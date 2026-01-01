Hostinger Mail לעומת Zoho Mail

מחפשים אלטרנטיבות ל- Zoho Mail? השוואת Hostinger ו- Zoho במבט אחד כדי למצוא את שירות אירוח הדואר האלקטרוני העסקי המתאים לצרכים שלך.
ראה השוואה

למה לבחור ב-Hostinger Mail?

אימייל מעולה לא חייב להיות מסובך או יקר. הנה המקום שבו Hostinger מספקת את השירות.

ערך שבאמת הגיוני

תיבת דואר נכנס מקצועית לא צריכה לעלות הון תועפות. Hostinger Business Email מספקת לכם כתובת ממותגת, אבטחה איתנה ומרחב לצמיחה - ללא העלאות פתאומיות של חידוש החשבון.

פעיל תוך דקות

אין כאבי ראש טכניים של הגדרה. בין אם הדומיין שלכם נמצא ב-Hostinger ובין אם לא, הפעלת תיבת הדואר הנכנס שלכם דורשת רק כמה לחיצות - והאימייל המקצועי הראשון שלכם מוכן לשליחה.

הדברים החיוניים, מכוסים

סינון דואר זבל, אימות דוא"ל, גישה ניידת וכלי כתיבה מבוססי בינה מלאכותית - הכל מובנה. כך שתוכלו להתמקד בעסק שלכם, לא בתיבת הדואר הנכנס.

השוואה ראש בראש

השווה מחירים ותכונות במבט חטוף.
Hostinger Mail
Zoho Mail

מחיר התחלתי לתיבת דואר*

Starts at ⁦1.99⁩₪/חוֹדֶשׁ
דולר אחד לחודש

דומיין חינם

כן
לא

אחסון לכל תיבת דואר

10GB-50GB
5GB-100GB

כינויי דוא"ל

עד 30
עד 30

כללי העברה

כן
כן

מענה אוטומטי

כן
כן

הגנה מפני ספאם ווירוסים

כן
כן

DKIM/DMARC/SPF/ARC

כן
כן

ראה מי פתח את האימיילים שלך

כל התוכניות
לא

אינטראקציות בדוא"ל

כן
לא

תכונות בינה מלאכותית

כן, עוזר בינה מלאכותית, כתיבה בבינה מלאכותית, חיפוש חכם וסיכומים
כן, עוזר בינה מלאכותית

דוא"ל סוכן

כן
לא

תמיכת לקוחות

צ'אט חי 24/7
24/7 דואר אלקטרוני; צ'אט על תוכניות בתשלום

ציון ביקורת ב-Trustpilot

4.5 / 5.0
4.0 / 5.0
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*תאריך ההשוואה: 1 ביוני, 2026.

גלו מדוע 5+ מיליון בעלי אתרים בוחרים ב-Hostinger

אל תסמכו רק על המילה שלנו – הנה מה שאנשים שהשתמשו בשירותי הדוא"ל העסקיים של Hostinger אומרים על החוויה שלהם.

Simos

Review provider

אני משתמש ב-Hostinger כבר יותר משנה, ואני מתרשם בצורה יוצאת דופן. בעוד שהמקצועיות הכללית שלהם ניכרת, שירות הדוא"ל שלהם באמת פנטסטי - אמין, קל להגדרה ומושלם לתקשורת מקצועית.

Bob Stewart

Review provider

לשירות של Hostinger יש את מה שאני צריך עבור דוא"ל ודומיין עם התכונות הנכונות ומחיר הוגן. שירותי אירוח אחרים טוענים שהם הטובים ביותר אבל הם טומנים אותך במורכבות ובשיווק.

OASK Publishers

Review provider

אני משתמש בשירותי הדוא"ל של Hostinger לתקשורת עסקית, ובסך הכל, החוויה הייתה חלקה ואמינה. תהליך ההתקנה היה פשוט, וחיבור כתובות דוא"ל של דומיין מותאם אישית היה קל, אפילו ללא ידע טכני מתקדם.

רכשו את תוכנית הדוא"ל העסקית שלכם המופעלת על ידי בינה מלאכותית

החזר כספי מובטח עד 30 יום

בטלו בכל עת

תמיכה 24/7

תוכנית של 48 חודשים
83% הנחה
Starter
הכי טוב עבור: יזמים עצמאיים
11.99
1.99/חודש
בחירת תוכנית
מחיר לתיבת דואר. לתקופה של 48 חודשים. מתחדש ב-⁦5.99⁩₪/חודש לתקופה של 48 חודשים.
תיבת דואר אחת כלולה
5GB אחסון פר תיבת דואר
5 כללי העברה
5 כינויי אימייל

יתרונות:

