Deepseek pojas
Instalirajte Deepseek pojas jednim klikom
Odaberite svoj savršeni plan Deepseek pojasa
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Pametniji tijekovi rada za dublju analizu
Sve što vam je potrebno za vaš Deepseek pojas
Napredna sigurnost
Uhvatite sve zlonamjerne datoteke skenerom zlonamjernog softvera. Osigurajte svoj poslužitelj DDoS zaštitom i ugrađenim vatrozidom. Kontrolirajte pristup svojoj web stranici pomoću namjenske IP adrese.
Vrhunske performanse
Vaš server će raditi na AMD EPYC procesorima i NVMe SSD pohrani, a dobit ćete i infrastrukturu od 300 Mb/s za svoje potrebe. Ako vam je potrebno više VPS resursa, nadogradite ih u bilo kojem trenutku uz nekoliko klikova.
Potpuna kontrola s izlazom
Konfigurirajte svoj Deepseek Harness s punim root pristupom kako želite. Prije bilo kakvih većih promjena, napravite besplatnu ručnu snimku stanja. Ako ništa drugo, vratite podatke pomoću najnovije besplatne automatske sigurnosne kopije.
Napredna sigurnost
Uhvatite sve zlonamjerne datoteke skenerom zlonamjernog softvera. Osigurajte svoj poslužitelj DDoS zaštitom i ugrađenim vatrozidom. Kontrolirajte pristup svojoj web stranici pomoću namjenske IP adrese.
Vrhunske performanse
Vaš server će raditi na AMD EPYC procesorima i NVMe SSD pohrani, a dobit ćete i infrastrukturu od 300 Mb/s za svoje potrebe. Ako vam je potrebno više VPS resursa, nadogradite ih u bilo kojem trenutku uz nekoliko klikova.
Potpuna kontrola s izlazom
Konfigurirajte svoj Deepseek Harness s punim root pristupom kako želite. Prije bilo kakvih većih promjena, napravite besplatnu ručnu snimku stanja. Ako ništa drugo, vratite podatke pomoću najnovije besplatne automatske sigurnosne kopije.
Deepseek pojas na koji se možete osloniti
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