תנו לקול שלכם בית עם דומיין .blog
110.99₪/שנה7.99₪שנה ראשונהלשנה הראשונה
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אודות דומיין .blog
סקירה מהירה שתעזור לכם לבחור ולרשום דומיין .blog
מהו דומיין .blog?
הדומיין .blog הוא דומיין TLD כללי שנוצר עבור בלוגים ופרסום אישי או מקצועי. הוא פתוח לכולם ונמצא בשימוש נרחב על ידי כותבים, מותגים ואתרים המתמקדים בתוכן.
למי מיועד דומיין .blog?
דומיין .blog מתאים לכותבים, יוצרי תוכן, משווקים וצוותי מדיה שרוצים בית ברור למאמרים ומנהיגות דעה. הוא מתאים לבלוגים אישיים, מרכזי חדשות של חברות ופרויקטים של הוצאה לאור נישתיים.
למה לבחור דומיין .blog?
דומיין .blog מאותת בבירור על אתרים המתמקדים בתוכן, ועוזר למבקרים להבין את האתר שלך באופן מיידי ולזכור אותו בקלות. הוא מספק בחירה עקבית ומקצועית לפוסטים שלך, כתובות דוא"ל וצמיחת המותג שלך לטווח ארוך.
מידע על הדומיין עבור .blog
סיווג דומיין
.blog
סוג TLD
gTLD
תקופת רישום מינימלית
שנה אחת
תקופת רישום מקסימלית
3 שנים
הגנת פרטיות הדומיין
חינם
RegistrarLock
עמלת ICANN
0.69₪
למה לרשום את הדומיין שלך ב-Hostinger?
אין צורך בידע טכני
תמיכה מקצועית 24/7
הגנה על פרטיות הדומיין בחינם
דף בקרוב בחינם או אתר של קישור בביו
מחיר ללא תחרות
טיפים
איך להשיג את שם הדומיין הטוב ביותר
1. כללו את שם המותג שלכם
השתמשו בשם המותג שלכם או במילות מפתח כדי להגביר את הזיהוי והנראות בתוצאות החיפוש.
2. תדאגו שזה יהיה קצר
שמות דומיין מתחת לשלוש מילים קלים יותר לקריאה ולזכירה.
3. פחות זה יותר
הימנעו ממקפים, מספרים, סלנג ומילים קשות לאיות.
4. חשבו על הקהל שלכם
בחרו סיומת שמתאימה לקהל היעד שלכם, בין אם הוא מקומי או גלובלי.
5. פעלו מהר
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שאלות נפוצות אודות דומיין blog
What does a .blog domain mean?
A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Is a .blog domain trusted?
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Is a .blog a good domain?
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .blog domain or .com domain?
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Who can register a .blog domain?
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Are there restrictions on .blog domains?
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
How much does a .blog domain cost?
At Hostinger, a .blog domain costs 7.99₪ for the first year. After that, the renewal fee is 110.99₪/שנה. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.