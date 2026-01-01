מרעיון של Base44 לאפליקציה עובדת, במהירות

קחו את האפליקציות והאבות טיפוס שאתם בונים עם Base44 מהרעיון לפריסה בזמן אמת מבלי לשנות את אופן העבודה שלכם. אחסון Node.js של Hostinger מספק לכם נתיב פשוט לייצור, כך שהפרויקט שלכם יכול לעבור מהסביבה המקומית למערכת שמוכנה למשתמשים אמיתיים. ברגע שהיא פועלת, האפליקציה שלכם נשארת על תשתית מנוהלת כאשר זמן הפעילות וההרחבה מטופלים עבורכם. משמעות הדבר היא פחות זמן בטיפול במשימות שרת ויותר זמן בשיפור תכונות, תיקון באגים ומשלוח עדכונים.