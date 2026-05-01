Hostinger Horizons contre Base44

Vous cherchez des alternatives à Base44 ? Comparez Hostinger Horizons et Base44 en un coup d’œil pour trouver le meilleur outil de création d’applications web basé sur l’IA pour vos besoins.
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Hostinger Horizons
Base44

Essai gratuit

Oui
Oui

Support client en direct 24 h/24, 7 j/7

Oui
Non

Assistant IA gratuit

Oui
Non

Prise en charge multilingue

Oui, + 8 langues
Oui

Intégration e-commerce

Oui
Non

Intégration d'email professionnel

Oui
Oui

Base de données back-end intégrée

Oui
Oui

Environnement de test et de prévisualisation

Oui
Non

Édition visuelle

Oui
Oui

Optimisations SEO et moteurs IA (GEO) intégrées

Oui
Oui

Note sur Trustpilot

4.7 / 5.0
2.2 / 5.0

Prix

À partir de 6,99 €/mois
À partir de 20 $ US/mois
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*Date de comparaison : 1 mai 2026.

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Ce que vous pouvez créer avec Horizons

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Adoré par les utilisateurs, recommandé par les experts du secteur

Nous sommes fiers d'accompagner des créateurs et des entreprises du monde entier. Découvrez leurs témoignages.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le vide coding réduit le temps de développement de 45 %. Des outils comme Hostinger Horizons permettent de passer du langage naturel à un prototype fonctionnel en quelques heures, alors qu'avant, il fallait compter plusieurs semaines. Créer un logiciel devient beaucoup plus accessible.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne saurais même pas dire depuis combien de temps ce projet traînait sur ma to-do list… Et puis vous avez lancé l'IA Horizons. Je n'y connais absolument rien en développement d'applications web. Et pourtant, ça y est, le projet de mes rêves pour aider les autres existe enfin. Je suis ravie !

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez désormais créer des applications web en une requête sur Hostinger Horizons. C'est vraiment génial !

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

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Hostinger Horizons comparé aux autres plateformes de vibe coding

Voici quelques exemples de sites que vous pouvez créer, lancer et faire évoluer grâce à notre créateur de sites internet.

Hostinger Horizons vs Bolt.new

Hostinger Horizons vs Lovable

Hostinger Horizons vs V0

Hostinger Horizons vs Bubble

Hostinger Horizons vs Replit

Hostinger Horizons vs Firebase Studio

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