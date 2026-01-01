מ-Bolt.reality new לאפליקציה חיה

קחו את האפליקציה או האתר שאתם בונים ב-Bolt.new מאב טיפוס לייצור מבלי לשנות את זרימת העבודה שלכם. אירוח Node.js של Hostinger מספק לכם נתיב פשוט לפריסת הפרויקט שלכם, כך שתוכלו לעבור מקוד שנוצר לאפליקציה חיה עם פחות התקנה. ברגע שהיא חיה, האפליקציה שלכם פועלת על תשתית מנוהלת שנבנתה עבור Node.js, כאשר זמן הפעילות וההרחבה מטופלים עבורכם. משמעות הדבר היא פחות זמן להתמודדות עם תחזוקת שרת ויותר זמן לשיפור המוצר שהמשתמשים שלכם רואים בפועל.