף הרצוי. ניתן לשמור על המאגר פרטי לאורך כל התהליך.
התוכנית שלך כוללת כמות קבועה של משאבים, ואם האפליקציה שלך תגדל מעבר לה, תצטרך לשדרג. איננו גובים דמי שימוש מפתיעים עבור קפיצות תנועה, אך שימוש גבוה ומתמשך עשוי לדרוש תוכנית גדולה יותר.
דחפו את הפרויקט שלכם ל-GitHub או העלו את הקוד, לאחר מכן חברו אותו ל-Hostinger ופרסו את אפליקציית Node.js. אם אתם עוברים ממארח אחר, הפנו את אותן הגדרות אפליקציה, משתני סביבה ופקודות בנייה לפריסה החדשה.

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