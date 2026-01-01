אירוח בולט
פריסת אפליקציות שנבנו עם Bolt.new תוך דקות
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
תמחור פשוט, ללא עמלות נסתרות
פרוסו את האפליקציות שאתם בונים עם Bolt.new על אחסון אמין שאתם יכולים לסמוך עליו. כל תוכנית כוללת אחריות להחזר כספי תוך 30 יום, כך שתוכלו לנסות אותה בביטחון.
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79% הנחה
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14.99₪/חודש
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קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
מ-Bolt.reality new לאפליקציה חיה
קחו את האפליקציה או האתר שאתם בונים ב-Bolt.new מאב טיפוס לייצור מבלי לשנות את זרימת העבודה שלכם. אירוח Node.js של Hostinger מספק לכם נתיב פשוט לפריסת הפרויקט שלכם, כך שתוכלו לעבור מקוד שנוצר לאפליקציה חיה עם פחות התקנה. ברגע שהיא חיה, האפליקציה שלכם פועלת על תשתית מנוהלת שנבנתה עבור Node.js, כאשר זמן הפעילות וההרחבה מטופלים עבורכם. משמעות הדבר היא פחות זמן להתמודדות עם תחזוקת שרת ויותר זמן לשיפור המוצר שהמשתמשים שלכם רואים בפועל.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות על אירוח בולט
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אחסון בולט.
מהו אירוח אפליקציות שנבנו באמצעות Bolt.new?
זה אומר לפרוס את אפליקציית Node.js שבניתם ב-Bolt.new לשרת חי כך שמשתמשים אמיתיים יוכלו לגשת אליה. זה נותן לפרויקט שלכם זמן ריצה יציב, תשתית מנוהלת וכתובת URL ציבורית במקום להשאיר אותו כאב טיפוס מקומי.
במה שונה אירוח בולט מאירוח VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים את מערכת ההפעלה, גרסת Node.js, מנהל התהליכים, עדכוני האבטחה ו-Reverse Proxy בעצמכם. עם אירוח Node.js ב-Hostinger, משימות השרת הללו מטופלות עבורכם, כך שתוכלו להתמקד באפליקציה שנבנתה עם Bolt.new.
האם ניתן לפרוס פרויקט Bolt.new ממאגר GitHub פרטי?
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, הענק גישה למאגר הפרטי ופרוס את הענף הרצוי. לאחר מכן ניתן לדחוף עדכונים דרך Git בדיוק כמו כל פרויקט מחובר אחר.
האם יש מגבלות תעבורה או דמי שימוש חריגים עבור אחסון Bolt?
ישנן מגבלות תוכנית עבור משאבים ותעבורה, ואם האפליקציה שלך תגדל מעבר להן ייתכן שתצטרך לשדרג. איננו מוסיפים דמי שימוש מפתיעים עבור שימוש רגיל, אך תעבורה גבוהה ומתמשכת צריכה להיות מותאמת לתוכנית גדולה יותר.
איך אני מעביר פרויקט Bolt.new ממארח פיתוח מקומי או מארח אחר?
דחפו את הפרויקט ל-GitHub, חברו את המאגר ב-Hostinger, ופרסו אותו על אחסון Node.js. אם אתם מגיעים מאחסון אחר, בדרך כלל תוכלו לשמור על אותו קוד ולהתאים רק משתני סביבה, פקודות בנייה או הגדרות הפעלה.