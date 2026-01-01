אחסון Claude Code
פרסו אפליקציות שנבנו עם Claude Code תוך דקות
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
תמחור פשוט לאחסון Claude Code
פרסו את האפליקציות שאתם בונים עם Claude Code על אחסון אמין שאתם יכולים לסמוך עליו. כל תוכנית כוללת החזר כספי מובטח למשך 30 יום, כך שתוכלו לנסות בביטחון.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
העבירו גרסאות Claude Code לייצור מהר יותר
קחו את היישומים והאבות-טיפוס שאתם בונים עם Claude Code מפיתוח מקומי לייצור, מבלי לשנות את תהליך העבודה שלכם. דחפו את פרויקט ה-Node.js שלכם, ו-Hostinger מטפלת ב-runtime וב-deployment כך שהאפליקציה שלכם מוכנה לשרת משתמשים ללא צורך בהגדרה נוספת. ברגע שהוא עולה לאוויר, הפרויקט שלכם פועל על תשתית מנוהלת שנבנתה עבור זמן פעולה יציב ומרחב לצמיחה. זה אומר פחות זמן לתחזוקת שרתים ויותר זמן לליטוש הקוד והפיצ'רים שכבר שחררתם.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות על אחסון Claude Code
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר אודות שירותי אחסון Claude Code.
מה זה אחסון Claude Code, ולמה הוא נחוץ?
אחסון Claude Code משמעותו פריסת יישומי Node.js שאתם בונים באמצעות Claude Code לשרת פעיל, כך שאנשים אחרים יוכלו להשתמש בהם. זה חשוב מכיוון שיצירת קוד אינה זהה לאחסון בסביבת ייצור – אתם עדיין זקוקים לסביבת ריצה, לניהול תהליכים ולגישה לרשת.
במה שונה אחסון Claude Code מאחסון VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים בעצמכם את מערכת ההפעלה, Node.js, העדכונים ותהליכי האפליקציה. עם אחסון Node.js של Hostinger לאחסון Claude Code, הפלטפורמה מטפלת בשכבת השרת, כך שתוכלו להתמקד באפליקציה ובתהליך הפריסה במקום ניהול מערכת.
האם ניתן לפרוס מאגר GitHub פרטי?
כן. חברו את חשבון ה-GitHub שלכם, העניקו גישה למאגר הפרטי, ופרסו מהענף שתבחרו. ניתן למשוך עדכונים מאותו מאגר מבלי להפוך את הקוד לפומבי.
האם יש מגבלות תנועה או חיובים על שימוש חריג אם האפליקציה שלי נהיית עמוסה?
התוכנית שלכם כוללת מגבלות משאבים קבועות, ואם התעבורה תגדל מעבר להן, האפליקציה עלולה להאט או שתצטרך תוכנית גדולה יותר. אנחנו לא מוסיפים עמלות חריגה מפתיעות עבור ביקורים נוספים, אבל כדאי לכם לשדרג לפני שעומס גבוה מתמשך ישפיע על הביצועים.
איך ניתן להעביר אפליקציה שנבנתה עם Claude Code מפיתוח מקומי או מאחסון אחר?
דחפו את הפרויקט ל-GitHub, חברו את המאגר, ופרסו ב-Hostinger. אם אתם עוברים ממארח אחר, עדכנו כל משתני סביבה והגדרות דומיין שהם, ולאחר מכן בדקו את האפליקציה לאחר הפריסה הראשונה.