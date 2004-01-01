Frigate on avoimen lähdekoodin verkkonauhoitin, joka perustuu reaaliaikaiseen kohteen tunnistukseen. Se analysoi jatkuvasti IP-kameroidesi streameja, tunnistaa ihmisiä, autoja, eläimiä ja muita kohteita paikan päällä, ja tallentaa tai hälyttää vain, kun jotain merkityksellistä todella tapahtuu, eikä jokaisesta liikkuvasta pikselistä.

Koska jokainen kuva käsitellään omalla palvelimellasi, kuvamateriaali ei koskaan poistu hallitsemastasi koneesta, ilman pilvitilausta, ilman kamerakohtaisia maksuja, eikä myyjä päätä, kuinka kauan tallenteitasi säilytetään. Frigate toimii minkä tahansa kameran kanssa, joka tarjoaa RTSP-streamin, tallentaa tallenteet paikalliselle levylle ja integroituu Home Assistantin ja MQTT:n kanssa automaatioita varten.