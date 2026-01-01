הפעל את האפליקציה שלך עם דומיין .app

73.99/שנה36.99שנה ראשונה
חסכו 50%
לשנה הראשונה
.app

אודות דומיין .app

סקירה מהירה שתעזור לכם לבחור ולרשום דומיין .app

מהו דומיין .app?

.app הוא דומיין ברמה עליונה גנרי מאובטח המיועד לאפליקציות, מפתחים ופרויקטים טכנולוגיים. הוא אוכף HTTPS כברירת מחדל, מה שהופך אותו לאידיאלי עבור אתרי תוכנה, מובייל ואפליקציות אינטרנט.

למי מיועד דומיין .app?

דומיין .app אידיאלי עבור מפתחי אפליקציות, סטארט-אפים של תוכנה, מוצרי SaaS ואולפני משחקים ניידים שרוצים בית מאובטח ומזוהה להורדות, עדכונים ודפי מוצרים בפלטפורמות שונות.

למה לבחור דומיין .app?

דומיין .app מאותת בבירור על מיקוד בתוכנה או במובייל, ועוזר למשתמשים לזהות ולסמוך על האתר שלך. הוא תומך בכתובות URL מאובטחות ובלתי נשכחות ובמיתוג עקבי באתרי אינטרנט, כתובות דוא"ל ונכסי שיווק.

מידע על הדומיין עבור .app

סיווג דומיין
.app
סוג TLD
gTLD
תקופת רישום מינימלית
שנה אחת
תקופת רישום מקסימלית
שנה אחת
הגנת פרטיות הדומיין
חינם
RegistrarLock
דומיינים של IDN
DNSSEC
עמלת ICANN
⁦0.69⁩₪

למה לרשום את הדומיין שלך ב-Hostinger?

אין צורך בידע טכני
תמיכה מקצועית 24/7
הגנה על פרטיות הדומיין בחינם
דף בקרוב בחינם או אתר של קישור בביו
מחיר ללא תחרות
טיפים

איך להשיג את שם הדומיין הטוב ביותר

1. כללו את שם המותג שלכם

השתמשו בשם המותג שלכם או במילות מפתח כדי להגביר את הזיהוי והנראות בתוצאות החיפוש.
שמות דומיין מתחת לשלוש מילים קלים יותר לקריאה ולזכירה.
הימנעו ממקפים, מספרים, סלנג ומילים קשות לאיות.
בחרו סיומת שמתאימה לקהל היעד שלכם, בין אם הוא מקומי או גלובלי.
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שאלות נפוצות אודות דומיין app

A .app domain is a web address ending in .app. It’s commonly used for apps, software products, and digital services, and it signals a technology-focused site.
Yes. .app is a valid top-level domain with its own official registry, so it works like other domain extensions in browsers, email systems, and search tools. It’s also widely recognized for app-related sites.
Yes, if your site is about an app, developer tool, or software product. Search engines treat .app the same as other extensions for SEO, so content and relevance matter more than the ending.
Choose .app if you want a name that clearly fits an app or tech product, or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .app domain. There are no special eligibility requirements, so it is open to individuals, businesses, and organizations.
Yes. The name must follow standard domain rules, and some reserved or invalid names cannot be registered. For example, a domain name cannot include spaces, and registry rules still apply.
At Hostinger, a .app domain costs ⁦36.99⁩₪ for the first year. After that, the renewal fee is ⁦73.99⁩₪/שנה. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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