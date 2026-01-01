Μέχρι 69% off

Deepseek Harness

Ανάπτυξη Deepseek Harness με ένα κλικ

Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
Ανιχνευτής κακόβουλου λογισμικού
Hostinger Agent AI βοηθός
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Deepseek Χάρνεϊ

Επιλέξτε το τέλειο σχέδιο Deepseek Harness σας

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
Διαχείριση τείχους προστασίας
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
AI Web terminal
Δωρεάν domain για 1 έτος
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
Διαχείριση τείχους προστασίας
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
AI Web terminal
Δωρεάν domain για 1 έτος

Όλα τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει τη συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό των μηνών του πακέτου σας.

Ευφυέστερες ροές εργασίας για βαθύτερη ανάλυση

Το Deepseek Harness είναι ένα πλαίσιο ανοικτού κώδικα όπου κάθε δυνατότητα είναι ένα πρόσθετο. Τα μοντέλα, τα εργαλεία, οι δεξιότητες, ακόμη και άλλοι πράκτορες κωδικοποίησης μπορούν να αντικατασταθούν και να ανασυσταθούν, δίνοντάς σας πλήρη έλεγχο για το πώς οι πράκτορες AI σας κατασκευάζονται και εκτελούνται χωρίς να αγγίζετε τον πυρήνα.

Η εκτέλεση του Deepseek Harness σε ένα VPS σας επιτρέπει να διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο των πόρων, ενώ ταυτόχρονα προσαρμόζετε την χωρητικότητα στις ανάγκες του έργου. Αυτή η ρύθμιση υποστηρίζει συνεπή απόδοση για πολλαπλές αναλύσεις και διευκολύνει τη διαχείριση φορτίων εργασίας με ασφάλεια με την πάροδο του χρόνου.
Ξεκινήστε
Deepseek Harness

Όλα όσα χρειάζεστε για το Deepseek Harness σας

Δώστε στους πράκτορες Deepseek Harness ειδικούς πόρους για να εκτελέσουν βαρύτερα φορτία εργασίας με την απόδοση και τον έλεγχο που χρειάζεστε.

Προηγμένη ασφάλεια

Εντοπίστε τυχόν κακόβουλα αρχεία με ένα σαρωτή κακόβουλου λογισμικού. Ασφαλίστε τον διακομιστή σας με προστασία DDoS και ενσωματωμένο τείχος προστασίας. Ελέγξτε την προσβασιμότητα του ιστότοπού σας με μια αποκλειστική διεύθυνση IP.

Deepseek Harness

Κορυφαία απόδοση

Ο διακομιστής σας θα λειτουργεί με επεξεργαστές AMD EPYC και αποθηκευτικό χώρο NVMe SSD και θα έχετε μια υποδομή 300 Mb/s για τις ανάγκες σας. Εάν χρειάζεστε περισσότερους πόρους VPS, αναβαθμίστε ανά πάσα στιγμή με λίγα μόνο κλικ.

Deepseek Harness

Πλήρης έλεγχος με διέξοδο

Διαμορφώστε το Deepseek Harness σας με πλήρη πρόσβαση root όπως θέλετε. Πριν κάνετε οποιαδήποτε σημαντικές αλλαγές, κάντε ένα δωρεάν χειροκίνητο στιγμιότυπο. Εάν υπάρχει κάτι, επαναφέρετε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας το τελευταίο δωρεάν αυτόματο αντίγραφο ασφαλείας.

Deepseek Harness

Προηγμένη ασφάλεια

Εντοπίστε τυχόν κακόβουλα αρχεία με ένα σαρωτή κακόβουλου λογισμικού. Ασφαλίστε τον διακομιστή σας με προστασία DDoS και ενσωματωμένο τείχος προστασίας. Ελέγξτε την προσβασιμότητα του ιστότοπού σας με μια αποκλειστική διεύθυνση IP.

Deepseek Harness

Κορυφαία απόδοση

Ο διακομιστής σας θα λειτουργεί με επεξεργαστές AMD EPYC και αποθηκευτικό χώρο NVMe SSD και θα έχετε μια υποδομή 300 Mb/s για τις ανάγκες σας. Εάν χρειάζεστε περισσότερους πόρους VPS, αναβαθμίστε ανά πάσα στιγμή με λίγα μόνο κλικ.

Deepseek Harness

Πλήρης έλεγχος με διέξοδο

Διαμορφώστε το Deepseek Harness σας με πλήρη πρόσβαση root όπως θέλετε. Πριν κάνετε οποιαδήποτε σημαντικές αλλαγές, κάντε ένα δωρεάν χειροκίνητο στιγμιότυπο. Εάν υπάρχει κάτι, επαναφέρετε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας το τελευταίο δωρεάν αυτόματο αντίγραφο ασφαλείας.

Deepseek Harness

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια.

Αυξήστε την ταχύτητα φόρτωσης επιλέγοντας μια τοποθεσία server που είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κοινό σας. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.

