Asenna AiToEarn yhdellä klikkauksella.
Avoimen lähdekoodin tekoälypohjainen sisällön markkinointiagentti yksinyrittäjille, sisällöntuottajille ja brändeille julkaistavaksi yli 12 sosiaalisen median alustalla.
AiToEarn – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
AiToEarn – mitä sillä voi rakentaa?
AiToEarn on avoimen lähdekoodin tekoälypohjainen sisällön markkinointiagentti, joka auttaa sisällöntuottajia, yksinyrittäjiä ja brändejä luomaan, ajoittamaan ja jakamaan sisältöä Douyinissa, Xiaohongshussa (Rednote), Kuaishoussa, Bilibilissä, TikTokissa, YouTubessa, Facebookissa, Instagramissa, Threadsissa, X:ssä (Twitter), Pinterestissä ja LinkedInissä yhdestä käyttöliittymästä.
AiToEarnin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää tilitunnukset, luodun median ja julkaisuanalytiikan hallinnassasi, poistaa käyttäjäkohtaiset SaaS-maksut ja antaa sinun integroida omat tekoälypalveluntarjoajasi ja Relay-tunnuksesi OAuthia varten ilman, että sinun tarvitsee rekisteröityä kehittäjäksi jokaisella alustalla.
AiToEarn – tärkeimmät ominaisuudet
Monialustainen julkaiseminen
Julkaise videoita, artikkeleita ja julkaisuja yli 12 verkostoon, mukaan lukien Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X ja LinkedIn, yhdestä jaetusta työnkulusta.
AI-sisällöntuotanto
Sisäänrakennettu tekoälyagentti luo tekstiä, laajentaa tai kirjoittaa uudelleen luonnoksia ja tuottaa kuvia ja lyhyitä videoita räätälöitynä kullekin kohdealustalle.
OAuth Relay-n kautta
Yhdistä kaikki tuetut alustat yhdellä API-avaimella AiToEarn Relay -palvelun kautta — alustakohtaisia kehittäjätilejä ei tarvita.
MCP & Agentti valmiina
Natiivi MCP-protokollatuki mahdollistaa AiToEarnin ohjaamisen Claudesta, Cursorista ja muista agenttiajonaikaisista ympäristöistä käyttäen samoja API-rajapintoja, joita verkkokäyttöliittymä käyttää.
Itse isännöity tallennustila
Sisältää upotetun S3-yhteensopivan objektitallennustilan, MongoDB-replikasarjan ja Redis-välimuistin, jotta kaikki media, tilit ja jonot pysyvät VPS:lläsi.
AiToEarn – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.