הפכו את המותג שלכם לבלתי נשכח עם דומיין .fun

144.99/שנה3.99שנה ראשונה
חסכו 97%
לשנה הראשונה
.fun
קבלו דומיין .fun בחינם עם אחסון אתרים פרימיום למשך 12 חודשים.

אודות דומיין .fun

סקירה מהירה שתעזור לכם לבחור ולרשום דומיין .fun

מהו דומיין .fun?

הדומיין .fun הוא דומיין כללי המיועד לבידור, תחביבים ופרויקטים משחקיים. הוא פתוח לכולם ומשמש לעתים קרובות למשחקים, אירועים, אתרי הומור וקהילות יצירתיות.

למי מתאים דומיין .fun?

דומיין .fun מתאים לבלוגי בידור, קהילות גיימינג, מארגני אירועים, שירותי מסיבות ויוצרי הומור המעוניינים להציג תוכן שובב, לבנות מותגים בלתי נשכחים ולסמן חוויות קלילות.

למה לבחור דומיין .fun?

דומיין .fun מאותת בבירור על תוכן מבדר, עוזר למבקרים להבין את האתר שלך במבט חטוף והופך את שמך לזכיר יותר. הוא תומך במיתוג עקבי באתר, בדוא"ל ובערוצי השיווק שלך.

מידע על הדומיין עבור .fun

סיווג דומיין
.fun
סוג TLD
gTLD
תקופת רישום מינימלית
שנה אחת
תקופת רישום מקסימלית
3 שנים
הגנת פרטיות הדומיין
חינם
הגנה פרימיום על דומיין
תוסף
RegistrarLock
DNSSEC
עמלת ICANN
⁦0.69⁩₪

למה לרשום את הדומיין שלך ב-Hostinger?

אין צורך בידע טכני
תמיכה מקצועית 24/7
הגנה על פרטיות הדומיין בחינם
דף בקרוב בחינם או אתר של קישור בביו
מחיר ללא תחרות
טיפים

איך להשיג את שם הדומיין הטוב ביותר

1. כללו את שם המותג שלכם

השתמשו בשם המותג שלכם או במילות מפתח כדי להגביר את הזיהוי והנראות בתוצאות החיפוש.
שמות דומיין מתחת לשלוש מילים קלים יותר לקריאה ולזכירה.
הימנעו ממקפים, מספרים, סלנג ומילים קשות לאיות.
בחרו סיומת שמתאימה לקהל היעד שלכם, בין אם הוא מקומי או גלובלי.
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שאלות נפוצות אודות דומיין fun

A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
At Hostinger, a .fun domain costs ⁦3.99⁩₪ for the first year. After that, the renewal fee is ⁦144.99⁩₪/שנה. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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