Ξεκινήστε
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Deepseek Harness που μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και οι υπηρεσίες VPS είναι φοβερές, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀

Noel
Noel

Επιτέλους μια εταιρεία VPS hosting που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετικό portal που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Απλά άψογη.

Omkar
Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Sylvain
Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Herriman
Herriman

Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

Martin K
Martin K

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Εργαστείτε πιο έξυπνα με τον Kodee

Ο Kodee – ο φιλικός AI βοηθός σας – είναι εδώ για να σας βοηθήσει με οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το VPS.

Ο πράκτορας AI είναι πάντα σε λειτουργία και διαθέσιμος χωρίς επιπλέον κόστος, βοηθώντας σε όλες τις εργασίες διαχείρισης VPS. Είτε διορθώνετε ένα σφάλμα, είτε ενημερώνετε το τείχος προστασίας, είτε διαχειρίζεστε δεδομένα, ο πράκτορας AI απλοποιεί τη διαδικασία και σας εξοικονομεί χρόνο, μετατρέποντας τις απλές υποδείξεις σε αξιόπιστες λειτουργίες του server.
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Deepseek Harness

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων εντός 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

Deepseek Harness VPS Συχνές ερωτήσεις

Αποκτήστε απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες Deepseek Harness.
Το DeepSeek Harness είναι ένα δίκτυο ανοιχτού κώδικα που παρέχει ένα runtime βασισμένο σε πρόσθετα για τους πράκτορες AI, ειδικά για την κωδικοποίηση και την αυτοματοποίηση των ροών εργασίας. Σε ένα VPS, μπορείτε να εκτελέσετε τη διεπαφή χρήστη του ιστού ή του τερματικού, να συνδέσετε παρόχους LLM όπως το DeepSeek και να οργανώσετε πρόσθετα για εργασίες όπως επεξεργασία κώδικα, αναδιαμόρφωση έργου, επεξεργασία δεδομένων και άλλες ροές εργασίας που βασίζονται σε πράκτορες.
Η εκτέλεση του DeepSeek Harness σε ένα VPS διατηρεί το περιβάλλον του αντιπροσώπου σας πάντα ενεργό, έτσι ώστε οι μακροχρόνιες εργασίες και οι ροές εργασίας στο παρασκήνιο να μπορούν να συνεχιστούν ακόμη και όταν το φορητό υπολογιστή σας είναι εκτός σύνδεσης. Ένα VPS συγκεντρώνει επίσης τις ρυθμίσεις, τα plugins και τους χώρους εργασίας σας σε μία προσβάσιμη θέση, πράγμα που είναι χρήσιμο εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Harness από πολλαπλές συσκευές ή να συνεργαστείτε με τους συναδέλφους σας μέσω ασφαλών συνδέσεων.
Με ένα VPS έχετε συνήθως πρόσβαση root ή sudo, επομένως ελέγχετε την πλήρη στοίβα του DeepSeek Harness: εκδόσεις Node.js, μεταβλητές περιβάλλοντος, κανόνες firewall, διαχειριστές διαδικασιών και διάταξη αποθήκευσης. Μπορείτε να διαχειρίζεστε πρόσθετα από πηγές Git, να συνδέετε προσαρμοσμένα εργαλεία και τερματικά μοντέλα, καθώς και αυτοματοποίηση σε επίπεδο συστήματος σε όλο το πλαίσιο με shell, cron, Docker ή άλλα εργαλεία οργάνωσης που ταιριάζουν με τη ροή εργασίας σας.
Ένα VPS είναι κατάλληλο για το DeepSeek Harness επειδή μπορείτε να επιλέξετε προφίλ CPU, μνήμης και δίσκου που ταιριάζουν με τα φορτία εργασίας του πράκτορα σας και να τα επεκτείνετε καθώς αυξάνεται η χρήση. Μπορείτε να παρακολουθείτε τη διαδικασία του Harness με εργαλεία όπως το systemd ή το Docker, να χρησιμοποιείτε στιγμιότυπα και αντίγραφα ασφαλείας για ανάκτηση και να τοποθετείτε τον διακομιστή σε περιοχές κοντά στα τερματικά σημεία του μοντέλου σας για να ελαχιστοποιήσετε την καθυστέρηση για κλήσεις API.
Αυτή η ρύθμιση είναι ιδανική για προγραμματιστές, επαγγελματίες δεδομένων και μικρές ομάδες που θέλουν μια επίμονη, κοινόχρηστη τεχνητή νοημοσύνη για έργα κωδικοποίησης και αυτοματοποίησης. Είναι επίσης κατάλληλη για ισχυρούς χρήστες που εργάζονται συχνά από πολλαπλούς υπολογιστές, χρειάζονται αναπαραγώγιμα περιβάλλοντα για πειράματα ή θέλουν να φιλοξενήσουν έναν προσαρμόσιμο χώρο εργασίας πράκτορα που μπορεί να εξελιχθεί με plugins και νέες ροές εργασίας με την πάροδο του χρόνου.

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