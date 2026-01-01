אירוח אנגולר
פריסת אפליקציות Angular עם אירוח Node.js שמתפתח יחד איתך
דומיין בחינם לשנה אחת
אימייל עסקי חינם לשנה
SSL מנוהלים בחינם
החל מ:14.99₪/חודש
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
תמחור פשוט לאירוח Angular
אחסנו את אפליקציית Angular שלכם על תשתית אמינה שנבנתה לייצור. אם היא לא מתאימה לכם, אחריות ההחזר הכספי שלנו תוך 30 יום מעניקה לכם שקט נפשי.
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
הפופולרי ביותר
79% הנחה
עסקים
יותר כלים ועוצמה לצמיחה
14.99₪/חודש
70.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 719.52₪ (מחיר רגיל 3,407.52₪). מתחדש ב-62.99₪/חודש.
5 יישומי רשת
אתרים 50
2 ליבות CPU
GB 3 של RAM
50 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
5 תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
יתרונות של תכנית Business
מחבר כלול
חינם
בניית עם Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
דומיין חינם לשנה אחת
תעודות SSL מנוהלות
חינם
CDN פנימי גלובלי
חינם
אינטגרציית GitHub עם פריסות אוטומטיות
פריסות מבוססות IDE
חדש
גיבויים יומיים ולפי-דרישה
חומת אש ליישומי רשת
ניהול תעבורת הבוטים של AI
רוחב פס ללא הגבלה
מסד נתונים MySQL מנוהל
71% הנחה
Cloud Startup
פי 20 יותר עוצמה לאתרים שלכם עם אחסון Cloud
29.99₪/חודש
103.99₪
קבלו 48 חודשים עבור 1,439.52₪ (מחיר רגיל 4,991.52₪). מתחדש ב-96.99₪/חודש.
10 יישומי רשת
חדש
אתרים ללא הגבלה
4 ליבות CPU
GB 4 של RAM
100 GB של אחסון NVMe המהיר בעולם
ללא הגבלה תיבות דואר לכל אתר - חינם למשך שנה אחת
כל מה שב-Business, בנוסף:
תיהנו מתמיכה מועדפת מומחית – 24/7
קבלו אפילו יותר שליטה ויציבות עם כתובת IP ייעודית
התמודדו עם עומסי תנועה עם הגברת ביצועים לשבוע/חודש
ביצועי מסד נתונים ומגבלות חיבור גבוהים יותר
נבנה עבור ביצועי אפליקציית Angular
פרוס את אפליקציית Angular שלך על גבי אחסון Node.js ללא צורך בהגדרת שרת נוספת. דחף את הפרויקט שלך, ו-Hostinger מטפל בזמן הריצה ובזרימת הפריסה כך שהאתר או האפליקציה שבנית יעלו לאוויר עם פחות חיכוך. האפליקציה שלך פועלת על תשתית מנוהלת שנועדה להישאר אמינה ככל שתעבורה משתנה, כך שאתה מבזבז פחות זמן על תחזוקה ויותר זמן על משלוח עדכונים. זה נותן לך נתיב פשוט יותר מקוד לייצור, עם אחסון שנשאר לא מפריע.
דחפו את הקוד שלכם. אנחנו נמשיך איתו מכאן
1. חברו את הפרויקט שלכם
חברו את GitHub, העלו קובץ ZIP, או בצעו פריסה מתוך מסייע קידוד AI. הפריימוורק שלכם מזוהה אוטומטית, פקודות הבנייה מטופלות, ואתם מוכנים להשקה.
2. פרסו מיידית
השיקו את יישום הרשת שלכם תוך שניות. שרתים, אבטחה, והרחבה — הכל מטופל.
3. נהלו והתרחבו
הישארו בשליטה והתרחבו בביטחון. נטרו ביצועים, מפו דומיינים, ופרסו מחדש באופן אוטומטי.
שאלות נפוצות על אירוח אנגולרי
קבלו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר בנוגע לשירותי אירוח Angular.
מהו אחסון Angular, ולמה אני צריך אותו?
אירוח Angular הוא סביבת הייצור שבה אפליקציית Node.js או האתר שבניתם עם Angular פועלים עבור משתמשים אמיתיים. זה חשוב מכיוון שאתם זקוקים לשרת שיכול להתמודד עם פריסה, תלויות בזמן ריצה, ניתוב וזמן פעולה מחוץ למחשב המקומי שלכם.
במה שונה אירוח Angular מאירוח VPS רגיל?
עם VPS, אתם מנהלים את מערכת ההפעלה, גרסת Node.js, ניהול תהליכים, עדכונים ואבטחה בעצמכם. עם אירוח Node.js של Hostinger, הפלטפורמה מטפלת בשכבת השרת כך שתוכלו לפרוס את אפליקציית Angular שלכם מבלי לתחזק את כל המכונה.
האם אני יכול לפרוס מאגר GitHub פרטי עבור אפליקציית Angular שלי?
כן. חבר את חשבון GitHub שלך, אשר גישה למאגר הפרטי ופרוס מהענף הרצוי. ניתן למשוך עדכונים מאותו מאגר פרטי לאחר כל דחיפה.
מה קורה אם אתר Angular שלי מקבל יותר תנועה ממה שהתוכנית שלי מאפשרת?
אם התנועה תגדל מעבר למגבלות התוכנית שלך, ייתכן שהבקשות יוגבלו או שהביצועים יירדו עד שתשדרג. Hostinger לא מסתירה זאת מאחורי חיוב לא ברור של עודף; הקיבולת קשורה לתוכנית שתבחר.
איך אני מעביר אפליקציית Angular מפיתוח מקומי או ממארח אחר?
דחפו את הפרויקט שלכם ל-GitHub או ייבאו את הקוד הקיים, לאחר מכן חברו את המאגר ב-Hostinger ופרסו אותו. אם אתם עוברים ממארח אחר, הפנו את הדומיין שלכם לאפליקציה החדשה לאחר הפריסה וודאו את משתני הסביבה והגדרות הבנייה.