Agentic Mail
הפופולרי ביותר
69% הנחה
Standard
הכי טוב עבור: עסקים קטנים המוכנים להתרחב
12.99
3.99/חודש
בחירת תוכנית
מחיר לתיבת דואר. לתקופה של 48 חודשים. מתחדש ב-⁦8.99⁩₪/חודש לתקופה של 48 חודשים.
תיבת דואר אחת כלולה
20GB אחסון פר תיבת דואר
20 כללי העברה
10 כינויי אימייל

יתרונות:

חפשו, השיבו, סכמו, וכתבו - הכל בעזרת כלי AI - ללא הגבלה
ראו מי פתחו את המיילים שלכם
תגובות אימייל חכמות מבוססות-AI
תשובות אוטומטיות
Agentic Mail
65% הנחה
Premium
הכי טוב עבור: צוותים שמתרחבים
22.99
7.99/חודש
בחירת תוכנית
מחיר לתיבת דואר. לתקופה של 48 חודשים. מתחדש ב-⁦14.99⁩₪/חודש לתקופה של 48 חודשים.
תיבת דואר אחת כלולה
50GB אחסון פר תיבת דואר
50 כללי העברה
30 כינויי אימייל

יתרונות:

דומיין בחינם לשנה אחת
עקבו אחר לחיצות על קישורים ופתיחות קבצים
חפשו, השיבו, סכמו, וכתבו - הכל בעזרת כלי AI - ללא הגבלה
ראו מי פתחו את המיילים שלכם
תשובות אוטומטיות
Agentic Mail
83% הנחה
Starter
הכי טוב עבור: יזמים עצמאיים
11.99
1.99/חודש
בחירת תוכנית
מחיר לתיבת דואר. לתקופה של 48 חודשים. מתחדש ב-⁦5.99⁩₪/חודש לתקופה של 48 חודשים.
תיבת דואר אחת כלולה
5GB אחסון פר תיבת דואר
5 כללי העברה
5 כינויי אימייל

יתרונות:

Agentic Mail
הפופולרי ביותר
69% הנחה
Standard
הכי טוב עבור: עסקים קטנים המוכנים להתרחב
12.99
3.99/חודש
בחירת תוכנית
מחיר לתיבת דואר. לתקופה של 48 חודשים. מתחדש ב-⁦8.99⁩₪/חודש לתקופה של 48 חודשים.
תיבת דואר אחת כלולה
20GB אחסון פר תיבת דואר
20 כללי העברה
10 כינויי אימייל

יתרונות:

חפשו, השיבו, סכמו, וכתבו - הכל בעזרת כלי AI - ללא הגבלה
ראו מי פתחו את המיילים שלכם
תגובות אימייל חכמות מבוססות-AI
תשובות אוטומטיות
Agentic Mail
65% הנחה
Premium
הכי טוב עבור: צוותים שמתרחבים
22.99
7.99/חודש
בחירת תוכנית
מחיר לתיבת דואר. לתקופה של 48 חודשים. מתחדש ב-⁦14.99⁩₪/חודש לתקופה של 48 חודשים.
תיבת דואר אחת כלולה
50GB אחסון פר תיבת דואר
50 כללי העברה
30 כינויי אימייל

יתרונות:

דומיין בחינם לשנה אחת
עקבו אחר לחיצות על קישורים ופתיחות קבצים
חפשו, השיבו, סכמו, וכתבו - הכל בעזרת כלי AI - ללא הגבלה
ראו מי פתחו את המיילים שלכם
תשובות אוטומטיות
Agentic Mail

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

הגנה מפני ספאם, וירוסים, ופישינג
גשו לאימייל בכל אפליקציה או מכשיר
עקבו אחר כל סוגי הפעילות בתיבת הדואר בעזרת יומני ביקורת
אבטחו נתונים עם הצפנה מקצה לקצה
העבירו את המיילים שלכם בקלות
הגדירו מענה אוטומטי למתי שאתם לא זמינים
העבירו מיילים לכל כתובת אימייל אחרת
תפסו מיילים שנשלחו לכתובות שנכתבו עם שגיאה
וובמייל מהיר, נקי, וקל לשימוש
הגנה מפני ספאם, וירוסים, ופישינג
גשו לאימייל בכל אפליקציה או מכשיר
עקבו אחר כל סוגי הפעילות בתיבת הדואר בעזרת יומני ביקורת
אבטחו נתונים עם הצפנה מקצה לקצה
העבירו את המיילים שלכם בקלות
הגדירו מענה אוטומטי למתי שאתם לא זמינים
העבירו מיילים לכל כתובת אימייל אחרת
תפסו מיילים שנשלחו לכתובות שנכתבו עם שגיאה
וובמייל מהיר, נקי, וקל לשימוש

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

תביא את תיבת הדואר הנכנס שלך איתך

עוברים מספק אמייל אחר? העבירו את האימיילים, התיקיות ואנשי הקשר שלכם באופן כמעט מיידי עם Kodee, עוזר AI של תיבת הדואר שלכם.
העברת תיבת דואר
תביא את תיבת הדואר הנכנס שלך איתך

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