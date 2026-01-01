Do 69 % popusta na

Deepseek pojas

Instalirajte Deepseek pojas jednim klikom

Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
Skener zlonamjernog softvera
Hostinger Agent AI asistent
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
pojas za duboko traženje

Odaberite svoj savršeni plan Deepseek pojasa

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatne tjedne sigurnosne kopije
Upravljanje vatrozidom
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
AI web terminal
Besplatna domena za 1 godinu
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatne tjedne sigurnosne kopije
Upravljanje vatrozidom
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
AI web terminal
Besplatna domena za 1 godinu

Svi se planovi plaćaju unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Pametniji tijekovi rada za dublju analizu

Deepseek Harness je okvir otvorenog koda u kojem je svaka mogućnost dodatak. Modeli, alati, vještine, pa čak i drugi agenti za kodiranje mogu se mijenjati i rekomponirati, što vam daje potpunu kontrolu nad načinom na koji se vaši AI agenti grade i pokreću bez dodirivanja jezgre.

Pokretanje Deepseek Harnessa na VPS-u omogućuje vam potpunu kontrolu nad resursima uz prilagođavanje kapaciteta potrebama projekta. Ova postavka podržava dosljedne performanse za više analiza i olakšava sigurno upravljanje radnim opterećenjima tijekom vremena.
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Deepseek pojas

Sve što vam je potrebno za vaš Deepseek pojas

Dajte svojim Deepseek Harness agentima namjenske resurse za izvršavanje težih zadataka s performansama i kontrolom koja vam je potrebna.

Napredna sigurnost

Uhvatite sve zlonamjerne datoteke skenerom zlonamjernog softvera. Osigurajte svoj poslužitelj DDoS zaštitom i ugrađenim vatrozidom. Kontrolirajte pristup svojoj web stranici pomoću namjenske IP adrese.

Deepseek pojas

Vrhunske performanse

Vaš server će raditi na AMD EPYC procesorima i NVMe SSD pohrani, a dobit ćete i infrastrukturu od 300 Mb/s za svoje potrebe. Ako vam je potrebno više VPS resursa, nadogradite ih u bilo kojem trenutku uz nekoliko klikova.

Deepseek pojas

Potpuna kontrola s izlazom

Konfigurirajte svoj Deepseek Harness s punim root pristupom kako želite. Prije bilo kakvih većih promjena, napravite besplatnu ručnu snimku stanja. Ako ništa drugo, vratite podatke pomoću najnovije besplatne automatske sigurnosne kopije.

Deepseek pojas

Napredna sigurnost

Uhvatite sve zlonamjerne datoteke skenerom zlonamjernog softvera. Osigurajte svoj poslužitelj DDoS zaštitom i ugrađenim vatrozidom. Kontrolirajte pristup svojoj web stranici pomoću namjenske IP adrese.

Deepseek pojas

Vrhunske performanse

Vaš server će raditi na AMD EPYC procesorima i NVMe SSD pohrani, a dobit ćete i infrastrukturu od 300 Mb/s za svoje potrebe. Ako vam je potrebno više VPS resursa, nadogradite ih u bilo kojem trenutku uz nekoliko klikova.

Deepseek pojas

Potpuna kontrola s izlazom

Konfigurirajte svoj Deepseek Harness s punim root pristupom kako želite. Prije bilo kakvih većih promjena, napravite besplatnu ručnu snimku stanja. Ako ništa drugo, vratite podatke pomoću najnovije besplatne automatske sigurnosne kopije.

Deepseek pojas

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Lokalna implementacija. Globalni doseg

Povećajte brzinu učitavanja odabirom lokacije poslužitelja koja je što bliže vašoj publici. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.

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Deepseek pojas na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀

Noel
Noel

Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.

Omkar
Omkar

Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i ne mogu biti više zadivljen. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.

Sylvain
Sylvain

Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.

Martin K
Martin K

Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.

Radite pametnije s Kodeejem

Kodee – vaš ljubazni AI asistent – tu je da vam pomogne s bilo kakvim pitanjima vezanim uz VPS.

AI agent je uvijek uključen i dostupan bez dodatnih troškova, te pomaže u svim zadacima upravljanja VPS-om. Bez obzira popravljate li pogrešku, ažurirate vatrozid ili upravljate podacima, AI agent pojednostavljuje proces i štedi vam vrijeme pretvarajući jednostavne upute u pouzdane operacije poslužitelja.
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Deepseek pojas

30-dnevno jamstvo povrata novca

Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.

Počnite danas
Google
Rating:
4.8/5
1,237
recenzije
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
recenzije
WpBeginner
Rating:
4.7
874
recenzije

Često postavljana pitanja o Deepseek Harness VPS-u

Dobijte odgovore na najčešće postavljana pitanja o uslugama Deepseek Harnessa.
DeepSeek Harness je alat za agente otvorenog koda koji pruža okruženje za izvođenje AI agenta temeljeno na dodacima, posebno za tijekove rada s kodiranjem i automatizacijom. Na VPS-u možete pokretati njegovo web ili terminalno korisničko sučelje, povezati se s pružateljima LLM-a kao što je DeepSeek i orkestrirati dodatke za zadatke poput uređivanja koda, refaktoriranja projekata, obrade podataka i drugih tijekova rada vođenih agentima.
Pokretanje DeepSeek Harnessa na VPS-u održava vaše agentsko okruženje uvijek uključenim, tako da se dugotrajni zadaci i pozadinski tijekovi rada mogu nastaviti čak i kada je vaše prijenosno računalo izvan mreže. VPS također centralizira vašu konfiguraciju, dodatke i radne prostore na jednoj dostupnoj lokaciji, što je korisno ako želite pristupiti harnessu s više uređaja ili surađivati ​​s članovima tima putem sigurnih veza.
S VPS-om obično imate root ili sudo pristup, tako da kontrolirate cijeli DeepSeek Harness stack: Node.js verzije, varijable okruženja, pravila vatrozida, upravitelje procesa i raspored pohrane. Možete upravljati dodacima iz Git izvora, povezivati ​​prilagođene alate i modelirati krajnje točke te skriptirati automatizaciju na razini sustava oko sustava pomoću shell-a, cron-a, Docker-a ili drugih alata za orkestraciju koji odgovaraju vašem tijeku rada.
VPS je vrlo prikladan za DeepSeek Harness jer možete odabrati profile CPU-a, memorije i diska koji odgovaraju opterećenju vaših agenata i skalirati ih kako raste upotreba. Proces povezivanja možete nadzirati alatima poput systemd-a ili Dockera, koristiti snimke i sigurnosne kopije za oporavak te postaviti poslužitelj u regije blizu krajnjih točaka vašeg modela kako biste smanjili latenciju za API pozive.
Ova postavka je idealna za razvojne programere, stručnjake za podatke i male timove koji žele trajnu, dijeljenu umjetnu inteligenciju za projekte kodiranja i automatizacije. Također je prikladna za napredne korisnike koji često rade s više računala, trebaju reproducibilna okruženja za eksperimente ili žele hostirati prilagodljiv radni prostor agenta koji se s vremenom može razvijati s dodacima i novim tijekovima rada.

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