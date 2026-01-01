נבנה עבור ביצועי אפליקציית Angular

פרוס את אפליקציית Angular שלך על גבי אחסון Node.js ללא צורך בהגדרת שרת נוספת. דחף את הפרויקט שלך, ו-Hostinger מטפל בזמן הריצה ובזרימת הפריסה כך שהאתר או האפליקציה שבנית יעלו לאוויר עם פחות חיכוך. האפליקציה שלך פועלת על תשתית מנוהלת שנועדה להישאר אמינה ככל שתעבורה משתנה, כך שאתה מבזבז פחות זמן על תחזוקה ויותר זמן על משלוח עדכונים. זה נותן לך נתיב פשוט יותר מקוד לייצור, עם אחסון שנשאר לא מפריע.