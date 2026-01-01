העבירו גרסאות Claude Code לייצור מהר יותר

קחו את היישומים והאבות-טיפוס שאתם בונים עם Claude Code מפיתוח מקומי לייצור, מבלי לשנות את תהליך העבודה שלכם. דחפו את פרויקט ה-Node.js שלכם, ו-Hostinger מטפלת ב-runtime וב-deployment כך שהאפליקציה שלכם מוכנה לשרת משתמשים ללא צורך בהגדרה נוספת. ברגע שהוא עולה לאוויר, הפרויקט שלכם פועל על תשתית מנוהלת שנבנתה עבור זמן פעולה יציב ומרחב לצמיחה. זה אומר פחות זמן לתחזוקת שרתים ויותר זמן לליטוש הקוד והפיצ'רים שכבר שחררתם.