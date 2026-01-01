אחסון Base44
פרסו אפליקציות שנבנו עם Base44 תוך דקות
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
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הפופולרי ביותר
79% הנחה
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14.99₪/חודש
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קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
מרעיון של Base44 לאפליקציה עובדת, במהירות
קחו את האפליקציות והאבות טיפוס שאתם בונים עם Base44 מהרעיון לפריסה בזמן אמת מבלי לשנות את אופן העבודה שלכם. אחסון Node.js של Hostinger מספק לכם נתיב פשוט לייצור, כך שהפרויקט שלכם יכול לעבור מהסביבה המקומית למערכת שמוכנה למשתמשים אמיתיים. ברגע שהיא פועלת, האפליקציה שלכם נשארת על תשתית מנוהלת כאשר זמן הפעילות וההרחבה מטופלים עבורכם. משמעות הדבר היא פחות זמן בטיפול במשימות שרת ויותר זמן בשיפור תכונות, תיקון באגים ומשלוח עדכונים.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות על אחסון Base44
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אחסון של Base44.
מהו אחסון Base44 עבור אפליקציות שנבנו עם Base44?
זה אומר לפרוס את אפליקציית Node.js שבניתם עם Base44 לשרת חי כדי שמשתמשים יוכלו לגשת אליה. אחסון Base44 חשוב מכיוון שהאפליקציה שלכם זקוקה לזמן ריצה של פרודקשן, כתובת URL ציבורית ותשתית מנוהלת מחוץ למחשב המקומי שלכם.
במה שונה אחסון Base44 מאחסון VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים את מערכת ההפעלה, גרסת Node.js, מנהל תהליכים, עדכונים ואבטחה בעצמכם. עם אחסון Node.js ב-Hostinger, משימות השרת הללו מטופלות עבורכם כך שתוכלו להתמקד באפליקציה שנבנתה עם Base44.
האם ניתן לפרוס פרויקט Base44 ממאגר GitHub פרטי?
כן. חברו את חשבון ה-GitHub שלכם, העניקו גישה למאגר הפרטי ופרסו מהענף שברצונכם להפעיל. עדכונים ניתן יהיה לפרוס מאותו מאגר כאשר תדחפו שינויים.
מה קורה אם אפליקציית Base44 שלי מקבלת יותר תנועה ממה שהתוכנית שלי מאפשרת?
אם האפליקציה שלכם חורגת מהמשאבים הכלולים, הביצועים עלולים להאט וייתכן שתצטרכו תוכנית גבוהה יותר. אנחנו לא מסתירים עמלות חריגה עבור אחסון Node.js, לכן בדקו את מגבלות התוכנית שלכם לפני ההשקה אם אתם מצפים לעליות תנועה פתאומיות.
איך מעבירים אפליקציית Base44 מפיתוח מקומי או מאחסון אחר?
פרסו את האפליקציה ממאגר ה-GitHub שלכם או העלו את קבצי הפרויקט, לאחר מכן הגדירו את משתני הסביבה ופקודת ההפעלה ב-Hostinger. אם אתם עוברים מאחסון אחר, הפנו את הדומיין שלכם לאפליקציה החדשה לאחר האימות.