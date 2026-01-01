אירוח Continue.dev
בנה עם Continue.dev, פרוס את האפליקציות שלך ב-Hostinger
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
מחיר חודשי אחד, ללא עמלות נסתרות
בחרו את התוכנית שמתאימה לזרימת העבודה שלכם וארחו את Continue.dev בביטחון. תיהנו מביצועים אמינים, התקנה פשוטה ואחריות להחזר כספי תוך 30 יום.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
שלחו את מה שאתם בונים עם Continue.dev מהר יותר
קחו את מה שאתם בונים עם Continue.dev מאב טיפוס לייצור מבלי לשנות את זרימת העבודה שלכם. אירוח Node.js של Hostinger מעניק לאפליקציה שלכם נתיב פשוט מפיתוח מקומי לסביבה חיה, כך שתוכלו לפרוס את הפרויקט ששיכללתם ולהמשיך לעבוד במחסנית שאתם מכירים. ברגע שהיא חיה, האפליקציה שלכם פועלת על תשתית מנוהלת שנבנתה עבור Node.js, עם זמן פעולה אמין ומקום להתמודד עם תעבורה הולכת וגדלה. משמעות הדבר היא פחות זמן על הגדרת ותחזוקת שרתים, ויותר זמן על משלוח תכונות ושיפור המוצר.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות על אירוח Continue.dev
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אחסון Continue.dev.
מהו אחסון Continue.dev?
אירוח Continue.dev הוא סביבה מנוהלת להפעלת וחיבור Continue.dev עם האפליקציות, הכלים וספקי המודלים שלך. זה עוזר לך לפרוס מהר יותר מבלי שתצטרך לטפל בעצמך בהגדרת השרת, עדכונים או תחזוקה בסיסית.
במה שונה אירוח Continue.dev מאירוח VPS?
VPS נותן לך שליטה מלאה על השרת, אבל אתה מנהל את ההתקנה, האבטחה, ההרחבה והעדכונים. אירוח Continue.dev פשוט יותר: הוא מוגדר מראש עבור השירות, כך שתוכל להתחיל מהר יותר עם פחות עבודה ידנית.
האם ניתן לפרוס מאגרי GitHub פרטיים?
כן. אחסון Continue.dev תומך במאגרי GitHub פרטיים, כך שתוכלו לחבר את הקוד שלכם בצורה מאובטחת ולשמור על פרויקטים פנימיים מוגנים במהלך הפריסה.
האם יש מגבלות תנועה או דמי שימוש חריגים?
ייתכן שהתוכניות יכלול מגבלות משאבים המבוססות על שימוש. אם האפליקציה שלך זקוקה לקיבולת גדולה יותר, תוכל לשדרג לפני שתגיע למגבלות במקום לשלם דמי שימוש עודפים בלתי צפויים.
כמה קשה ההגירה או ההתקנה הראשונית?
ההתקנה פשוטה ומיועדת למשתמשים טכניים. אם אתם עוברים ממארח אחר, תוכלו להעביר את הפרויקט שלכם על ידי חיבור המאגר שלכם, הגדרת הסביבה שלכם ופריסה בכמה שלבים.