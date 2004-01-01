Käynnistä Frigate yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin verkko-videotallentaja, jossa on reaaliaikainen paikallinen AI-objektin havaitseminen IP-kameroillesi.
Frigate – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Frigate – mitä sillä voi rakentaa?
Frigate on avoimen lähdekoodin verkkonauhoitin, joka perustuu reaaliaikaiseen kohteen tunnistukseen. Se analysoi jatkuvasti IP-kameroidesi streameja, tunnistaa ihmisiä, autoja, eläimiä ja muita kohteita paikan päällä, ja tallentaa tai hälyttää vain, kun jotain merkityksellistä todella tapahtuu, eikä jokaisesta liikkuvasta pikselistä.
Koska jokainen kuva käsitellään omalla palvelimellasi, kuvamateriaali ei koskaan poistu hallitsemastasi koneesta, ilman pilvitilausta, ilman kamerakohtaisia maksuja, eikä myyjä päätä, kuinka kauan tallenteitasi säilytetään. Frigate toimii minkä tahansa kameran kanssa, joka tarjoaa RTSP-streamin, tallentaa tallenteet paikalliselle levylle ja integroituu Home Assistantin ja MQTT:n kanssa automaatioita varten.
Frigate – tärkeimmät ominaisuudet
Paikallinen AI-detektio
Objektit tunnistetaan omalla laitteellasi reaaliaikaisesti, joten havaitseminen jatkuu, vaikka internet-yhteys ei toimi.
Vähemmän vääriä hälytyksiä
Tallennukset ja ilmoitukset laukaisevat todelliset ihmiset, autot tai eläimet, eivät varjot, sade tai ohitse kulkevat valot.
Jatkuva tallentaminen ja tarkastelu
Kerran ympäri vuorokauden tallenteet istuvat havaittujen tapahtumien aikajanan rinnalla, joten voit hypätä suoraan tärkeään hetkeen.
Toimii minkä tahansa kameran kanssa
Liitä kamerat mistä tahansa tuotemerkiltä RTSP:n kautta sen sijaan, että ne olisi lukittu yhteen valmistajaan tai pilvipalveluun.
Home Assistant -integraatio
Tutkimukset julkaistaan MQTT:n kautta, jotta valot, sirenit ja muut älykkäät kodin automaatiot voivat reagoida heti, kun jotain havaitaan.
Sisäänrakennettu retreaming
Bundled go2rtc retreamer vetää jokaisen kameran kerran ja jakaa sen jokaisen katsojan kanssa, jolloin kameran kuormitus pysyy poissa.
Frigate – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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