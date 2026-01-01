אירוח continue.dev

שלחו את מה שאתם בונים עם Continue.dev מהר יותר

קחו את מה שאתם בונים עם Continue.dev מאב טיפוס לייצור מבלי לשנות את זרימת העבודה שלכם. אירוח Node.js של Hostinger מעניק לאפליקציה שלכם נתיב פשוט מפיתוח מקומי לסביבה חיה, כך שתוכלו לפרוס את הפרויקט ששיכללתם ולהמשיך לעבוד במחסנית שאתם מכירים. ברגע שהיא חיה, האפליקציה שלכם פועלת על תשתית מנוהלת שנבנתה עבור Node.js, עם זמן פעולה אמין ומקום להתמודד עם תעבורה הולכת וגדלה. משמעות הדבר היא פחות זמן על הגדרת ותחזוקת שרתים, ויותר זמן על משלוח תכונות ושיפור המוצר.