Fleetbase es una plataforma de gestión logística y de transporte de código abierto que convierte una sola implementación en un backend de operaciones completo: gestión de pedidos, despacho de conductores, planificación de rutas, seguimiento de vehículos en vivo y notificaciones a los clientes. Su arquitectura modular, construida en torno a extensiones instalables como Fleet-Ops, Storefront y Pallet, permite a los equipos ejecutar flujos de trabajo de entrega, bajo demanda, almacenamiento y servicio de campo en una identidad compartida, permiso y capa API.

Self-hosting Fleetbase en su propio VPS mantiene las direcciones de los clientes, las ubicaciones de los controladores y el historial de pedidos dentro de la infraestructura que controla, evita los precios por asiento a medida que crecen las flotas y brinda a los desarrolladores acceso directo a la API REST, los eventos de socket y los ganchos web necesarios para crear aplicaciones personalizadas para controladores o clientes.