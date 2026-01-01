הפעל את האפליקציה שלך עם דומיין .app
73.99₪/שנה36.99₪שנה ראשונהלשנה הראשונה
חסכו 50%
אודות דומיין .app
סקירה מהירה שתעזור לכם לבחור ולרשום דומיין .app
מהו דומיין .app?
.app הוא דומיין ברמה עליונה גנרי מאובטח המיועד לאפליקציות, מפתחים ופרויקטים טכנולוגיים. הוא אוכף HTTPS כברירת מחדל, מה שהופך אותו לאידיאלי עבור אתרי תוכנה, מובייל ואפליקציות אינטרנט.
למי מיועד דומיין .app?
דומיין .app אידיאלי עבור מפתחי אפליקציות, סטארט-אפים של תוכנה, מוצרי SaaS ואולפני משחקים ניידים שרוצים בית מאובטח ומזוהה להורדות, עדכונים ודפי מוצרים בפלטפורמות שונות.
למה לבחור דומיין .app?
דומיין .app מאותת בבירור על מיקוד בתוכנה או במובייל, ועוזר למשתמשים לזהות ולסמוך על האתר שלך. הוא תומך בכתובות URL מאובטחות ובלתי נשכחות ובמיתוג עקבי באתרי אינטרנט, כתובות דוא"ל ונכסי שיווק.
מידע על הדומיין עבור .app
סיווג דומיין
.app
סוג TLD
gTLD
תקופת רישום מינימלית
שנה אחת
תקופת רישום מקסימלית
שנה אחת
הגנת פרטיות הדומיין
חינם
RegistrarLock
דומיינים של IDN
DNSSEC
עמלת ICANN
0.69₪
למה לרשום את הדומיין שלך ב-Hostinger?
אין צורך בידע טכני
תמיכה מקצועית 24/7
הגנה על פרטיות הדומיין בחינם
דף בקרוב בחינם או אתר של קישור בביו
מחיר ללא תחרות
טיפים
איך להשיג את שם הדומיין הטוב ביותר
1. כללו את שם המותג שלכם
השתמשו בשם המותג שלכם או במילות מפתח כדי להגביר את הזיהוי והנראות בתוצאות החיפוש.
2. תדאגו שזה יהיה קצר
שמות דומיין מתחת לשלוש מילים קלים יותר לקריאה ולזכירה.
3. פחות זה יותר
הימנעו ממקפים, מספרים, סלנג ומילים קשות לאיות.
4. חשבו על הקהל שלכם
בחרו סיומת שמתאימה לקהל היעד שלכם, בין אם הוא מקומי או גלובלי.
5. פעלו מהר
גלו סיומות דומיין אחרות
.com
הדומיין האהוב בעולם
.online
העסק שלך, פתוח 24/7
.shop
הפכו את הגולשים לקונים
.io
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.icu
תראו ללקוחות שלכם שאתם עושים עסקים עם icu.
.xyz
רענן. מודרני. גמיש ללא סוף.
.pro
הראו לעולם מה אתם עושים הכי טוב
.cloud
היכן שעסקים מודרניים פועלים
שאלות נפוצות אודות דומיין app
What does a .app domain mean?
A .app domain is a web address ending in .app. It’s commonly used for apps, software products, and digital services, and it signals a technology-focused site.
Is a .app domain trusted?
Yes. .app is a valid top-level domain with its own official registry, so it works like other domain extensions in browsers, email systems, and search tools. It’s also widely recognized for app-related sites.
Is a .app a good domain?
Yes, if your site is about an app, developer tool, or software product. Search engines treat .app the same as other extensions for SEO, so content and relevance matter more than the ending.
Should I choose a .app domain or .com domain?
Choose .app if you want a name that clearly fits an app or tech product, or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .app domain?
Anyone can register a .app domain. There are no special eligibility requirements, so it is open to individuals, businesses, and organizations.
Are there restrictions on .app domains?
Yes. The name must follow standard domain rules, and some reserved or invalid names cannot be registered. For example, a domain name cannot include spaces, and registry rules still apply.
How much does a .app domain cost?
At Hostinger, a .app domain costs 36.99₪ for the first year. After that, the renewal fee is 73.99₪/שנה. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.