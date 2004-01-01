AiToEarn on avoimen lähdekoodin tekoälypohjainen sisällön markkinointiagentti, joka auttaa sisällöntuottajia, yksinyrittäjiä ja brändejä luomaan, ajoittamaan ja jakamaan sisältöä Douyinissa, Xiaohongshussa (Rednote), Kuaishoussa, Bilibilissä, TikTokissa, YouTubessa, Facebookissa, Instagramissa, Threadsissa, X:ssä (Twitter), Pinterestissä ja LinkedInissä yhdestä käyttöliittymästä.

AiToEarnin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää tilitunnukset, luodun median ja julkaisuanalytiikan hallinnassasi, poistaa käyttäjäkohtaiset SaaS-maksut ja antaa sinun integroida omat tekoälypalveluntarjoajasi ja Relay-tunnuksesi OAuthia varten ilman, että sinun tarvitsee rekisteröityä kehittäjäksi jokaisella alustalla.