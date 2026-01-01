Ova postavka je idealna za razvojne programere, stručnjake za podatke i male timove koji žele trajnu, dijeljenu umjetnu inteligenciju za projekte kodiranja i automatizacije. Također je prikladna za napredne korisnike koji često rade s više računala, trebaju reproducibilna okruženja za eksperimente ili žele hostirati prilagodljiv radni prostor agenta koji se s vremenom može razvijati s dodacima i novim tijekovima rada.