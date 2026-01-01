תנו לקול שלכם בית עם דומיין .blog

110.99/שנה7.99שנה ראשונה
חסכו 93%
לשנה הראשונה
.blog

אודות דומיין .blog

סקירה מהירה שתעזור לכם לבחור ולרשום דומיין .blog

מהו דומיין .blog?

הדומיין .blog הוא דומיין TLD כללי שנוצר עבור בלוגים ופרסום אישי או מקצועי. הוא פתוח לכולם ונמצא בשימוש נרחב על ידי כותבים, מותגים ואתרים המתמקדים בתוכן.

למי מיועד דומיין .blog?

דומיין .blog מתאים לכותבים, יוצרי תוכן, משווקים וצוותי מדיה שרוצים בית ברור למאמרים ומנהיגות דעה. הוא מתאים לבלוגים אישיים, מרכזי חדשות של חברות ופרויקטים של הוצאה לאור נישתיים.

למה לבחור דומיין .blog?

דומיין .blog מאותת בבירור על אתרים המתמקדים בתוכן, ועוזר למבקרים להבין את האתר שלך באופן מיידי ולזכור אותו בקלות. הוא מספק בחירה עקבית ומקצועית לפוסטים שלך, כתובות דוא"ל וצמיחת המותג שלך לטווח ארוך.

מידע על הדומיין עבור .blog

סיווג דומיין
.blog
סוג TLD
gTLD
תקופת רישום מינימלית
שנה אחת
תקופת רישום מקסימלית
3 שנים
הגנת פרטיות הדומיין
חינם
RegistrarLock
עמלת ICANN
⁦0.69⁩₪

למה לרשום את הדומיין שלך ב-Hostinger?

אין צורך בידע טכני
תמיכה מקצועית 24/7
הגנה על פרטיות הדומיין בחינם
דף בקרוב בחינם או אתר של קישור בביו
מחיר ללא תחרות
טיפים

איך להשיג את שם הדומיין הטוב ביותר

1. כללו את שם המותג שלכם

השתמשו בשם המותג שלכם או במילות מפתח כדי להגביר את הזיהוי והנראות בתוצאות החיפוש.
שמות דומיין מתחת לשלוש מילים קלים יותר לקריאה ולזכירה.
הימנעו ממקפים, מספרים, סלנג ומילים קשות לאיות.
בחרו סיומת שמתאימה לקהל היעד שלכם, בין אם הוא מקומי או גלובלי.
דומיינים מעולים נמכרים במהירות - חפשו ואבטחו את שלכם עוד היום.התחל חיפוש

גלו סיומות דומיין אחרות

.com

הדומיין האהוב בעולם

⁦73.99⁩₪9.99שנה ראשונהבדקו זמינות

.online

העסק שלך, פתוח 24/7

⁦133.99⁩₪3.99שנה ראשונהבדקו זמינות

.shop

הפכו את הגולשים לקונים

⁦129.99⁩₪3.99שנה ראשונהבדקו זמינות

.io

הדומיין שכל סטארט-אפ רוצה

⁦277.99⁩₪118.99שנה ראשונהבדקו זמינות

.icu

תראו ללקוחות שלכם שאתם עושים עסקים עם icu.

⁦59.99⁩₪7.99שנה ראשונהבדקו זמינות

.xyz

רענן. מודרני. גמיש ללא סוף.

⁦73.99⁩₪7.99שנה ראשונהבדקו זמינות

.pro

הראו לעולם מה אתם עושים הכי טוב

⁦118.99⁩₪11.99שנה ראשונהבדקו זמינות

.cloud

היכן שעסקים מודרניים פועלים

⁦96.99⁩₪7.99שנה ראשונהבדקו זמינות

שאלות נפוצות אודות דומיין blog

A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
At Hostinger, a .blog domain costs ⁦7.99⁩₪ for the first year. After that, the renewal fee is ⁦110.99⁩₪/שנה. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

הפרטיות שלכם חשובה לנו

אתר זה משתמש בעוגיות אשר נחוצות לתפקודו התקין של האתר וכדי לקבל מידע אודות שימושכם בו, כמו גם למטרות שיווקיות. ע"י מתן אישורכם, אתם מסכימים לאחסון עוגיות במכשירכם עבור פרסום ממוקד, התאמה-אישית, וניתוח נתונים כמתואר במדיניות העוגיות שלנו.