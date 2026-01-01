Hostinger Mail לעומת Zoho Mail

למה לבחור ב-Hostinger Mail?
אימייל מעולה לא חייב להיות מסובך או יקר. הנה המקום שבו Hostinger מספקת את השירות.
ערך שבאמת הגיוני
תיבת דואר נכנס מקצועית לא צריכה לעלות הון תועפות. Hostinger Business Email מספקת לכם כתובת ממותגת, אבטחה איתנה ומרחב לצמיחה - ללא העלאות פתאומיות של חידוש החשבון.
פעיל תוך דקות
אין כאבי ראש טכניים של הגדרה. בין אם הדומיין שלכם נמצא ב-Hostinger ובין אם לא, הפעלת תיבת הדואר הנכנס שלכם דורשת רק כמה לחיצות - והאימייל המקצועי הראשון שלכם מוכן לשליחה.
הדברים החיוניים, מכוסים
סינון דואר זבל, אימות דוא"ל, גישה ניידת וכלי כתיבה מבוססי בינה מלאכותית - הכל מובנה. כך שתוכלו להתמקד בעסק שלכם, לא בתיבת הדואר הנכנס.
השוואה ראש בראש
השווה מחירים ותכונות במבט חטוף.
*תאריך ההשוואה: 1 ביוני, 2026.
גלו מדוע 5+ מיליון בעלי אתרים בוחרים ב-Hostinger
אל תסמכו רק על המילה שלנו – הנה מה שאנשים שהשתמשו בשירותי הדוא"ל העסקיים של Hostinger אומרים על החוויה שלהם.
Simos
אני משתמש ב-Hostinger כבר יותר משנה, ואני מתרשם בצורה יוצאת דופן. בעוד שהמקצועיות הכללית שלהם ניכרת, שירות הדוא"ל שלהם באמת פנטסטי - אמין, קל להגדרה ומושלם לתקשורת מקצועית.
Bob Stewart
לשירות של Hostinger יש את מה שאני צריך עבור דוא"ל ודומיין עם התכונות הנכונות ומחיר הוגן. שירותי אירוח אחרים טוענים שהם הטובים ביותר אבל הם טומנים אותך במורכבות ובשיווק.
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תוכנית של 48 חודשים
הפופולרי ביותר
69% הנחה
Standard
הכי טוב עבור: עסקים קטנים המוכנים להתרחב
3.99₪/חודש
12.99₪
מחיר לתיבת דואר. לתקופה של 48 חודשים. מתחדש ב-8.99₪/חודש לתקופה של 48 חודשים.
תיבת דואר אחת כלולה
20GB אחסון פר תיבת דואר
20 כללי העברה
10 כינויי אימייל
יתרונות:
חפשו, השיבו, סכמו, וכתבו - הכל בעזרת כלי AI - ללא הגבלה
ראו מי פתחו את המיילים שלכם
תגובות אימייל חכמות מבוססות-AI
תשובות אוטומטיות
Agentic Mail
65% הנחה
Premium
הכי טוב עבור: צוותים שמתרחבים
7.99₪/חודש
22.99₪
מחיר לתיבת דואר. לתקופה של 48 חודשים. מתחדש ב-14.99₪/חודש לתקופה של 48 חודשים.
תיבת דואר אחת כלולה
50GB אחסון פר תיבת דואר
50 כללי העברה
30 כינויי אימייל
יתרונות:
דומיין בחינם לשנה אחת
עקבו אחר לחיצות על קישורים ופתיחות קבצים
חפשו, השיבו, סכמו, וכתבו - הכל בעזרת כלי AI - ללא הגבלה
ראו מי פתחו את המיילים שלכם
תשובות אוטומטיות
Agentic Mail
הפופולרי ביותר
69% הנחה
Standard
הכי טוב עבור: עסקים קטנים המוכנים להתרחב
3.99₪/חודש
12.99₪
מחיר לתיבת דואר. לתקופה של 48 חודשים. מתחדש ב-8.99₪/חודש לתקופה של 48 חודשים.
תיבת דואר אחת כלולה
20GB אחסון פר תיבת דואר
20 כללי העברה
10 כינויי אימייל
יתרונות:
חפשו, השיבו, סכמו, וכתבו - הכל בעזרת כלי AI - ללא הגבלה
ראו מי פתחו את המיילים שלכם
תגובות אימייל חכמות מבוססות-AI
תשובות אוטומטיות
Agentic Mail
65% הנחה
Premium
הכי טוב עבור: צוותים שמתרחבים
7.99₪/חודש
22.99₪
מחיר לתיבת דואר. לתקופה של 48 חודשים. מתחדש ב-14.99₪/חודש לתקופה של 48 חודשים.
תיבת דואר אחת כלולה
50GB אחסון פר תיבת דואר
50 כללי העברה
30 כינויי אימייל
יתרונות:
דומיין בחינם לשנה אחת
עקבו אחר לחיצות על קישורים ופתיחות קבצים
חפשו, השיבו, סכמו, וכתבו - הכל בעזרת כלי AI - ללא הגבלה
ראו מי פתחו את המיילים שלכם
תשובות אוטומטיות
Agentic Mail
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
הגנה מפני ספאם, וירוסים, ופישינג
גשו לאימייל בכל אפליקציה או מכשיר
עקבו אחר כל סוגי הפעילות בתיבת הדואר בעזרת יומני ביקורת
אבטחו נתונים עם הצפנה מקצה לקצה
העבירו את המיילים שלכם בקלות
הגדירו מענה אוטומטי למתי שאתם לא זמינים
העבירו מיילים לכל כתובת אימייל אחרת
תפסו מיילים שנשלחו לכתובות שנכתבו עם שגיאה
וובמייל מהיר, נקי, וקל לשימוש
הגנה מפני ספאם, וירוסים, ופישינג
גשו לאימייל בכל אפליקציה או מכשיר
עקבו אחר כל סוגי הפעילות בתיבת הדואר בעזרת יומני ביקורת
אבטחו נתונים עם הצפנה מקצה לקצה
העבירו את המיילים שלכם בקלות
הגדירו מענה אוטומטי למתי שאתם לא זמינים
העבירו מיילים לכל כתובת אימייל אחרת
תפסו מיילים שנשלחו לכתובות שנכתבו עם שגיאה
וובמייל מהיר, נקי, וקל לשימוש